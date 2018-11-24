Amerikan hükümeti, müttefiklerinin Huawei donanımları kullanmasını istemiyor

İlk olarak Wall Street Journal üzerinde yayınlanan bir rapora göre, ABD hükümeti, güvenlik endişeleri sebebiyle müttefiklerinin Huawei ekipmanları kullanmasını istemiyor. Amerikan hükümeti yetkililerinin Almanya, Japonya ve İtalya’daki meslektaşlarıyla bu konu üzerine konuşmak için toplandıkları iddia ediliyor.

Çin’li üretici tercih etmeyene mali destek

Yine aynı kaynağa göre ABD, Çin’li üreticilerden ekipman almayan ülkelere mali teşvik sunmayı düşünüyor. ABD hükümeti çalışanlarının Huawei ve ZTE cihazları kullanması hali hazırda yasaklanmıştı. Ancak hükümet, deniz aşırı ülkelerde bulunan ABD askeri üslerinin, internet trafiğinin Huawei donanımları üzerinden geçmesinden endişeleniyor. Yeni çıkacak 5G ağ donanımları da bunların başında.

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"ABD hükümet çalışanlarının Huawei ve ZTE markalı ürünleri kullanması yasaklandı"

Her ne kadar Huawei, Çin hükümetinden bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini iddia etse de ABD, Çin’li üreticilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Firma bu tarz endişelerin giderilmesini sağlamak için İngiltere ve Almanya'ya ekipman güvenliği ve arka kapıları kontrol eden merkezler kurmuştu.

https://www.theverge.com/2018/11/23/18108649/us-government-huawei-ban-allies-use-subsidies