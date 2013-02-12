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Samsung pazarı değiştirmek niyetinde değil, ona istediği şeyi vermeye çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung pazarı değiştirmek niyetinde değil, ona istediği şeyi vermeye çalışıyor

2007 yılında iPhone ve 2010 yılında iPad modellerini satışa sunması ile şirket gelirlerinde rekor artışlar yaşayan ve özellikle tablet pazarında açık ara lider olan Apple, uzunca bir süre tam anlamıyla kendisine rakip olacak firmayı karşısında görmemişti. Ancak Android işletim sistemi ve Galaxy serisi ile yükselişe geçen Samsung, son iki yıldır gerçek anlamda bir rakip haline geldi. İlk kez iPhone modelleri ile satış konusunda Galaxy S3 modeli dişediş bir mücadele verdi.

Apple tarihi boyunca yeni ürün pazarları oluştururken, Samsung var olan pazarları ölçerek bu pazarlar içerisinde yenilik yapmayı tercih ediyor. Yenilik açısından da iki firma arasında önemli fark var. Apple, tüketici ihtiyacı analizi yapmak yerine Jobs'ın deyimiyle ne istediğini bilemeyen tüketici için en iyisi olduğuna karar verdiği ürünleri pazara sunuyor.

Samsung ise bunun tam tersi bir strateji güdüyor. Samsung başkan yardımcısı Kim Hyun-suk, New York Times'a verdiği bir röportajda, yeni fikirleri genelde cihaz pazarından aldıklarını ve bu açıdan pazarın kendileri için bir öncü olduğunu ve bu pazarı belirli bir yöne doğru çekmek istemediklerini dile getirdi.

Samsung'un Ar-Ge yatırımı Apple'dan daha fazla. Samsung'un tüm mobil cihaz segmentlerine yönelik ürün geliştirdiği de dikkate alındığında 183 milyar dolarlık toplam gelirine karşılık, Apple 156 milyar dolar gelir elde etti. Samsung'un Ar-Ge maliyetleri 10.5 milyar dolar iken, Apple'ın 3.4 milyar doları buluyor. 

Ancak bu açıklamanın tam olarak neyi ifade ettiği de analiz uzmanlarında soru işareti oluşturmuş durumda. Bazı uzmanlar Samsung'un diğer firmaların hamlelerini takip ederek cihaz geliştirmelerini buna göre yaptığını belirtirken, bazı uzmanlar da tüketici ihtiyaçlarına göre firmanın Ar-Ge yatırımı yaptığını ve ürün ortaya çıkardığını savunuyor. 

http://www.nytimes.com/2013/02/11/technology/samsung-challenges-apples-cool-factor.html?pagewanted=all&_r=2& Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Samsung gelirlerinin %6'sını AR-GE'ye harcarken Apple sadece yüzde %2'sini harcıyor. Başka söze gerek yok.
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DH Misafiri 6 yıl
Apple'ı sevmiyorum ama %2 çok mantıklı bir rakam çünkü Apple'ın MSoft gibi düşünülmesi lazım. Apple bir donanım üretici değil aslında, yazılım (işletim sistemi) üreticisi, sadece, aynen Msoft'un şu an yapmaya çalıştığını, işin başından beri yapıyor. Bilgisayar üretmek başka şey, bilgisayar üretmek başka şey. Üretilmiş parçaları bir araya getiriyor, birleşmeye göre sistem yazıyor ama Samsung farklı, sıfırdan parçaları sıfırdan üretiyor.
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DH Misafiri 6 yıl
memoseler
Samsung gelirlerinin %6sını AR-GEye harcarken Apple sadece yüzde %2sini harcıyor. Başka söze gerek yok.

heralde Apple ile Samsung arasındaki kar farkından haberin yok.
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antonidas 6 yıl
Apple da artık yenilik yapmıyor.
Tamam apple tarihi boyunca devrimsel ürünler üretmeye çalıştı ama ipod'a kadar fazla başarılı olamadı. Kasasız bilgisayarda zamanına göre devrimdi ama çok pahalıydı. Normal bilgisayar almak daha mantıklıydı. İlk notebookları da çok pahalıydı. Aslında apple'ın tutan devrimsel ürünleri: ipod,iphone ve ipad'dir. Diğer ürünleri bu kadar başarılı olamadı.
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i3e 6 yıl
madem pazarı dinliyosun samsung, bakalım s3ün tasarımının beğenilmediğini anlamışmısın? s4teki tasarımınla kanıtlayacakmısın?
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Guest 6 yıl
Samsung sektörde söz sahibi değilken bile ar-ge'de önde olan bir firmaydı çünkü samsung hep donanım üreticisiydi. Öyle bir seviyeye geldi ki artık un,yağ şeker satmak yerine kendi helvasını yapıp helva satmaya başladı.
Bu noktada bence başka herhangi bir markayla karşılaştırılabilir olmaktan çıktı. Çünkü samsung hafıza ürünleri sattığı gibi bu ürünleri kendi modellerinde de kullanıyor, işlemci sattığı gibi yine kendi ürünlerinde de kullanıyor. Şimdi burada bellek, hafıza, işlemci, ekran teknolojilerine yaptığı yatırımı diğer markalarla karşılaştırmak imkansız çünkü hem tedarikçi hem üretici konumunda. Diğer taraftan donanım üreten bir firmanın ar-ge'ye daha fazla yatırım yapması kaçınılmaz çünkü yaptığı şey tasarımdan ibaret değil; üretim yapmak için milyar dolarlık fabrikalar inşa etmek zorunda.
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darkaura 6 yıl
Aslinda durum klasik uzakdogu bati karsilastirmasina ornek. Uzakdogulular japonya kore cin daha verimliler, cok daha yuksek kalitede uretim yapiyorlar ama inovasyon yok dencek kadar az. oyunu degistircek yeni seyler daima batidan geliyor. En temelden iki medeniyetin felsefelerinden kaynaklanan bir fark. Bir taraf daha merkeziyetci, daha disiplinli, daha konservatif, ulke yada sirket daima bireylerin uzerinde. Oteki taraf daha bireyci, ozgur ve acik. Sonuc biri daha verimli ve uretken, oteki daha yenilikci.
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Domalana Kortez 6 yıl
yes baby
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mert1907 6 yıl
İşte Apple in farki burda ortaya cikiyor. Adamlar piyasayi sekillendiriyor tipki iPad de oldugu gibi. Eger Android olmasaydi Samsung bu duruma gelemezdi adamlar yazilimi beceremiyorlar tipki bada da oldugu gibi, donanimda ise liderler orasi ayri.
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Guest 6 yıl mert1907
mert1907
İşte Apple in farki burda ortaya cikiyor. Adamlar piyasayi sekillendiriyor tipki iPad de oldugu gibi. Eger Android olmasaydi Samsung bu duruma gelemezdi adamlar yazilimi beceremiyorlar tipki bada da oldugu gibi, donanimda ise liderler orasi ayri.

piyasayı şekillendirme konusunda yorum yapmıyorum, doğru.

apple'ın samsung'la rakip olması yeni mesele. ondan önce rakip microsoft'du. çünkü dünyanın iki yazılım devi bunlar. daha sonra apple bu gücünü ipod, ipad, iphone gibi cihazlar için kullandı ve çok da başarılı oldu. mobil sektörde yazılım konusunda rakip samsung değil google'dır. samsung ürün olarak rakiptir.
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Zuko 6 yıl
Jobs dediydi: "İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermeyiz, o ihtiyaçları biz oluştururuz." mealinden bir şey. Buna baktığımızda Samsung'u tercih ediyorum bu noktada.
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Jül Sezar 6 yıl Zuko
Erchamion

Jobs dediydi: "İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermeyiz, o ihtiyaçları biz oluştururuz." mealinden bir şey. Buna baktığımızda Samsung'u tercih ediyorum bu noktada.

Samsung'da hala Apple'ın oluşturduğu ihtiyaçlara donanım üretiyor aklında bulunsun.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Jül Sezar 6 yıl
Özet; Apple zeki, Samsung çalışkan
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ColDasHeLL 6 yıl
yaptıklarındada yapıyor adamlar samsung bu .
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