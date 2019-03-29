Instagram'ın yeni adı Instagram From Facebook oluyor

Facebook'un sahip olduğu sosyal medya platformlarından Instagram, yeniden markalaşma çalışmaları sonucunda artık Instagram From Facebook olarak adlandırılacak. Bu gelişmeyi ortaya çıkaran ise tersine mühendislik yapan Jane Manchun Wong oldu.

WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşecek

https://www.gadgetsnow.com/tech-news/instagram-to-have-a-new-branding-called-instagram-from-facebook/articleshow/68627728.cms

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Twitter hesabından bir gönderi paylaşan, uygulamanın alt kısmında Instagram from Facebook ibaresi bulunan bir ekran görüntüsü paylaşarak, Instagram adınave bundan böyle sosyal medya platformunun adının Instagram From Facebook olacağını iddia etti. Bu kararın nedeni ise, Facebook CEO'su'inaynı platformda birleştirme planları olarak gösteriliyor.Bu birleştirilmiş platformkişinden oluşan kolektif bir kullanıcı tabanına sahip olacak. Zuckerberg bu proje ile kullanıcıların uygulamalar arasındailetişim kurmalarına olanak sağlamak istiyor. Konuyla ilgili olarak henüzve'dan resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmeden geçmeyelim.