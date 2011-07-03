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Samsung ve Apple arasındaki patent savaşı kızışıyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Birbirinin hem sıkı iş ortağı hem de en güçlü rakibi olan Apple ve Samsung arasında Nisan ayında Apple'ın başlattığı patent ihlal davası sürecinde, Samsung cephesi geçtiğimiz hafta vites arttırdı. Amerika'da sürmekte olan mevcut davada iPad 3 ve iPhone 5'i görme talebi mahkeme tarafından reddedilmesini takiben Samsung, birçok ülkede karşı patent davası açarak Apple ile sürdürdüğü patent savaşında yeni cepheler açtı.

Samsung'un Apple'a karşı patent davası açtığı ülkelerin arasında Amerika'nın yanı sıra Güney Amerika, Japonya, Almanya ve İngiltere bulunurken; Samsung'un basın sözcüsü Nam Ki Yung, Bloomberg'e yaptığı açıklamada karşı patent davalarının yasal işlemleri kolaylaştırmak için olduğunu, ayrıca, Samsung'un aktif şekilde sahip olduğu fikri hakları savunmaya devam edeceğini ifade etti.

2009 yılında Nokia'nın Apple'a dava açmasıyla başlayan patent savaşında Apple da, tıpkı Samsung'un yaptığı gibi, Nokia'ya patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle karşı patent davası açmıştı. Fakat, her ne kadar Apple karşı patent davası açmış olsa da sürecin sonunda Nokia ile patent lisanslama anlaşması yapmak zorunda kalmıştı. Benzer şekilde, Apple'ın kendisine patent ihlal davası açmasından sonra HTC de, Apple'a karşı patent davası ile cevap vermişti.

Ayrıca, genel bir bilgi olarak; incelemeli patentlerin patent koruma süresinin 20 yıl olduğunu ve bu süreden sonra patentlerin kamu malı sayıldığını belirtelim.


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MeT06. 7 yıl
her zaman diyorum apple hepsini karşına alma bak daha dünkü çocuksun bu piyasa da sana yedirtmezler. Adamların oturmuş bir kadrosu var elektronik sektörü var olduğundan telekomünikasyon sektörü doğduğundan beri buralarda at koşturuyorlar daha senin seyisliğin kaç yıllık ? Yanlış yapıyorsun cebindeki üç kuruşa, 25 milyon tane saten cihazına güvenme bence.
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darkaura 7 yıl
samsung birilerinin canina yakmis belli.
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Python 7 yıl
kuavo15

Apple piyasadan giderse zaten rekabet ortamı olmadığı için hiçbir yeniliği alamazsın,örneğin gelecek olan android güncellemeleri aylarca sallanacaktı(veya android denen cep telefonu işletim sistemi hiç olmayacaktı) yada uygulamalar hala telefonda snake vb. oyunlar oynuyor olacaktın,gelişme süreci çok çok az vede düzensiz olacaktı,apple telefon pazarına girmemiş olsaydı bunlar olacaktı,girdide şuan SGSII türevi telefonlar ortada görüyoruz,yoksa bunların hiçbiri şuan olmayacaktı,ayrıca bu önyargını yık bir apple ürünü al kullan alan okadar kişi neden apple ürünü alıp kullanıyor,neden apple bukadar satıyor bir araştır,tecrübe edin sonrada yorumla derim,bak ben arkadaşımda SGSII aldım denemelik 3 gündür kullanıyorum :)
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kuavo15 7 yıl
çok saçma konuşuyorsunuz apple dünün markası eskiden iphonemu vardı yada ipad ipod mu vardıda samsung duruyordu saçmalamayı bırakın BİRAZ MANTIKLI DÜŞÜNDE BAKIN Bİ HABERLERE NİYE HER DAVADA APPLE İLE BAŞKA BİR MARKA VAR ALLAH AŞKINA SAMSUNGLA NOKİA BİRBİRİNE AÇIYORMU YADA LG İLE HTC BUNLAR NİYE AÇMIO NİYE HER DAVADA APPLE VAR TEK SORUN BENCE APPLE BUNLARI Bİ KAFANIZA SOKUNDA ONDAN SONRA KONUŞUN
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karantina61 7 yıl

kuavo15
çok saçma konuşuyorsunuz apple dünün markası eskiden iphonemu vardı yada ipad ipod mu vardıda samsung duruyordu saçmalamayı bırakın BİRAZ MANTIKLI DÜŞÜNDE BAKIN Bİ HABERLERE NİYE HER DAVADA APPLE İLE BAŞKA BİR MARKA VAR ALLAH AŞKINA SAMSUNGLA NOKİA BİRBİRİNE AÇIYORMU YADA LG İLE HTC BUNLAR NİYE AÇMIO NİYE HER DAVADA APPLE VAR TEK SORUN BENCE APPLE BUNLARI Bİ KAFANIZA SOKUNDA ONDAN SONRA KONUŞUN

Cevabını bildiginiz halde yazmıyorsunuz.

İlk iPhone çıktığında o gunün şartlarında piyasadaki bütün telefonlar ile iPhone u bir karşılaştırın öyle soru sorun.

Doğru dürüst bir cihaz mı vardı piyasada. Hala symbian işletim sistemiyle uğraşıyorduk veya Windows mobile ın hantallığı ile.

Apple iPhone ile dünyada bir çığır açtı ve haliyle bütün eleştirileride üzerine çekiyor.
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Mimar SaNAN 7 yıl
seviiindirici haberler bunlar . :D
PARÇALA SAMSUNG
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Lordinarius 7 yıl
appleın şımarıklığının gitmesi için biraz burnu sürtmesi lazım
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.WondercrafteR. 7 yıl
Samsung kaşınma yavrucum.




Edit: Şimdi antiler eksiye boğar bu mesajımı.


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silver021 7 yıl
valla samsung bu düelloyu alır alamazsa 3. dünya savaşı çıkar haberiniz olsun :D
Kalbimiz seninle samsung.
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Boragungoren 7 yıl
Şimdi samsung bi taşda iki kuş vurmak istiyo appleye ürününü kesmiyo ama ayriyetten parayı cukka yapmak istiyo hadi hayırlısı...
Elmanın içine kurt kaçtı :D:D
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séquestre 7 yıl
Bir paylaşamadınız patentlerinizi..
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kuavo15 7 yıl
UMARIM APPLE KIRMIZI KARTI YER VE PİYASA RAHATLAR UMARIM!
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