Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Active'in arayüz görüntüsü sızdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tam bir hafta sonra yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S10'u tanıtmaya hazırlanırken, gelen haberler şirketin Galaxy Watch Active'i de bu etkinlikte görücüye çıkaracağı yönünde. Cihazın ilk kullanıcı arayüzü görüntüleri sızdı bile.

Fitness odaklı bir akıllı saat

Galaxy Watch akıllı saat modelinde eski kullanıcı arayüzü kullanılıyor olsa da, şirketin Galaxy Watch Active modelinde One UI kullanıcı arayüzü olacak. Yeni ve eski kullanıcı arayüzleri arasındaki farkın Samsung'un akıllı telefonlarının aksine daha az bir keskinlikte olduğu belirtiliyor. Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Watch Active tamamen fitness odaklı bir akıllı saat. Bu yüzden zaman ve tarihten çok spor temalı bir arabirim sunuyor.

Yapılandırılabilir kullanıcı arayüzünü kullanarak, özel egzersiz programlarını kolayca başlatabilir veya kondisyon hedeflerinizle ilgili verileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca çeşitli renk kodlarıyla birbirinden ayrılmış olan ve kullanıcının son bir saat içindeki adımlarını ve etkinliklerini gösteren yeni bir bölüm de dikkati çekiyor. Galaxy Watch Active egzersiz veya dinlenme sırasında kalp atışları maksimum seviyeyi aştığında kullanıcıyı uyarabiliyor.

https://9to5google.com/2019/02/12/samsung-galaxy-watch-active-one-ui-galaxy-buds-leak/

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piksel çözünürlüğe sahipbir AMOLED ekranla gelecek olan cihaz çift çekirdeklibellek vesunacak.vebatarya kapasitesi ile gelecek olan akıllı saatişletim sistemiyle kutudan çıkacak. Galaxy Watch Active’in'ta Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Yeni akıllı saatinne olacağı konusunda ise şimdilik sızan bir bilgi yok.