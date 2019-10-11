Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'tan Quantum Dot ekran teknolojisine 11 milyar dolarlık yatırım

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil ekran teknolojilerine büyük önem veriyor. Şirket, Quantum Dot (QD) ekran paneli tasarımı ve üretimi için 11 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.
    6 sa.
    1,4b
    6
    14
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Samsung Display, yeni nesil ekran tasarımı ve üretimine 13.1 trilyon won (yaklaşık 11 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Şirket bu planını, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Li Zaijun'un da hazır bulunduğu bir yatırımcı toplantısında açıkladı.
    Ayrıca Bkz. "Oppo K5 tanıtıldı: Dörtlü arka kamera, 4.000 mAh pil ve Snapdragon 730G işlemci"
    Samsung, Güney Kore'deki Asan fabrikasında Q1 adında yeni bir Quantum Dot (QD) ekran üretim hattı kuracak. Ekran üretiminin ise 2021 yılında başlaması hedefleniyor. İlk etapta ayda, 65 inç'ten büyük 30.000 panel üretilecek. Daha sonrasında ise üretim kapasitesi artacak.

    Hükümet de destekliyor

    Samsung bu yatırımın global pazardaki lider konumunu sürdürmesine ve Kore pazarında hakimiyet kurmasına yardımcı olacağına inanıyor. Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ise Güney Kore hükümetinin yeni nesil ekran teknolojilerinin gelişimini desteklemek için yaklaşık 400 milyar won (330 milyon dolar) yatırım yapacağını açıkladı.

    https://www.gizchina.com/2019/10/10/samsung-to-invest-11-bln-to-develop-next-gen-display-products/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    zdniz 3 sa. en beğenilen
    bu firmalar devlet gibi abi 11 milyar dolar bizimkilere versen 2 saray daha yaparız :D
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mehmetg 6 sa.
    O zaman OLED' e yatırım yapan LG ile devam.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 sa.
    Samsung birak artik LCD ye yatirim yapmayi, Microled istiyoruz!! Oledden daha yuksek parlaklik sunabiliyor ve bunu yaparken ekran yanmasi gibi sorunlar olmuyor. Ayni zamanda gecikme degerleri daha iyi ve daha yuksek hertz degerlerine cikabiliyor.. Microled isteruk!!
    Samsung birak artik LCD ye yatirim yapmayi, Microled istiyoruz!! Oledden daha yuksek parlaklik sunabiliyor ve bunu yaparken ekran yanmasi gibi sorunlar olmuyor....
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    koyunsavar 1 sa.
    Vallahi hepiniz çobansınız daha olayın ne olduğunu bile anlamış değilsiniz aynı haberi yazan onur gibi. Bu yeni tekniğin lcd yada bugünkü Qled TV ler le alakası yok. Bu tamamen yeni bir teknik lg oled e rakip geliştirildi. Yani lg beyaz oled in üstüne renk filtresi koyarken samsung mavi oled in üstüne Quantum dot kullanarak renk filtresi koyacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 sa.
    bu QLED olayı şuan görüntüde son nokta gerçekten müthiş ama zaten adamlar bunu üretiyor bu kadar büyük yatırıma gerek varmı? ya ozamana kadar çok başka bir teknoloji çıkarsa gerçi bu para bizim için büyük adamlar yılda 60 milyarın üstünde kar yapıyor onlar için çerez parası
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zdniz 3 sa. en beğenilen
    bu firmalar devlet gibi abi 11 milyar dolar bizimkilere versen 2 saray daha yaparız :D
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ©hosen 17 dk. zdniz
    11 miyar dolara 1 saray ancak çıkar. 4 milyar kadar da borçlanıp vergi ve yakıt zammıyla halledilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 sa.
    Samsung birak artik LCD ye yatirim yapmayi, Microled istiyoruz!! Oledden daha yuksek parlaklik sunabiliyor ve bunu yaparken ekran yanmasi gibi sorunlar olmuyor. Ayni zamanda gecikme degerleri daha iyi ve daha yuksek hertz degerlerine cikabiliyor.. Microled isteruk!!
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsavar 3 sa. DH Misafiri
    bu oled zaten lcd degil .ayni zamanda microled gelistirmeside devam ediyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AribyAriana 5 sa.
    Nanocell ile atak yapınca cevap Qled ile olurdu. Bu gayet normal bir haber.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 5 sa.
    Buyuk hata ! Micro LED olmasi gerekirdi. Hatta derhal urunlerinde Mini LED leri de pazarlamasi gerekirdi ...
    Samsung tuhaf ilerliyor ...
    Bari QLED li telefon tablet ve bilgisayarlar gorseydik!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mehmetg 6 sa.
    O zaman OLED' e yatırım yapan LG ile devam.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    estrofem 6 sa.
    CFG70 monitörümden genel olarak memnun değilim. 27'' olanı var bende, monitörün kenarlarlarına doğru renk doygunluğu azalıyor. IPS glow var. Her CFG70 modeli aynı mı bilmiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    djduke 52 dk. estrofem
    32inç olanını almıştım piksel yakığı çıktı direk iade ettim. birdaha da almayı düşünmedim. nette araştırma yaptım çoğu kişi şikayetçi. microledden umutluyum... çıkana kadar değiştirmeyeceğim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    3 Üye, 3 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    1400 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, ekran ve
    4 etiket daha quantum dot Diğer Elektronik Cihazlar Donanım Onur Seven
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Xiaomi'den 120Hz ekran ve 5X telefoto kamera özelliğine sahip telefon geliyor 41 dk. Ucuz Note 10'un ismi belli oldu: Galaxy Note 10 Lite 1 sa. Amazon Music uygulaması Apple TV platformunda kullanıma sunuldu 2 sa. Apple TV Plus, Oskar ödüllü yönetmeni bünyesine kattı 2 sa. 2020 Toyota Mirai, yeni platformu ve tasarımı ile çok iddialı 3 sa. Momentum Wireless kablosuz kulaklık satışta 3 sa. Gravity Industries, uçan giysisine silah ekledi 4 sa. Twitter uygulaması Mac cihazlara geri döndü 5 sa. Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kuramayacağını iddia etti 5 sa. Apple ilk 5G modemini bir Türk’e emanet etti 5 sa. Crew Dragon uzay aracı, 2020 yılında UUİ’na astronot götürebilir 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung'tan Quantum Dot ekran teknolojisine 11 milyar dolarlık yatırım Sonraki Samsung internet tarayıcısı yeni özellikler kazandı 7 sa. iPhone 11 Pro almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor? 7 sa. Steam yakında LAN oyunlarını internet üzerinden oynatmaya başlayacak 8 sa. OnePlus 7T Pro McLaren Edition duyuruldu 18 sa. Google Stadia yavaşlamaları Negatif Gecikme ile önleyecek 18 sa. OnePlus 7T Pro duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 18 sa. Oppo K5 tanıtıldı: Dörtlü arka kamera, 4.000 mAh pil ve Snapdragon 730G işlemci 19 sa. Galaxy Fold'un ekran değişim ücreti dudak uçuklattı 19 sa. ABD, mikrofon ve kamera barındıran cihazlara uyarı etiketi yapıştırılmasını tartışıyor 20 sa. CRISPR ile serviks kanseri tedavi edildi 21 sa. Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı 21 sa. Microsoft, iOS cihazlar için birleşik bir Office uygulaması planlıyor 22 sa. 3 katlı büyük İstanbul tüneli için geri sayım başladı 22 sa. Redmi Note 8 Pro ilk inceleme | 64MP kamerası var 22 sa. Dünyanın ilk tanklı lazer yazıcısı! "HP Neverstop 1200W incelemesi" 22 sa. Amiral gemisi Honor V30 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı 23 sa. Monster'da Bu Hafta - Wolfenstein II: The New Colossus 23 sa. G20 liderleri önümüzdeki hafta büyük teknoloji firmaları için vergileri yükseltmeyi tartışacak 23 sa. Clio RS'in yerini elektrikli Renault Zoe'nin RS versiyonu alabilir 1 gün Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    DH sayesinde evlendik! (8 Ekim tanışma günümüz)
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim