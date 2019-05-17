Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung telefon sahiplerine restoranlarda "gizli menü" sunulacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tüketicileri kendi telefonlarına yönlendirmek için ilginç bir kampanya başlattı. Samsung telefon sahiplerine restoranlarda özel yemekler sunulacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
5b
1
5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, dünya genelindeki müşterileri cihazlarını satın almaya ikna etmenin oldukça ilginç bir yolunu buldu: Onlara belirli restoranlarda özel yemekler sunmak.
Güney Koreli şirket tarafından başlatılan yeni kampanya kapsamında İngiltere'deki Samsung telefon sahipleri ülkedeki restoranlara gittiklerinde masada yer alan AR kodu mobil cihazları ile tarayarak hiç kimseye sunulmayan gizli menülere erişebilecekler.
Ayrıca Bkz. "Nissan ProPilot 2.0 ile artık "eller serbest" sürüş yapmak mümkün"
Tabi bu durum her restoranda geçerli olmayacak. Güney Koreli şirket Bill’s, The Breakfast Club, Patty & Bun ve Pizza Pilgrims restoranları ile anlaşma yapmış durumda. Yani Samsung müşterileri bu dört restorandan birine veya hepsine gidebilecekler.

Tüm Galaxy telefonlar için geçerli

Gizli menüler hakkında herhangi bir detay verilmediği için merak edenlerin restoranları ziyaret etmeleri gerekecek. Ayrıca Samsung masa üstü kodları hangi cihazların tarayabileceği konusunda bir bilgi de paylaşmadı. Dolayısı ile tüm Galaxy telefonlar için geçerli olduğu tahmin ediliyor.
Yani göründüğü kadarıyla, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Galaxy S10 satın almasını gerektirecek bir zorunluluk yok. Gizli menü kampanyasının diğer ülkelerde de uygulanıp uygulanmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

https://www.samsung.com/uk/secretmenu/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yc#1 3 hf. en beğenilen
Türkiye'de olsa ÖTV zammına atıf yaparcasına kol böreği sunarlardı herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
khytr89 2 hf.
Bize don ve ekmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 3 hf.
samsungu olmayıp illa gizli menü yemek isteyenler 2 dk komşudan emanet alıp o gizli menüyü ister:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haplo 3 hf.
Bizde gizli menü ayağına geçirmeye çalışacakları için tutmaz. Gizli menü yerine özel indirim yapmaları lazım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 3 hf. en beğenilen
Türkiye'de olsa ÖTV zammına atıf yaparcasına kol böreği sunarlardı herhalde.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 3 hf.
Şırdan?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. 2021 sonuna kadar akıllı telefonların yarısında üçlü kamera sistemi olacak 3 hf. Yeni böcek casuslar kuruş büyüklüğünde 3 hf. Batman'i canlandıracak yeni aktör belli oldu (mu?) 3 hf. Tesla, park halindeyken yanan araçların ardından, yeni bir batarya güncellemesi yayınladı 3 hf. Huawei Mate 20 X 5G resmi olarak tanıtıldı 3 hf. Eski model Mac'lerin, ZombieLoad tipi saldırılara karşı savunmasız olduğunu açıklandı 3 hf. Instagram'ın Keşfet bölümünde artık hikayeler de gösteriliyor 3 hf. İstediğimizi bulabildik mi? "Canon EOS 2000D değerlendirmesi" 3 hf. Oculus Quest için YouTube VR uygulaması onaylandı 3 hf. Redmi K20 AnTuTu’da performansıyla şaşırttı 3 hf. GoPro'nun yeni rakibi DJI Osmo Action'ın Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. Haber başlığı yazabilen yapay zeka 3 hf. Amazon yeni Fire 7 tabletinin özelliklerini iyileştirdi ancak fiyatını yükseltmedi 3 hf. Hurda araçta ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkabilir 3 hf. Nvidia, RTX ailesini Navi için elden geçirebilir 3 hf. Battle royale türü mobilde 2 milyar dolar gelir elde etti 3 hf. Google'ın oyun alanına girdim | İşte detaylar 3 hf. TweetDeck güncellemesi ile GIF, anket ve emoji desteği geldi 3 hf. Google Translatotron sizin sesiniz olacak 3 hf. Boeing, 737 Max uçaklarına ait yazılım güncellemesinin hazır olduğunu duyurdu 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung telefon sahiplerine restoranlarda "gizli menü" sunulacak Sonraki Microsoft ve Sony, bulut oyunculuğu ve yapay zeka için güçlerini birleştirdi 3 hf. Uçakların kullandığı aletli iniş sistemleri (ILS) güvenli değil ve saldırıya açık 3 hf. Instagram Direct uygulaması kapanıyor 3 hf. 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. OnePlus 7 Pro pazarlaması Robert Downey Jr.’a emanet 3 hf. Fortnite oyununda John Wick etkinliği başladı 3 hf. Intel 3D XPoint bellekleri için yeni tesis arayışında 3 hf. Xbox One Mayıs güncellemesi ile oyuncuların PC mi yoksa konsol mu kullandığı artık gösteriliyor 3 hf. Başkasının pasaportuna IMEI kaydettirme devri kapandı 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün hibrit sistemi tanıtıldı 3 hf. Intel açığın ortaya çıkmaması için rüşvet mi teklif etti? 3 hf. 105TL fiyat etiketine sahip Steep PC sürümü bu hafta ücretsiz 3 hf. NASA, İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi 3 hf. Sürücüsüz ve elektrikli kamyon T-Pod, İsveç'te teslimat yapmaya başladı 3 hf. İBB'nin fiberi tekelleştirme çalışmalarına Rekabet Kurumu "dur" dedi 3 hf. Nissan ProPilot 2.0 ile artık "eller serbest" sürüş yapmak mümkün 3 hf. Epic Games Store üzerinde çılgın indirimler 3 hf. Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi 3 hf. GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı? 3 hf. Zorlu koşullar için geliştirilen fotoğraf makinesi Olympus TG-6'nın özelliklerı sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim