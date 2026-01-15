Giriş
    Nubia'dan aktif soğutma sistemli incecik oyun telefonu geliyor

    Nubia, aktif soğutma sistemli ilk ince oyun telefonu RedMagic 11 Air modelini 20 Ocak'ta tanıtacak. Lansman öncesinde, telefonun ekran ve tasarım özellikleri resmî olarak sergilendi.

    RedMagic 11 Air oyun telefonu Tam Boyutta Gör
    RedMagic, uygun fiyatlı ve performans odaklı bir cihaz olması beklenen yeni oyun telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nubia, bu akıllı telefonun Red Magic 11 Air olarak 20 Ocak’ta Çin'de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Şimdi, tanıtım görselleriyle cihazın daha fazla resmî detayı ortaya çıktı.

    RedMagic 11 Air soğutma sistemi nasıl olacak?

    Red Magic 11 Air soğutma sistemi Tam Boyutta Gör
    Lansman yaklaşırken, Nubia, RedMagic 11 Air modelinin soğutma sistemi hakkında detaylar paylaştı. "Wind Chaser 4.0" olarak adlandırılan donanımın, 24.000 RPM'lik azami hıza (RedMagic 11 Pro+ ile aynı) ulaşabildiği bildiriliyor. Bu fan, PCB'nin üstünde, havacılık sınıfı alüminyumdan yapılmış hava soğutmalı braketin içinde yer alıyor. Bu, akıllı telefonlarda aktif soğutma fanının oldukça standart bir uygulaması olsa da, bu cihazı öne çıkaran şey "Air" markası. Cihazın aktif soğutma fanına sahip, ilk Air modeli olacağı söyleniyor.

    Tanıtım görseli ayrıca VC soğutma sistemiyle ilgili büyük iddialar da içeriyor. Markanın belirttiğine göre, sektörde bir ilk olan ultra kalın buz basamaklı VC soğutma tasarımı, buhar odasının ısı dağıtım kapasitesini %47 oranında artırıyor.

    7000 mAh batarya

    RedMagic 11 Air'in 7.000 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Bu, “Air” modeli için dikkat çekici bir rakam. Peki ya kalınlık ve ağırlık? 7.85 mm kalınlık ve 207 gramlık ağırlık, ince ve hafif olmaktan ziyade normal kabul edilebilir. Ancak yukarıda belirtilen özellikler göz önüne alındığında, yine de iyi bir seçenek.

    Geçen yıl Ekim ayında piyasaya sürülen RedMagic 11 Pro+, 8.9 mm'lik bir kasaya, 7500 mAh bataryaya ve 230 gram ağırlığa sahipti. Daha önceki raporlara göre, RedMagic 11 Air’ın aktif soğutma sistemi, markanın Cube oyun motoru, kendi geliştirdiği Red Core R4 e-spor çipi ve yerleşik PC emülatörü ile gelecek.

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

