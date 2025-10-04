Volkswagen, araç fonksiyonlarını kontrol etmek için ilginç bir patent aldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sürücülerin dokunmatik kontrollerden hoşlanmadığını farkeden Volkswagen, yakın zamanda geri adım atarak bazı fonksiyonlar için fiziksel düğmeleri geri getireceğini açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, şirketin başka yöntemleri de araştırdığını gösteriyor. Üstelik bu fikir, dokunmatik kontrollerden bile daha sinir bozucu olabilir.

Bakışlar ve düğmelerle fonksiyonlar kontrol ediliyor

Almanya'da bu ayın başlarında alınan patentte, direksiyona evrensel bir kontrol düğmesi yerleştirilirken, gösterge panelinin ortasına bir göz takip sensörü yer alıyor. Farları ya da silecekleri açmak gibi temel işlevleri kullanmak için sürücünün önce istediği özelliğe bakması, ardından direksiyon üzerindeki düğmeyi devreye sokması gerekiyor. Örneğin silecekleri çalıştırmak için sürücü sileceklere bakış attıktan sonra düğmeye basarak özelliği aktif hale getirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, başvurusunda günümüzde araçlarda işlev sayısının hızla arttığını, bunun da ya derin menü yapılarına ya da çok sayıda fiziksel düğmeye yol açtığını belirtiyor. Bu da sürücünün yolda dikkatinin daha fazla dağılmasına neden oluyor. Bu açıdan bakıldığında sistem mantıklı gözükse de, düğmeleri kaldırıp sürücülerin niyetini tahmin etmeye çalışan bir sistem, dikkati dağıtacak başka bir sorun gibi görünüyor.

Şimdilik böyle bir teknolojinin yakın zamanda seri üretim araçlarda kullanılması beklenmiyor. Volkswagen zaten direksiyon üzerindeki ve ekranların altında yer alan temel işlev düğmelerini geri getirmeye karar vermiş durumda. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ID.Every1 konsepti de bu yeni fiziksel düğmeleri sergiledi.

Göz takibiyle yapılan kontroller ise şimdilik gerçekçi bir özellikten ziyade deneysel bir fikir gibi görünüyor. Günün birinde üretim araçlarına entegre edilse bile, bunun kısa vadede gerçekleşmesi olası görünmüyor.

