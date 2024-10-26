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    Apple'ın Çin pazarındaki satışları gerilerken, Vivo’nun başarısı dikkat çekiyor

    Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarının başında gelen Apple, son zamanlarda bazı pazarlarda güç kaybetmeye başladı. Çin’den gelen veriler bu gidişatı daha iyi ortaya koyuyor.

    Çin'in en çok satılan akıllı telefon markaları belli oldu

    Akıllı telefon pazarında yaz alışveriş sezonu, Çin'de gözle görülür bir ivme kazandı. Canalys’in yayınladığı son rapora göre, üçüncü çeyrekte akıllı telefon sevkiyatları yıllık %4 artarak 69.1 milyon adede ulaştı. Ancak dikkat çeken esas gelişme, piyasadaki liderlik değişiminde yaşandı. Yerel markalar, Apple’ı ilk beş listesinin sonuna iterek sektördeki güçlerini pekiştirdi.

    Vivo, akıllı telefon sevkiyatlarında liderliğini sürdürdü ve çeyrek bazında %3’lük bir büyüme gösterdi. Bu büyüme, özellikle orta segment ürünlerin piyasaya sürülmesiyle hem çevrim içi hem de mağaza satışlarında yakalanan ivmeye bağlanıyor. Vivo’nun sevkiyatları, yıllık %25 artışla 13 milyon adede ulaşarak %19'luk bir pazar payı kazandırdı.

    Huawei ise güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. Yıllık %24 artışla 10.8 milyon cihaz sevk eden marka, %16 pazar payı elde ederek ikinci sıraya yükseldi. Bu başarı, markanın etkin kanal stratejisi ve amiral gemisi ürünlerinin desteklenmesiyle mümkün oldu.

    Honor ise yeni katlanabilir modellerinin popülerliğine rağmen, sevkiyatlarında %13 oranında bir düşüş yaşadı ve üçüncü sıraya geriledi. Marka, toplamda 10.3 milyon adet cihaz sevk etti. Dördüncü sırada yer alan Xiaomi ise “İnsan x Araç x Ev” ekosistem stratejisiyle dikkat çekti ve 10.2 milyon sevkiyat ile %15 pazar payını korudu.

    Apple ise bu dönemde %6’lık bir düşüşle beşinci sırada kaldı. Canalys, iPhone 16 serisinde Apple Intelligence hizmetlerinin olmamasının markanın büyümesini etkileyebileceğini öngörüyor. Apple’ın yalnızca Çin’de değil, diğer pazarlarda da düşüş yaşadığı belirtilirken, Hindistan’da da ilk beş listesine giremediği vurgulanıyor.

    Akıllı telefon pazarındaki bu dengeler, teknoloji devleri arasında rekabetin giderek arttığını ve kullanıcıların tercihlerini yerli markalara doğru kaydırdığını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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