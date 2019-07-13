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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak

Xiaomi’nin Twitter hesabı Mi A3 hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Firma, yeni modelin fiyatının Mi A2’den bile daha iddialı olacağını belirtiyor. Ayrıca bazı görüntüler ortaya çıktı.
4 sa.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak
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Xiaomi’nin, Android One projesine dahil olan Mi A serisi yakın zamanda güncellenmeye hazırlanıyor. Xiaomi Twitter hesabı da yeni model hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Altı çizilen en önemli konu, Mi A3’ün önceki modelden bile çok daha iddialı fiyatla sunacağı.

Mi CC9e’nin Full HD+ çözünürlüklü versiyonu

Bildiğiniz üzere Xiaomi, Mi CC9 isimli yeni bir seri çıkardı. Bu serinin ufak değişiklerle global pazara Mi A3 olarak çıkarılacağı artık kesinleşti diyebiliriz. Mi CC9e isimli model normalde HD+ panelle geliyor. Bu cihazın ekranının Full HD+ yapılarak Mi A3 şeklinde sunulması bekleniyor. Dolayısıyla teknik özelliklerini, 6 inç Full HD+ AMOLED ekran, Snapdragon 665 yonga seti, 48 MP + 8 MP arka kamera, 32 MP ön kamera, 4 GB RAM, 128 GB’a kadar depolama, 4000 mAh batarya, microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi şeklinde sıralayabiliriz.

Ayrıca Bkz. "2si1 | Android Telefonlara Güvenmeyin!"

Bir başka sızıntıya göre Mi A3’ün 4 GB RAM + 64 GB depolamadan oluşan modeli 199 dolar fiyat etiketiyle sunulacak. Xiaomi Mi A2’nin çıkış fiyatına kıyasla 30-40 dolar daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki sonuç olarak bu fiyatın kesinliği bilinmiyor. Ancak Mi A2 ve Mi A2 Lite modellerinin yakaladığı başarının ardından daha iddialı fiyatla gelecek Mi A3, büyük satış rekorları kırabilir.


https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-a3-android-one-leaks/ Yorum Yaz
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mkyb 3 sa. en beğenilen
Xiaomi'nin eski alınabilirliği kalmadı. 3.000 liradan aşağı gelmez bu cihaz. O kadar verdikten sonrada Samsung'un A serisi cihazları alınıyor.
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FantomİçinF 3 sa. interwap
200 dolar gayet ucuz, bizim paramız değersiz.
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LeviGerman 1 sa.
Yakin zamanda iki defa ust ustte xiaomi (mi9) telefonlarinda indirime gidildi (yurt disinda).
Vergi dahil fiyati 2000-2500tl'ye denk geliyor.
wccftech.com/...
Bizde ise fiyatlarina zam geliyor, ne hikmetse dolar gorece geri cekilmisken. 5000tl fiyat fln gordum son baktigimda.
Dolar gorece yatay ama fiyatlanmalar hep dikey. Pazar ileriyi fiyatlandiriyor...
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kreat 1 sa.
Bizim vergilerimiz daha iddialı
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smart1978 2 sa.
Fiyatiyla Turkiye'de de ama tersine :D -.- ...
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damn2u 2 sa.
CC9 ve 9e modelleri üzerinde hiç bir oynama yapmadan Android One A3 serisi olarak gelirse bu iş olur ama oradan kırp buradan bir şeyler değiştir yapacaklarsa artık Xiaomi'ye iyice gıcık olacağım.
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napolyon94 2 sa.
200 dolara Amoled ekran +665 chipset gayet iyi, kamera performansi da iyi olursa ne ala. Batarya performansi zaten iyi olacaktir.
Not:Mia1spor
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Angel of the Lord 2 sa.
200 dolarlık telefon bize 2200 lira olarak gelecek büyük ihtimal.
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Stanislas Xavier 3 sa.
SD665 ile nasıl daha iddialı olacak enteresan gerçekten. Bu işlemci 660'ın 11nm'de üretilmiş bir versiyounundan başka bir şey değil, hatta çekirdek hızı daha bile düşük. İlk testlerde neredeyse tüm kategorilerde 660'ın gerisinde kalmış.
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mkyb 3 sa. en beğenilen
Xiaomi'nin eski alınabilirliği kalmadı. 3.000 liradan aşağı gelmez bu cihaz. O kadar verdikten sonrada Samsung'un A serisi cihazları alınıyor.
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interwap 3 sa.
Her zaman ki tantana. ve unutmadan Xiaomi eskisi gibi ucuz değil.
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FantomİçinF 3 sa. interwap
200 dolar gayet ucuz, bizim paramız değersiz.
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