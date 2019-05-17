Samsung telefon sahiplerine restoranlarda "gizli menü" sunulacak

Samsung, dünya genelindeki müşterileri cihazlarını satın almaya ikna etmenin oldukça ilginç bir yolunu buldu: Onlara belirli restoranlarda özel yemekler sunmak.

Güney Koreli şirket tarafından başlatılan yeni kampanya kapsamında İngiltere'deki Samsung telefon sahipleri ülkedeki restoranlara gittiklerinde masada yer alan AR kodu mobil cihazları ile tarayarak hiç kimseye sunulmayan gizli menülere erişebilecekler.

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Tabi bu durum her restoranda geçerli olmayacak. Güney Koreli şirket Bill’s, The Breakfast Club, Patty & Bun ve Pizza Pilgrims restoranları ile anlaşma yapmış durumda. Yani Samsung müşterileri bu dört restorandan birine veya hepsine gidebilecekler.

Tüm Galaxy telefonlar için geçerli

Gizli menüler hakkında herhangi bir detay verilmediği için merak edenlerin restoranları ziyaret etmeleri gerekecek. Ayrıca Samsung masa üstü kodları hangi cihazların tarayabileceği konusunda bir bilgi de paylaşmadı. Dolayısı ile tüm Galaxy telefonlar için geçerli olduğu tahmin ediliyor.

Yani göründüğü kadarıyla, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Galaxy S10 satın almasını gerektirecek bir zorunluluk yok. Gizli menü kampanyasının diğer ülkelerde de uygulanıp uygulanmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

https://www.samsung.com/uk/secretmenu/