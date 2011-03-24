Samsung uygulama mağazası 100 milyon indirme barajını geçti

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung'un, geçtiğimiz Haziran ayında kullanıma sunduğu uygulama mağazasında 100 milyondan fazla uygulama indirildiği açıklandı. Lanse edildiği günlerde sadece tek bir telefon tarafından desteklenen uygulama mağazasına, bugün Samsung'un pek çok telefonu ve televizyonu erişebiliyor.

Samsung cephesinden gelen bilgilere göre uygulama mağazasının en popüler uıygulamaları, Magic Torch, Need for Speed Shift ve Asphalt 5 olurken, ücretli ve ücretsiz toplam uygulama sayısının 13,000'i geçtiği, 120 farklı ülkeden mağazaya erişilebildiği bildiriliyor. Samsung bu önemli başarıyı kutlamak için bir de yarışma başlattı. Bada (Samsung'un kendi geliştirdiği işletim sistemi) tabanlı telefon sahipleri, mağazadan uygulama indirerek Galaxy tablet, Galaxy medya oynatıucısı, USB bellek ve uygulama kuponu kazanma şansı yakalayabilecekler. 10 ayda 100 milyon uygulama indirilen mağazanın 200 milyon barajını artan cihaz sayısı sayesinde daha kısa sürede geçmesi bekleniyor.