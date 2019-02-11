Telegram masaüstü uygulaması, yeni arka plan özellikleri ile güncellendi

Özellikle Rus hükümeti ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen son zamanların en popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın, masaüstü uygulamasına yeni arka plan özellikleri geldi.

Arka plan senkron olacak

Gizlilik odaklı bir mesajlaşma platformu olan Telegram'ın Microsoft Mağazası'ndaki uygulaması 1.5.12 sürümüne güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte arka planlara bulanıklaştırma efekti ve masaüstünde ayarladığınız arka planları diğer tüm uygulamalarda kullanabilme özellikleri eklendi.

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Telegram uygulaması son zamanlarda arka plan özellikleri ile ilgili bir dizialmıştı. Ancak bu son güncelleme ile birlikte artık seçtiğiniz arka plan cihazlarınızdabir şekilde yer alacak. Uygulamanın güncel sürümünü indirmek içintıklayabilirsiniz.