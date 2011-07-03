Samsung ve Apple arasındaki patent savaşı kızışıyor

Birbirinin hem sıkı iş ortağı hem de en güçlü rakibi olan Apple ve Samsung arasında Nisan ayında Apple'ın başlattığı patent ihlal davası sürecinde, Samsung cephesi geçtiğimiz hafta vites arttırdı. Amerika'da sürmekte olan mevcut davada iPad 3 ve iPhone 5'i görme talebi mahkeme tarafından reddedilmesini takiben Samsung, birçok ülkede karşı patent davası açarak Apple ile sürdürdüğü patent savaşında yeni cepheler açtı.

Samsung'un Apple'a karşı patent davası açtığı ülkelerin arasında Amerika'nın yanı sıra Güney Amerika, Japonya, Almanya ve İngiltere bulunurken; Samsung'un basın sözcüsü Nam Ki Yung, Bloomberg'e yaptığı açıklamada karşı patent davalarının yasal işlemleri kolaylaştırmak için olduğunu, ayrıca, Samsung'un aktif şekilde sahip olduğu fikri hakları savunmaya devam edeceğini ifade etti.

2009 yılında Nokia'nın Apple'a dava açmasıyla başlayan patent savaşında Apple da, tıpkı Samsung'un yaptığı gibi, Nokia'ya patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle karşı patent davası açmıştı. Fakat, her ne kadar Apple karşı patent davası açmış olsa da sürecin sonunda Nokia ile patent lisanslama anlaşması yapmak zorunda kalmıştı. Benzer şekilde, Apple'ın kendisine patent ihlal davası açmasından sonra HTC de, Apple'a karşı patent davası ile cevap vermişti.

Ayrıca, genel bir bilgi olarak; incelemeli patentlerin patent koruma süresinin 20 yıl olduğunu ve bu süreden sonra patentlerin kamu malı sayıldığını belirtelim.