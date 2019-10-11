Samsung'tan Quantum Dot ekran teknolojisine 11 milyar dolarlık yatırım

Samsung Display, yeni nesil ekran tasarımı ve üretimine 13.1 trilyon won (yaklaşık 11 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Şirket bu planını, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Li Zaijun'un da hazır bulunduğu bir yatırımcı toplantısında açıkladı.

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Samsung, Güney Kore'deki Asan fabrikasında Q1 adında yeni bir Quantum Dot (QD) ekran üretim hattı kuracak. Ekran üretiminin ise 2021 yılında başlaması hedefleniyor. İlk etapta ayda, 65 inç'ten büyük 30.000 panel üretilecek. Daha sonrasında ise üretim kapasitesi artacak.

Hükümet de destekliyor

https://www.gizchina.com/2019/10/10/samsung-to-invest-11-bln-to-develop-next-gen-display-products/

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Samsung bu yatırımın global pazardakisürdürmesine vehakimiyet kurmasına yardımcı olacağına inanıyor. Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ise Güney Kore hükümetinin yeni nesil ekran teknolojilerinindesteklemek için yaklaşık 400 milyar won () yatırım yapacağını açıkladı.