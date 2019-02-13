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Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Active'in arayüz görüntüsü sızdı

Yeni amiral gemisi Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlanan teknoloji devi Samsung'un, lansmanda tanıtacağı Galaxy Watch Active'in kullanıcı arayüzü ortaya çıktı. İşte detaylar.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung tam bir hafta sonra yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S10'u tanıtmaya hazırlanırken, gelen haberler şirketin Galaxy Watch Active'i de bu etkinlikte görücüye çıkaracağı yönünde. Cihazın ilk kullanıcı arayüzü görüntüleri sızdı bile.

Fitness odaklı bir akıllı saat

Galaxy Watch akıllı saat modelinde eski kullanıcı arayüzü kullanılıyor olsa da, şirketin Galaxy Watch Active modelinde One UI kullanıcı arayüzü olacak. Yeni ve eski kullanıcı arayüzleri arasındaki farkın Samsung'un akıllı telefonlarının aksine daha az bir keskinlikte olduğu belirtiliyor. Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Watch Active tamamen fitness odaklı bir akıllı saat. Bu yüzden zaman ve tarihten çok spor temalı bir arabirim sunuyor.
Yapılandırılabilir kullanıcı arayüzünü kullanarak, özel egzersiz programlarını kolayca başlatabilir veya kondisyon hedeflerinizle ilgili verileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca çeşitli renk kodlarıyla birbirinden ayrılmış olan ve kullanıcının son bir saat içindeki adımlarını ve etkinliklerini gösteren yeni bir bölüm de dikkati çekiyor. Galaxy Watch Active egzersiz veya dinlenme sırasında kalp atışları maksimum seviyeyi aştığında kullanıcıyı uyarabiliyor.
360x360 piksel çözünürlüğe sahip 1.1 inçlik bir AMOLED ekranla gelecek olan cihaz çift çekirdekli Exynos 9110, 4 GB bellek ve 768 MB RAM sunacak. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC ve 230 mAh batarya kapasitesi ile gelecek olan akıllı saat  Tizen 4.0.0.3 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Galaxy Watch Active’in 20 Şubat'ta Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Yeni akıllı saatin fiyat etiketinin ne olacağı konusunda ise şimdilik sızan bir bilgi yok.

https://9to5google.com/2019/02/12/samsung-galaxy-watch-active-one-ui-galaxy-buds-leak/ Yorum Yaz
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Fenomenon 3 ay
çerçevesinin dönmemesi büyük eksiklik.
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