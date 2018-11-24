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Amerikan hükümeti, müttefiklerinin Huawei donanımları kullanmasını istemiyor

Güvenlik endişeleri sebebiyle müttefiklerinin Huawei donanımları kullanmasını istemeyen Amerikan hükümeti, söylentiye göre Çin’li üretici tercih etmeyen ülkelere mali teşviklerde bulunacak.
5 ay
13,2b
1
18
Cep Telefonu Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Amerikan hükümeti, müttefiklerinin Huawei donanımları kullanmasını istemiyor
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İlk olarak Wall Street Journal üzerinde yayınlanan bir rapora göre, ABD hükümeti, güvenlik endişeleri sebebiyle müttefiklerinin Huawei ekipmanları kullanmasını istemiyor. Amerikan hükümeti yetkililerinin Almanya, Japonya ve İtalya’daki meslektaşlarıyla bu konu üzerine konuşmak için toplandıkları iddia ediliyor.

Çin’li üretici tercih etmeyene mali destek

Yine aynı kaynağa göre ABD, Çin’li üreticilerden ekipman almayan ülkelere mali teşvik sunmayı düşünüyor. ABD hükümeti çalışanlarının Huawei ve ZTE cihazları kullanması hali hazırda yasaklanmıştı. Ancak hükümet, deniz aşırı ülkelerde bulunan ABD askeri üslerinin, internet trafiğinin Huawei donanımları üzerinden geçmesinden endişeleniyor. Yeni çıkacak 5G ağ donanımları da bunların başında.

Ayrıca Bkz. "ABD hükümet çalışanlarının Huawei ve ZTE markalı ürünleri kullanması yasaklandı"

Her ne kadar Huawei, Çin hükümetinden bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini iddia etse de ABD, Çin’li üreticilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Firma bu tarz endişelerin giderilmesini sağlamak için İngiltere ve Almanya'ya ekipman güvenliği ve arka kapıları kontrol eden merkezler kurmuştu.


https://www.theverge.com/2018/11/23/18108649/us-government-huawei-ban-allies-use-subsidies Yorum Yaz
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bayugur 5 ay en beğenilen
Hani serbest piyasaydı?
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zaferq 5 ay
Çin'e demokrasi lazım
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Turkforce 5 ay
Huawei kullanmayın onun yerine NSA - CIA kontrolünde çalışan Cisco - Fortigate gibi şirketlerimizin ürünlerini kullanın demek istemiş.
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DH Misafiri 5 ay
Allahtan özgür bir ülke 'abd'
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Bibidibabidibu 5 ay
Kişi kendi nasıl ise karşısındakini de öyle bilirmiş.
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Turkforce 5 ay
Huawei kullanmayın onun yerine NSA - CIA kontrolünde çalışan Cisco - Fortigate gibi şirketlerimizin ürünlerini kullanın demek istemiş.
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kymelria 5 ay
Vatandaşları da kapsıyor mu? Biz de müttefiğiz
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dreamblue35 5 ay
yakın değil ama uzak olmayan bir zamanda çin in dünya hakimiyeti için neler yaptığını daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar dünya global anlamda bir patron olma yarışında bunların en başında 3 ülke var
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MyWorldLife 5 ay
İyi de Huawei telefonların işletim sistemi Amerikanın değil mi ?

Trump sadece bizim değil "Tüm dünya için bir Troll'dür"
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Anti Fanboy 5 ay MyWorldLife
Sadece ABD'ye veri sızdıran vs ABD'ye ve Çin'e veri sızdıran
ABD başkanı olsan hangisini seçersin?
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Anti Fanboy 5 ay
Yorumlara baktım da günaydın uyan da balığa gidelim beyler diyesim geldi, kullandığın herşey veri sızdırıyor.
Veri sızdırmasını istemiyorsanız cihazlarınızı Faraday Kafesi'nde kullanın
.
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ymhaslaman 5 ay
Demekki Huawei birşeyleri doğru yapıyor.
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Guest-72BF5FF36 5 ay ymhaslaman
evet verileri çin hükümetine aktarıyor geçekten çok doğru
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cengiz7 5 ay
Yav arkadaşlar bu konu gerçekten öylesine değil. Bir tane meizu telefon alın göreceksiniz ne demek istediğimi. Telefona öyle bi yazılım koymuşlar ki, mesela google ın sorarak aldığı web izlemesini bunlar sormadan alabiliyor. Stok kamera uygulaması wifi sürekli taramasını aktif edebiliyor değil aktif edene kadar kameraya girince uyarı gösteriyor açmak için. 5-10 kere iptal edin kendisi açıyor tamam demediğiniz halde. Sistem klavyesi zaten veri çalıyor, bide üstüne toucpal diye klavye eklemişler sistem sürekli o klavyeyi aktif ediyor başka klavye uygulamanız olsa bile. Acayip kullanıcı takibi ve veri hırsızlığı dönüyor şuanda Çin malı telefonlarda.
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cokbaska 5 ay
Bizim altyapının büyük kısmı Huawei’ye ait yeni yaptırımlar mı gelicek :)
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huawei, amerika ve
6 etiket daha ABD hükümet Güvenlik Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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