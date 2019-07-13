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Samsung, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştiriyor olabilir

Bugün ortaya çıkan bir patentte Samsung’un artırılmış gerçeklik gözlüğü görüldü. Standart bir güneş gözlüğüne benzeyen cihaz, katlanma durumuna göre ekranını otomatik olarak açabiliyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştiriyor olabilir
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Gear VR ile sanal gerçeklik alanında çalışmalar yürüten Samsung, görünen o ki artırılmış gerçeklik için de kendi çözümlerini üretmeyi planlıyor. En azından bugün ortaya çıkan yeni gözlük patenti buna işaret etti. Şemalarında standart bir güneş gözlüğüne benzeyen cihaz, ekranıyla gerçek dünyayı sanal dünyayla bir araya getiriyor.

Otomatik olarak açılıyor

Haberimiz içinde yer alan görsellerde inceleyebileceğiniz üzere, gözlüğün yan çerçeveleri bir hayli kalın. Burada gerekli donanıma ek olarak projeksiyon bulunuyor. Yani önünüzde göreceğiniz ekran çerçeveden yansıtılıyor. Patent üzerinde belirtilene göre gözlüğü katlamanız durumunda otomatik olarak kapanabiliyor.

Microsoft HoloLens ve Magic Leap One gibi diğer üreticilere ait artırılmış gerçeklik gözlükleri daha çok endüstriyel kullanıma yönelik. Samsung’un gözlüğü ise daha önce belirttiğimiz gibi standart gözlüklerden çok da farklı gözükmüyor. Kısacası Google Glass benzeri bir ürün görmemiz mümkün.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak"

Tabii ki bu sadece ABD patent ofisine yapılan bir başvurudan ibaret. Firmanın böyle bir ürünü hiçbir zaman piyasaya çıkarmadığını görebiliriz. Ancak halihazırda Gear VR yatırımları bulunurken artırılmış gerçeklik alanına da odaklanılması büyük bir sürpriz olmayacaktır.


https://www.engadget.com/2019/07/12/samsung-foldable-augmented-reality-glasses-patent-app/ Yorum Yaz
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2ner 1 sa.
Olmayabilirde.
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yorumculuklar 3 sa.
Görme zorluğu çeken insanların çoğuna normal gözlük takmak zor gelirken bu tip cihazların kullanım alanını sadece endüstriyel olarak görüyorum. Tabii bu konseptler lense sığdırılırsa gelsin Black Mirror bölümleri...
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smart1978 2 sa. yorumculuklar
Lens olani var suan yayinlanmiyacak.
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