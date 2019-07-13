Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak

Xiaomi’nin, Android One projesine dahil olan Mi A serisi yakın zamanda güncellenmeye hazırlanıyor. Xiaomi Twitter hesabı da yeni model hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Altı çizilen en önemli konu, Mi A3’ün önceki modelden bile çok daha iddialı fiyatla sunacağı.

Mi CC9e’nin Full HD+ çözünürlüklü versiyonu

Bildiğiniz üzere Xiaomi, Mi CC9 isimli yeni bir seri çıkardı. Bu serinin ufak değişiklerle global pazara Mi A3 olarak çıkarılacağı artık kesinleşti diyebiliriz. Mi CC9e isimli model normalde HD+ panelle geliyor. Bu cihazın ekranının Full HD+ yapılarak Mi A3 şeklinde sunulması bekleniyor. Dolayısıyla teknik özelliklerini, 6 inç Full HD+ AMOLED ekran, Snapdragon 665 yonga seti, 48 MP + 8 MP arka kamera, 32 MP ön kamera, 4 GB RAM, 128 GB’a kadar depolama, 4000 mAh batarya, microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi şeklinde sıralayabiliriz.

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Bir başka sızıntıya göre Mi A3’ün 4 GB RAM + 64 GB depolamadan oluşan modeli 199 dolar fiyat etiketiyle sunulacak. Xiaomi Mi A2’nin çıkış fiyatına kıyasla 30-40 dolar daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki sonuç olarak bu fiyatın kesinliği bilinmiyor. Ancak Mi A2 ve Mi A2 Lite modellerinin yakaladığı başarının ardından daha iddialı fiyatla gelecek Mi A3, büyük satış rekorları kırabilir.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-a3-android-one-leaks/