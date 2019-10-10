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    Oppo K5 tanıtıldı: Dörtlü arka kamera, 4.000 mAh pil ve Snapdragon 730G işlemci

    Çinli teknoloji devi Oppo bugün yeni bir üst sınıf telefon tanıttı. Oppo K5 olarak lanse edilen cihaz dört arka kamera, 4.000 mAh pil ve Snapdragon 730G yonga seti ile geliyor.
    18 sa.
    2,2b
    7
    10
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oppo bugün Reno Ace amiral gemisinin yanında üst sınıf özelliklerle donatılmış bir başka akıllı telefon daha tanıttı. Oppo K5 olarak adlandırılan cihaz şirketin VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisi ile piyasaya sürülen ilk telefonu oldu. Ayrıca 64 megapiksel dörtlü kamera, Snapdragon 730G ve damla çentikli ekran gibi bazı ilgi çekici özelliklere sahip.
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    Cam gövde ile gelen Oppo K5, 6.4 inç AMOLED Full HD+ ekran taşıyor. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi sensörü var. Gücünü Snapdragon 730G yonga setinden alan cihazın 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Ayrıca microSD kart yuvası bulunuyor.

    Dörtlü arka kamera

    Akıllı telefon kutudan Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 yüklü şekilde çıkıyor. Arka tarafında 64 megapiksel ana sensör + 8 megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 megapiksel makro kamera + 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi var.
    Oppo K5'in önünde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Akıllı telefondaki 4.000 mAh'lik bataryanın 30W VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim.

    Oppo K5'in Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Çinli şirketin yeni telefonu farklı RAM ve depolama kapasitesine sahip üç farklı versiyon olarak satışa sunulacak. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:
    • 6 RAM + 128 GB RAM - 270 dolar
    • 8 RAM + 128 GB RAM - 295 dolar
    • 8 RAM + 256 GB RAM - 350 dolar
    Oppo K5 Yeşil, Mavi ve Beyaz olmak üzere üç renk seçeneği ile geliyor. Bugün itibarıyla ön siparişe açılan akıllı telefon 17 Ekim'den itibaren Çin'de satışa sunulacak. Şirket ilk müşterilere 15 dolar indirim sunacak. Söz konusu indirim ilk iki versiyon için geçerli olacak.


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    rallier_61 4 sa.
    infrared var mı acaba? görsellerinden gördüğüm kadarıyla üst kısımda bir nokta var; o da mikrofondur.
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    intwine 6 sa.
    2700 civarında satışa sunulursa çok rekabetçi olur.
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    Ayva 7 sa.
    Realme X2 ile birebir aynı.
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    WmGMD 9 sa.
    Mi 9t almasam direk tercih edebilirdim.
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    TearsForFears 4 sa.
    Bu fiyatla gelirse direk mi 9t ve redmi note 8 pro katili olur bu cihaz. Bakalım avrupaya gelecek mi?
    @Ayva
    Realme tr ye gelmediği için bu cihazın avrupaya açılması daha önemli çünkü ülkemize de gelecektir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    TearsForFears 4 sa. WmGMD
    Bu fiyatla gelirse direk mi 9t ve redmi note 8 pro katili olur bu cihaz. Bakalım avrupaya gelecek mi?
    @Ayva
    Realme tr ye gelmediği için bu cihazın avrupaya açılması daha önemli çünkü ülkemize de gelecektir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    MetKar20 11 sa. yeni yorumcu
    Telefonun kasası direk Realme XT
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    TearsForFears 14 sa.
    270 dolardan avrupaya gelirse aynı fiyattaki xiaomi lerden daha iyi cihaz. Oppo akıllanmaya başlamış gibi görünüyor. Umarım bu cihazı tr de görürüz. Fiyat performans olarak şuan rakipsiz.
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    akıllı telefon, cep telefonu ve
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