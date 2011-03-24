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Samsung uygulama mağazası 100 milyon indirme barajını geçti

8 yıl
24,7b
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13
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung'un, geçtiğimiz Haziran ayında kullanıma sunduğu uygulama mağazasında 100 milyondan fazla uygulama indirildiği açıklandı. Lanse edildiği günlerde sadece tek bir telefon tarafından desteklenen uygulama mağazasına, bugün Samsung'un pek çok telefonu ve televizyonu erişebiliyor.

Samsung cephesinden gelen bilgilere göre uygulama mağazasının en popüler uıygulamaları, Magic Torch, Need for Speed Shift ve Asphalt 5 olurken, ücretli ve ücretsiz toplam uygulama sayısının 13,000'i geçtiği, 120 farklı ülkeden mağazaya erişilebildiği bildiriliyor. Samsung bu önemli başarıyı kutlamak için bir de yarışma başlattı. Bada (Samsung'un kendi geliştirdiği işletim sistemi) tabanlı telefon sahipleri, mağazadan uygulama indirerek Galaxy tablet, Galaxy medya oynatıucısı, USB bellek ve uygulama kuponu kazanma şansı yakalayabilecekler. 10 ayda 100 milyon uygulama indirilen mağazanın 200 milyon barajını artan cihaz sayısı sayesinde daha kısa sürede geçmesi bekleniyor.


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DH Misafiri 4 yıl
HHaZ
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DH Misafiri 4 yıl
Spcr
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DH Misafiri 6 yıl
ee1O
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DH Misafiri 7 yıl
samsung mağzası sitesi ne
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Erasmus78 8 yıl
Android Market farklı mı sanki?
Temalar hatta duvar kağıtları bile uygulamadan sayılıyor.
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Starrk35 8 yıl
En azından androidde adam gibi uygulamalar var. Bada da olan uygulamalar " osuruk makinası, pusula, kum saati, seksi karıya dokun gibi saçma salak uygulama gep.
Ha arada güzel uygulamalar yok mu, tabii ki var ama 100 uygulamadan 3 tanesi anca işe yarar gerisi çöp.
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Starrk35 8 yıl
Bu 13000 uygulamanın en az 5000 tanesi temalardan oluşuyor. Bilginize.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
@2 çok teşekkürler.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Bu Uygulamalar paraylamı Satılıyor? şu anda e250 kullanıyorumda cok merak ettım
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By_Çağrı 8 yıl

MEMO1

Bu Uygulamalar paraylamı Satılıyor? şu anda e250 kullanıyorumda cok merak ettım

Smartphone'lar için ücretli ücretsiz çeşitler var. Sizin telefonunuza uygun mobil içerikler ise bildiğim kadarıyla ücretli.
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