Nubia'dan aktif soğutma sistemli incecik oyun telefonu geliyor

RedMagic 11 Air soğutma sistemi nasıl olacak?
Tanıtım görseli ayrıca VC soğutma sistemiyle ilgili büyük iddialar da içeriyor. Markanın belirttiğine göre, sektörde bir ilk olan ultra kalın buz basamaklı VC soğutma tasarımı, buhar odasının ısı dağıtım kapasitesini %47 oranında artırıyor.
7000 mAh batarya
RedMagic 11 Air'in 7.000 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Bu, “Air” modeli için dikkat çekici bir rakam. Peki ya kalınlık ve ağırlık? 7.85 mm kalınlık ve 207 gramlık ağırlık, ince ve hafif olmaktan ziyade normal kabul edilebilir. Ancak yukarıda belirtilen özellikler göz önüne alındığında, yine de iyi bir seçenek.
Geçen yıl Ekim ayında piyasaya sürülen RedMagic 11 Pro+, 8.9 mm'lik bir kasaya, 7500 mAh bataryaya ve 230 gram ağırlığa sahipti. Daha önceki raporlara göre, RedMagic 11 Air'ın aktif soğutma sistemi, markanın Cube oyun motoru, kendi geliştirdiği Red Core R4 e-spor çipi ve yerleşik PC emülatörü ile gelecek.