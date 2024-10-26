Apple'ın Çin pazarındaki satışları gerilerken, Vivo’nun başarısı dikkat çekiyor

Akıllı telefon pazarında yaz alışveriş sezonu, Çin'de gözle görülür bir ivme kazandı. Canalys’in yayınladığı son rapora göre, üçüncü çeyrekte akıllı telefon sevkiyatları yıllık %4 artarak 69.1 milyon adede ulaştı. Ancak dikkat çeken esas gelişme, piyasadaki liderlik değişiminde yaşandı. Yerel markalar, Apple’ı ilk beş listesinin sonuna iterek sektördeki güçlerini pekiştirdi.
Vivo, akıllı telefon sevkiyatlarında liderliğini sürdürdü ve çeyrek bazında %3’lük bir büyüme gösterdi. Bu büyüme, özellikle orta segment ürünlerin piyasaya sürülmesiyle hem çevrim içi hem de mağaza satışlarında yakalanan ivmeye bağlanıyor. Vivo’nun sevkiyatları, yıllık %25 artışla 13 milyon adede ulaşarak %19'luk bir pazar payı kazandırdı.
Huawei ise güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. Yıllık %24 artışla 10.8 milyon cihaz sevk eden marka, %16 pazar payı elde ederek ikinci sıraya yükseldi. Bu başarı, markanın etkin kanal stratejisi ve amiral gemisi ürünlerinin desteklenmesiyle mümkün oldu.
Honor ise yeni katlanabilir modellerinin popülerliğine rağmen, sevkiyatlarında %13 oranında bir düşüş yaşadı ve üçüncü sıraya geriledi. Marka, toplamda 10.3 milyon adet cihaz sevk etti. Dördüncü sırada yer alan Xiaomi ise “İnsan x Araç x Ev” ekosistem stratejisiyle dikkat çekti ve 10.2 milyon sevkiyat ile %15 pazar payını korudu.
Apple ise bu dönemde %6’lık bir düşüşle beşinci sırada kaldı. Canalys, iPhone 16 serisinde Apple Intelligence hizmetlerinin olmamasının markanın büyümesini etkileyebileceğini öngörüyor. Apple’ın yalnızca Çin’de değil, diğer pazarlarda da düşüş yaşadığı belirtilirken, Hindistan’da da ilk beş listesine giremediği vurgulanıyor.
Akıllı telefon pazarındaki bu dengeler, teknoloji devleri arasında rekabetin giderek arttığını ve kullanıcıların tercihlerini yerli markalara doğru kaydırdığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu