Samsung’un dört kameralı telefonu devrim yapabilir

Samsung’un 11 Ekim tarihinde bir etkinlik düzenleyecek olması ve mottosunu da 4x Eğlence olarak belirlemesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazı kaynaklar 2 ön 2 arka kamera kombinasyonuna işaret etse de 4 kameralı bir telefon ihtimali artmaya başladı.

Galaxy A9 Pro 2018 özellikleri

Galaxy A7 2018 modelinde ilk kez 3 kamera kullanması iddiaların yönünü değiştirdi. Güney Koreli kaynaklar Samsung’un sektörde ilk 4 arka kameralı telefonu üretmeye hazırlandığını iddia ediyor. Bu telefon Galaxy A9 Pro 2018 olacak.

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İddiada dikkat çeken kısım ise daha önce görülmemiş bir sensör kullanım kombinasyonuna yer verileceği yönünde. Belirli çekimlerde 4 sensör birden devreye giriyor. Normalde pazarda şu ana kadar aynı anda 2 sensörden fazlasını kullanabilen bir sistem mevcut değil. Samsung bu sayede sektöre yeni bir soluk getirecek ve çıtayı yukarı taşıyacak.

Diğer taraftan firmanın Huawei, Oppo ve Vivo gibi kameraya odaklanan rakiplerine karşı avantaj elde etmek istediği tahmin ediliyor. Son dönemde çok kameralı telefonlar ilgi görmeye başladı.

Galaxy A9 Pro modelinde bunun haricinde 6.28 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 3720mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olması bekleniyor.

Bir dönem işlemci üretiminde gördüğümüz rakam yarışına kamera bileşeni de katıldı. Daha önce iki kameralı telefonlar ilgi görüyordu. Şimdi ise 3 kameralı telefonlar revaçta. Samsung sayıyı dörde çıkarırken Nokia da 5 kameralı bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu yarışın sonu nereye varacak kestirmek zor ancak elbette tüketiciye yaradığı kadarıyla önem arz ediyor.