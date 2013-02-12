Samsung pazarı değiştirmek niyetinde değil, ona istediği şeyi vermeye çalışıyor





2007 yılında iPhone ve 2010 yılında iPad modellerini satışa sunması ile şirket gelirlerinde rekor artışlar yaşayan ve özellikle tablet pazarında açık ara lider olan Apple, uzunca bir süre tam anlamıyla kendisine rakip olacak firmayı karşısında görmemişti. Ancak Android işletim sistemi ve Galaxy serisi ile yükselişe geçen Samsung, son iki yıldır gerçek anlamda bir rakip haline geldi. İlk kez iPhone modelleri ile satış konusunda Galaxy S3 modeli dişediş bir mücadele verdi.





Apple tarihi boyunca yeni ürün pazarları oluştururken, Samsung var olan pazarları ölçerek bu pazarlar içerisinde yenilik yapmayı tercih ediyor. Yenilik açısından da iki firma arasında önemli fark var. Apple, tüketici ihtiyacı analizi yapmak yerine Jobs'ın deyimiyle ne istediğini bilemeyen tüketici için en iyisi olduğuna karar verdiği ürünleri pazara sunuyor.





Samsung ise bunun tam tersi bir strateji güdüyor. Samsung başkan yardımcısı Kim Hyun-suk, New York Times'a verdiği bir röportajda, yeni fikirleri genelde cihaz pazarından aldıklarını ve bu açıdan pazarın kendileri için bir öncü olduğunu ve bu pazarı belirli bir yöne doğru çekmek istemediklerini dile getirdi.





Samsung'un Ar-Ge yatırımı Apple'dan daha fazla. Samsung'un tüm mobil cihaz segmentlerine yönelik ürün geliştirdiği de dikkate alındığında 183 milyar dolarlık toplam gelirine karşılık, Apple 156 milyar dolar gelir elde etti. Samsung'un Ar-Ge maliyetleri 10.5 milyar dolar iken, Apple'ın 3.4 milyar doları buluyor.





Ancak bu açıklamanın tam olarak neyi ifade ettiği de analiz uzmanlarında soru işareti oluşturmuş durumda. Bazı uzmanlar Samsung'un diğer firmaların hamlelerini takip ederek cihaz geliştirmelerini buna göre yaptığını belirtirken, bazı uzmanlar da tüketici ihtiyaçlarına göre firmanın Ar-Ge yatırımı yaptığını ve ürün ortaya çıkardığını savunuyor.

http://www.nytimes.com/2013/02/11/technology/samsung-challenges-apples-cool-factor.html?pagewanted=all&_r=2&