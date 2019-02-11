Telegram masaüstü uygulaması, yeni arka plan özellikleri ile güncellendi

Teknoloji Editörü
Özellikle Rus hükümeti ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen son zamanların en popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın, masaüstü uygulamasına yeni arka plan özellikleri geldi.
Arka plan senkron olacak
Gizlilik odaklı bir mesajlaşma platformu olan Telegram'ın Microsoft Mağazası'ndaki uygulaması 1.5.12 sürümüne güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte arka planlara bulanıklaştırma efekti ve masaüstünde ayarladığınız arka planları diğer tüm uygulamalarda kullanabilme özellikleri eklendi.Telegram uygulaması son zamanlarda arka plan özellikleri ile ilgili bir dizi güncelleme almıştı. Ancak bu son güncelleme ile birlikte artık seçtiğiniz arka plan cihazlarınızda senkron bir şekilde yer alacak. Uygulamanın güncel sürümünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Avantajları
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoları kalitesini düşürmeden atabiliyor olması. Düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile daha gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin bile video açılmasına gerek kalmadan izlenebilmesi.
10) Grup üye sayı sınırının olmaması.
11) Ekran görüntüsü alınamaması
12) Gizli sohbet
13) Belirlenen süreye güre mesajların otomatikmen silinmesi
14) Sticker desteği
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Yani gizlilik.
17) Serverların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
Daha sayamadığım onlarca özellik...