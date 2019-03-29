Instagram'ın yeni adı Instagram From Facebook oluyor

Teknoloji Editörü
Facebook'un sahip olduğu sosyal medya platformlarından Instagram, yeniden markalaşma çalışmaları sonucunda artık Instagram From Facebook olarak adlandırılacak. Bu gelişmeyi ortaya çıkaran ise tersine mühendislik yapan Jane Manchun Wong oldu.
WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşecekTwitter hesabından bir gönderi paylaşan Wong, uygulamanın alt kısmında Instagram from Facebook ibaresi bulunan bir ekran görüntüsü paylaşarak, Instagram adına Facebook'un da entegre edileceğini ve bundan böyle sosyal medya platformunun adının Instagram From Facebook olacağını iddia etti. Bu kararın nedeni ise, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in WhatsApp, Instagram ve Facebook'u aynı platformda birleştirme planları olarak gösteriliyor.
Bu birleştirilmiş platform 2.6 milyardan fazla kişinden oluşan kolektif bir kullanıcı tabanına sahip olacak. Zuckerberg bu proje ile kullanıcıların uygulamalar arasında karşılıklı olarak iletişim kurmalarına olanak sağlamak istiyor. Konuyla ilgili olarak henüz Facebook ve Instagram'dan resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmeden geçmeyelim.
https://www.gadgetsnow.com/tech-news/instagram-to-have-a-new-branding-called-instagram-from-facebook/articleshow/68627728.cms Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Instagram'ın ve peşine Whatsapp'ın bu hamleden sonra kalıcı olacağını düşünen yoktur sanırım. İki uygulama da Facebook ve Messenger tarafından sindirilecek er ya da geç.
Benim korkum bu hamlenin üstüne Twitter'a veya Pinterest'e de bir yönelim gerçekleşmesi. İkisi de gün geçtikçe güçlenmeye başladı eski zamanlara nazaran. En son bu hale gelen Vine ile Snapchat'in sonunu hatırlatmaya bile gerek yok.
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