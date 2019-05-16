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Nissan ProPilot 2.0 ile artık "eller serbest" sürüş yapmak mümkün

Nissan, ProPilot adlı otonom sürüş sisteminin yeni versiyonunu duyurdu. ProPilot 2.0 ile sürücüler artık tek şeritli otoyol sürüşlerinde elleri direksiyonda olmadan yolculuk yapabilecek.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Nissan, ProPilot adlı otonom sürüş sisteminin otoyolda "eller serbest" şekilde sürüş yapma imkanı sunacak yeni versiyonunu duyurdu. ProPilot teknolojisi hali hazırda aracın tek şeritte ilerlemesini sağlayarak gaz, fren ve direksiyon gibi sürüş fonksiyonlarını kontrol edebiliyor. Ancak çalışabilmesi için sürücünün iki elinin de direksiyonun üzerinde olması gerekiyor.
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Bu gereklilik ProPilot 2.0 adlı yükseltilmiş versiyon ile birlikte ortadan kalktı. Yani artık sürücüler tek şeritli otoyol sürüşlerinde direksiyona dokunmadan yolculuk yapabilecekler. Ancak yine de çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sistem sürücünün müdahalesini gerektirecek durumlarda sesli ve görsel uyarı verecek. Ayrıca araç içerisindeki kamera sürücünün dikkatini yola verip vermediğini gözlemleyecek.

Şerit değişikliği de yapabilecek

ProPilot 2.0'ın şerit değişikliklerine de yardımcı olabileceği belirtildi. Bunun için iki elin direksiyonda olması ve sinyal verilmiş olması gerekiyor. Sistem şerit değişikliği için uygun zamanın geldiğini tespit ettiğinde, aracın otomatik olarak şerit değiştirmesini sağlıyor.
ProPilot 2.0, Cadillac'ın Super Cruise sistemi gibi çok sayıda sensör ve kameranın yanı sıra yüksek çözünürlüklü haritalar ve aracın navigasyon sistemini kullanıyor. Etkinleştirmek için navigasyon sistemine bir rota girilmesi gerek. Araç bu rota üzerinde sistemin çalışabileceği bir bölüme yaklaştığında, sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor.
ProPilot 2.0 versiyonu şu anda sadece Japon pazarı için duyuruldu. Yeni teknoloji, 2019 yılının sonbaharında satışa sunulacak Nissan Skyline (Japon pazarının Infiniti Q50 versiyonu) modelinde yer alacak.

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cnv_58 3 hf.
Elim direksiyonda aracın şerit değiştirmesini bekleyecem insanları salak yerine koymak gibi birşey
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erkanrap 3 hf.
anladığım kadarıyla oldukpa premature bir sistem.
iyi niyetli bir çalışma ama olmamış. insanın kaza yapması için arabayı kendi kendine götürüyor
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