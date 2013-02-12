Samsung pazarı değiştirmek niyetinde değil, ona istediği şeyi vermeye çalışıyor

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2007 yılında iPhone ve 2010 yılında iPad modellerini satışa sunması ile şirket gelirlerinde rekor artışlar yaşayan ve özellikle tablet pazarında açık ara lider olan Apple, uzunca bir süre tam anlamıyla kendisine rakip olacak firmayı karşısında görmemişti. Ancak Android işletim sistemi ve Galaxy serisi ile yükselişe geçen Samsung, son iki yıldır gerçek anlamda bir rakip haline geldi. İlk kez iPhone modelleri ile satış konusunda Galaxy S3 modeli dişediş bir mücadele verdi.
Apple tarihi boyunca yeni ürün pazarları oluştururken, Samsung var olan pazarları ölçerek bu pazarlar içerisinde yenilik yapmayı tercih ediyor. Yenilik açısından da iki firma arasında önemli fark var. Apple, tüketici ihtiyacı analizi yapmak yerine Jobs'ın deyimiyle ne istediğini bilemeyen tüketici için en iyisi olduğuna karar verdiği ürünleri pazara sunuyor.
Samsung ise bunun tam tersi bir strateji güdüyor. Samsung başkan yardımcısı Kim Hyun-suk, New York Times'a verdiği bir röportajda, yeni fikirleri genelde cihaz pazarından aldıklarını ve bu açıdan pazarın kendileri için bir öncü olduğunu ve bu pazarı belirli bir yöne doğru çekmek istemediklerini dile getirdi.
Samsung'un Ar-Ge yatırımı Apple'dan daha fazla. Samsung'un tüm mobil cihaz segmentlerine yönelik ürün geliştirdiği de dikkate alındığında 183 milyar dolarlık toplam gelirine karşılık, Apple 156 milyar dolar gelir elde etti. Samsung'un Ar-Ge maliyetleri 10.5 milyar dolar iken, Apple'ın 3.4 milyar doları buluyor.
Ancak bu açıklamanın tam olarak neyi ifade ettiği de analiz uzmanlarında soru işareti oluşturmuş durumda. Bazı uzmanlar Samsung'un diğer firmaların hamlelerini takip ederek cihaz geliştirmelerini buna göre yaptığını belirtirken, bazı uzmanlar da tüketici ihtiyaçlarına göre firmanın Ar-Ge yatırımı yaptığını ve ürün ortaya çıkardığını savunuyor.
http://www.nytimes.com/2013/02/11/technology/samsung-challenges-apples-cool-factor.html?pagewanted=all&_r=2& Yorum Yaz Paylaş Tweetle
heralde Apple ile Samsung arasındaki kar farkından haberin yok.
Tamam apple tarihi boyunca devrimsel ürünler üretmeye çalıştı ama ipod'a kadar fazla başarılı olamadı. Kasasız bilgisayarda zamanına göre devrimdi ama çok pahalıydı. Normal bilgisayar almak daha mantıklıydı. İlk notebookları da çok pahalıydı. Aslında apple'ın tutan devrimsel ürünleri: ipod,iphone ve ipad'dir. Diğer ürünleri bu kadar başarılı olamadı.
Bu noktada bence başka herhangi bir markayla karşılaştırılabilir olmaktan çıktı. Çünkü samsung hafıza ürünleri sattığı gibi bu ürünleri kendi modellerinde de kullanıyor, işlemci sattığı gibi yine kendi ürünlerinde de kullanıyor. Şimdi burada bellek, hafıza, işlemci, ekran teknolojilerine yaptığı yatırımı diğer markalarla karşılaştırmak imkansız çünkü hem tedarikçi hem üretici konumunda. Diğer taraftan donanım üreten bir firmanın ar-ge'ye daha fazla yatırım yapması kaçınılmaz çünkü yaptığı şey tasarımdan ibaret değil; üretim yapmak için milyar dolarlık fabrikalar inşa etmek zorunda.
piyasayı şekillendirme konusunda yorum yapmıyorum, doğru.
apple'ın samsung'la rakip olması yeni mesele. ondan önce rakip microsoft'du. çünkü dünyanın iki yazılım devi bunlar. daha sonra apple bu gücünü ipod, ipad, iphone gibi cihazlar için kullandı ve çok da başarılı oldu. mobil sektörde yazılım konusunda rakip samsung değil google'dır. samsung ürün olarak rakiptir.
Samsung'da hala Apple'ın oluşturduğu ihtiyaçlara donanım üretiyor aklında bulunsun.
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