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Instagram'ın yeni adı Instagram From Facebook oluyor

Facebook bünyesinde olan sosyal medya platformu Instagram'ın, yeniden markalaşma çalışmaları adı altında isminin Instagram From Facebook olarak değiştirileceği belirtiliyor.
1 ay
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook'un sahip olduğu sosyal medya platformlarından Instagram, yeniden markalaşma çalışmaları sonucunda artık Instagram From Facebook olarak adlandırılacak. Bu gelişmeyi ortaya çıkaran ise tersine mühendislik yapan Jane Manchun Wong oldu.

WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşecek

Twitter hesabından bir gönderi paylaşan Wong, uygulamanın alt kısmında Instagram from Facebook ibaresi bulunan bir ekran görüntüsü paylaşarak, Instagram adına Facebook'un da entegre edileceğini ve bundan böyle sosyal medya platformunun adının Instagram From Facebook olacağını iddia etti. Bu kararın nedeni ise, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in WhatsApp, Instagram ve Facebook'u aynı platformda birleştirme planları olarak gösteriliyor.

Bu birleştirilmiş platform 2.6 milyardan fazla kişinden oluşan kolektif bir kullanıcı tabanına sahip olacak. Zuckerberg bu proje ile kullanıcıların uygulamalar arasında karşılıklı olarak iletişim kurmalarına olanak sağlamak istiyor. Konuyla ilgili olarak henüz Facebook ve Instagram'dan resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gadgetsnow.com/tech-news/instagram-to-have-a-new-branding-called-instagram-from-facebook/articleshow/68627728.cms Yorum Yaz
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ogulcansnmz 1 ay en beğenilen
Keşke böyle boş işlerle uğraşacaklarına uygulamayı biraz geliştirseler.
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eP_362 1 ay
Sıradaki de "WhatsApp from Facebook" olur.
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High Sierra 1 ay
Amaç belli kullanıcıları belli bir ekosistem etrafında toplamak.
Instagram'ın ve peşine Whatsapp'ın bu hamleden sonra kalıcı olacağını düşünen yoktur sanırım. İki uygulama da Facebook ve Messenger tarafından sindirilecek er ya da geç.
Benim korkum bu hamlenin üstüne Twitter'a veya Pinterest'e de bir yönelim gerçekleşmesi. İkisi de gün geçtikçe güçlenmeye başladı eski zamanlara nazaran. En son bu hale gelen Vine ile Snapchat'in sonunu hatırlatmaya bile gerek yok.
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Portraitclub 1 ay
Saçma şeyler fotoğraf kalitesini yükseltmek varken 2048 piksel olmalı dikey fotoğrafları nasıl tam sığar ona bakmaları lazım saçma işlerle uğraşıyorlar
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mcrew 1 ay
Bu Çinli kadın ortalığı çok karışıyor.
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R0llingMan 1 ay
Facebook'un pisliğiyle beraber gelirse direk silerim net
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mahsur kalan adam 1 ay
Mark efendi Facebook`u bitirdi İnstagrama el attı sırada whatsapp var
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Mr. Jingles 1 ay
Instagram’ı Twitter alaydı keşke. Facebook kullanıcıları kesim tarafından istila edildi resmen.
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Why Shy 1 ay
1 Nisan'a hazırlık.
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MHEC 1 ay
Ne alakaysa artık
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Bysnbad 1 ay
Facebok hesabi kapatali bir ay oldu zaten hic kullanniyordum inst guzel zaman geciriyor ismi yanlis olur uygulamann gelismesi gerekecgi yerde isim degistiryir sacmaliktan baska bisey degil
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astegon 1 ay
Ooooo demek ki Facebook dalgası instagrama geliyor. Hesabı kapatma zamanı yaklaşing.
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