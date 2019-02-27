Samsung'un yeni akıllı saatinin kan basıncını ölçme becerisi tartışılıyor

Hipertansiyon gibi çeşitli kan basıncı problemleri toplumumuzda oldukça sık görülmekte. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 15 milyon kişide hipertansiyon görülüyor. Samsung yeni Galaxy saatin kan basıncını ölçeceğini duyurdu. Daha test aşamasında olan ve kullanım için veri toplanması gereken cihaz doktorlara ve hastalara birçok kolaylığı da beraberinde getireceğe benziyor ancak cihazın kullanılabilirliği hala tam olarak aydınlatılmış değil.

Yüksek kan basıncı veya tıbbi adıyla hipertansiyon çeşitli kalp rahatsızlıkları, inme, böbrek rahatsızlıkları gibi hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Ne yazık ki toplumdaki birçok kişi hipertansiyona sahip olduğunu bilmiyor. Kan basıncının doğru olarak ölçülmesi biraz komplike çünkü kan basıncı gün içerisinde değişkenlik göstermekte ve çeşitli duygusal ve fiziksel aktivitelerden de etkilenmekte. Saatteki yeni özellik sayesinde kişiler kan basınçlarını sürekli olarak ölçebilecek ve istatistiklerini kontrol edebilecek. Ayrıca kan basıncı ile sağlık durumu arasındaki ilişkiyi anlamak ve bilimsel araştırma yapmak daha kolay olacağa benziyor.

Daha çok veriye ihtiyaç var

Samsung saatin bu ölçümü doğru yapıp yapmadığı hala tartışma konusu. Firmanın fazla detaya inmemesiyle beraber Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan ve Samsung'un özelliği geliştirmesine katkıda bulunan Fizikofizyolojist Wendy Mendes kan basıncının optik algılayıcı yardımıyla ve photoplethysmography (PPG) denilen yöntemle ölçüldüğünü belirtti.

Bu özellik 1 yıldır Samsung Galaxy S9'da bulunuyordu. Bu telefon bir optik algılayıcı barındırıyor ve dokuya gönderilen ışığın ne kadarının geri döndüğünü ölçüyor; bu sayede de kan basıncını tayin ediyordu. PPG olarak adlandırılan özellik ise sadece kan basıncındaki değişiklikleri ölçmekte. Bu sebeple saatin ayarının doğru yapılmış olması kritik bir önem teşkil etmekte. Ayar yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Mendes bu ayarı hassas bir tartıya benzetti.

Kutlamalar için henüz erken



Duke Üniversitesi'nde kardiyolog olan Ann Marie Navar araştırmacı ve klinisyen olarak çeşitli endişelerinin olduğunu belirtti. Araştırmanın güvenirliği için saatin PPG yöntemiyle ölçtüğü kan basıncı verileriyle klinikte ölçülen verilerin kıyaslanması ve istatistiksel olarak toplanması gerekiyor. Navar PPG sinyalinin birçok farklı faktörden etkilenebildiğinin ayrıca ölçümün hipertansiyonu olmayan; kalın veya ince kollara sahip olan insanlarda yanlış olabileceğinin görüşünde.

Araştırma 120 farklı denek üzerinde PPG ile klinik verilerin kıyaslanması yapılarak ilerliyor. Ayrıca Omron tarafından geliştirilen ve aralık ayında FDA tarafından onaylanan başka bir saat bu ölçümü yapabilmekte. Samsung'un da bu onayı almayı planladığı görülmekte. Navar bu yeni özelliğin FDA onayından geçmesini istediğini ancak özelliğin sağlam bir testten geçmediğini; gelecekte bu tarz özelliklerin klinikte kullanılan yöntemlerin yerini alabileceğini fakat kutlamalar için henüz erken olduğunu belirtti

Apple Watch 4 EKG ölçümü yapabiliyor Apple geçtiğimiz aylarda yeni saatin EKG ölçümü yapabileceğini duyurmuştu. Cihazda EKG ölçümü yapabilmek için parmağı cihazın sağ köşesinde yer alan tuşa 30 saniye boyunca bastırmak gerekiyor. Bunu yaptığınızda saat, parmağınızdan kalbinize gönderdiği elektrik sinyalleri ile 30 saniyelik çok kısa bir zaman diliminde kalp ritminizin grafiğini çıkartabiliyor. Cihaz ayrıntılı EKG ölçümü sayesinde Samsung'un bir adım önünde gibi görünüyor. Ayrıca Apple Watch 4'ün EKG özelliği FDA tarafından da onaylanmıştı. Bu ikiayrı firmave iki ayrı ürününetkisi ve uygulanabilirliği rekabet ve hararetli tartışma konularınayol açacak gibi duruyor.

Gelişen teknoloji günlük yaşantımızı ve tıbbi alanı oldukça kolaylaştırmakta. Gelecekte bu tarz özellikler klinikte kullanılan diğer ölçüm aletlerini yerinden edeceğe benziyor lakin bu ürünlerin test edilmeleri ve onay almaları gerekmekte. Ayrıca bu özelliklerin güvenilirliği ve uygulanabilirliği de bir başkta tartışma konusu.

https://www.theverge.com/2019/2/25/18236373/samsung-galaxy-watch-blood-pressure-monitoring-health-fda