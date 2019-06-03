Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı olacak

Bugün mobil dünyada işlemci tasarımı yapmak nispeten kolay hale geldi ve pek çok firma gerek özelleştirilmiş gerekse standart çekirdek tasarımları ile akıllı telefonlarda yer almanın mücadelesini veriyor. Grafik birimi tarafında ise daha farklı bir tablo var.

Önemli anlaşma

Patentler ve lisanslı teknolojiler nedeniyle yeni bir grafik mimarisi tasarlamak oldukça zor. Hali hazırda ARM, Imagination ve Qualcomm kendi grafik mimarilerini geliştirebilmiş durumdalar. Apple ise bugüne kadar Imagination lisansları ile yola etmişken yakın gelecekte kendi mimarisini geliştirecek. Samsung da bu anlamda önemli bir adım atıyor.

Mobil yonga setlerinde ARM Mali grafik birimlerinde yer veren Samsung yakın dönemde kendi özelleştirilmiş grafik mimarisine geçiş yapacak. Bunun için AMD ile önemli bir lisans anlaşması yapıldı.

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Anlaşma kapsamında AMD’nin özelleştirilmiş Radeon grafik mimarisi Samsung’a lisanslanıyor. Bu mimarinin temelinde ise Navi grafik birimine hayat veren yüksek ölçeklenebilirlikli RDNA teknolojisi yer alıyor.

Pek çok önemli optimizasyona sahip olan RDNA teknolojisi düşük güç tüketiminde yüksek performans seviyelerine imza atabiliyor. Samsung bu lisansı mobil cihazlar ve entegre sistemler için geliştirdiği grafik birimlerinde kullanacak.

Aslında Samsung’un kendi grafik birimini geliştirmek için attığı ilk ve en ciddi adım diyebiliriz. Hali hazırda Mongoose özelleştirilmiş işlemci çekirdeklerinin yanına eklenecek özel grafik birimi ile artık Exynos yonga setleri tamamen Samsung tarafından tasarlanıyor olacak. İlk örneklerin ne zaman ortaya çıkacağı ise açıklanmadı.