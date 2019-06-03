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Google hizmetlerinde kesinti yaşanıyor

Dün akşam saatlerinden itibaren Google Assistant, Google Search, Gmail, YouTube, Google Drive, Hangouts gibi pek çok Google uygulamasına erişimde sıkıntılar yaşanıyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Facebook ve bağlı hizmetlerin aksamasına birkaç kez şahit olmuştuk. Şimdi ise Google hizmetlerinde kesinti yaşanıyor. Masa üstü ve mobil pek çok Google uygulamasına erişimde sıkıntılar rapor ediliyor.

Global çapta yaşanıyor

Google Assistant, Google Search, Gmail, YouTube, Google Drive, Hangouts gibi pek çok uygulamaya mobilden veya masa üstünden hali hazırda erişim sağlanamıyor. DownDetector platformu üzerinde kesintiler anlık olarak görülebilirken kullanıcı şikayetleri de artmış.

Ayrıca Bkz. "Men in Black: Global Invasion zengin gerçeklik oyunu duyuruldu"

Erişim sıkıntıları ABD, Almanya, İngiltere, Avusturya ve ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok bölgede rapor ediliyor. Google yaptığı açıklamada erişim sıkıntılarının ABD’de yaşandığı yönünde bilgiler vermiş ancak sıkıntı global çapta yayılmış durumda.

Google halen erişim probleminin nereden kaynaklandığını anlamaya çalışıyor. Sorunun anlaşılması ile birlikte kısa sürede giderilerek hizmetlerin eski haline döndürüleceği ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Google-is-suffering-from-a-major-outage_id116500 Yorum Yaz
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Night_Blade 1 hf.
Çinli hackerlar iş başında
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V4LKyR 1 hf.
Huawei'nin ahını aldılar diye olabilir. Bazı şeyler metafiziktir.
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