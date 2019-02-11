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Telegram masaüstü uygulaması, yeni arka plan özellikleri ile güncellendi

Gizlilik odaklı popüler mesajlaşma platformlarından Telegram'ın masaüstü uygulaması, yeni arka plan özellikleri ile güncellendi. İşte güncelleme ile gelen yenilikler...
3 ay
2,2b
1
14
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Özellikle Rus hükümeti ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen son zamanların en popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın, masaüstü uygulamasına yeni arka plan özellikleri geldi.

Arka plan senkron olacak

Gizlilik odaklı bir mesajlaşma platformu olan Telegram'ın Microsoft Mağazası'ndaki uygulaması 1.5.12 sürümüne güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte arka planlara bulanıklaştırma efekti ve masaüstünde ayarladığınız arka planları diğer tüm uygulamalarda kullanabilme özellikleri eklendi.
Telegram uygulaması son zamanlarda arka plan özellikleri ile ilgili bir dizi güncelleme almıştı. Ancak bu son güncelleme ile birlikte artık seçtiğiniz arka plan cihazlarınızda senkron bir şekilde yer alacak. Uygulamanın güncel sürümünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Theologist 3 ay en beğenilen
Telegram müthiş bir program kullanmayanları gerçekten anlamıyorum işte avantajları...
Avantajları
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoları kalitesini düşürmeden atabiliyor olması. Düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile daha gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin bile video açılmasına gerek kalmadan izlenebilmesi.
10) Grup üye sayı sınırının olmaması.
11) Ekran görüntüsü alınamaması
12) Gizli sohbet
13) Belirlenen süreye güre mesajların otomatikmen silinmesi
14) Sticker desteği
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Yani gizlilik.
17) Serverların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
Daha sayamadığım onlarca özellik...
Telegram müthiş bir program kullanmayanları gerçekten anlamıyorum işte avantajları...Avantajları1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması,...
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AndrewRayel 3 ay
Ozbekistanda yaşıyorum burada WhatsApp kullanılmıyor reklam kuruluslari sirketler taksiler marketlere kadar iletişim olarak telegram hesabini kullaniyorlar.
Bi tane pc dukkani var telegramda abone oldum sadece yeni gelen urunlerin fiyatlarini yazip bildiriyor. Sen cevap veremiyorsun sadece takip ediyorsun. Whatsapin telegrama yetismesi icin 40 firin ekmek yemesi lazim
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batyaz 3 ay
Telegram masaüstü yazılımı olduğunu bilmiyordum.hemen indirdim.slm.
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Doanc4n 3 ay
arakdaşlar çok güzel saymış. ben de çok memnunum. hem ios hem de macos sürümü çok iyi çalışıyor. mesela macos ta whatsapp uygulaması bir süre kullanılmadan beklerse uygulama crash oluyor. çözemediler bir türlü. telegram ekibi gerçekten kalite çalışıyor.
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samsaint83 3 ay
Good information, thanks for posting i will be looking forward to read more from you.
Refer: https://techyhost.com/whatsapp-spy-software/
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maximus01982 3 ay
Gerçekten güzel uygulama, inşallah daha çok yayılır, birde whatsapp yedeğini buraya aktarma gibi bir özellik olsa çok güzel olur. WhatsApp'taki yazışmalarımı düzgün bir şekilde dışarı çıkartabileceğim bir yol, yok ki bırakayım tamamen. Varsa da bilen arkadaşlar söyleyebilirse hemen bırakırım.
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dr20mouse 3 ay
Tanrım batır whatsapp’ıda kurtulalım şu illetten kimse telegram kullanmıyor ki
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Theologist 3 ay dr20mouse
Maalesef çok doğru, kimse kitap da okumuyor, kimse spor da yapmıyor... maalesef
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Theologist 3 ay en beğenilen
Telegram müthiş bir program kullanmayanları gerçekten anlamıyorum işte avantajları...
Avantajları
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoları kalitesini düşürmeden atabiliyor olması. Düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile daha gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin bile video açılmasına gerek kalmadan izlenebilmesi.
10) Grup üye sayı sınırının olmaması.
11) Ekran görüntüsü alınamaması
12) Gizli sohbet
13) Belirlenen süreye güre mesajların otomatikmen silinmesi
14) Sticker desteği
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Yani gizlilik.
17) Serverların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
Daha sayamadığım onlarca özellik...
1 Yanıt Yanıtla +6
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MaRZoCHi 3 ay Theologist
Düzeltmeler ve eklemeler :)
5) 2GB lık özet mesaj/dosya kaydetme alanı.. Kişisel bulut depolama
9) Sadece open graph metları olan sayfalara ait linkler..
10) Grup üye sayı sınırı son güncelleme ile 200000 oldu.
11) Gizli sohbette ekran görüntüsü alınamıyor...
---
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
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