    Volkswagen, araç fonksiyonlarını kontrol etmek için ilginç bir patent aldı

    Yeni patentte, direksiyona evrensel bir kontrol düğmesi yerleştirilirken, gösterge panelinin ortasına bir göz takip sensörü yer alıyor. Bakışlar ve düğme ile işlevler konrol ediliyor.

    Volkswagen'den araç fonksiyonlarını kontrol için ilginç patent Tam Boyutta Gör
    Sürücülerin dokunmatik kontrollerden hoşlanmadığını farkeden Volkswagen, yakın zamanda geri adım atarak bazı fonksiyonlar için fiziksel düğmeleri geri getireceğini açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, şirketin başka yöntemleri de araştırdığını gösteriyor. Üstelik bu fikir, dokunmatik kontrollerden bile daha sinir bozucu olabilir.

    Bakışlar ve düğmelerle fonksiyonlar kontrol ediliyor

    Almanya'da bu ayın başlarında alınan patentte, direksiyona evrensel bir kontrol düğmesi yerleştirilirken, gösterge panelinin ortasına bir göz takip sensörü yer alıyor. Farları ya da silecekleri açmak gibi temel işlevleri kullanmak için sürücünün önce istediği özelliğe bakması, ardından direksiyon üzerindeki düğmeyi devreye sokması gerekiyor. Örneğin silecekleri çalıştırmak için sürücü sileceklere bakış attıktan sonra düğmeye basarak özelliği aktif hale getirebiliyor.

    Volkswagen'den araç fonksiyonlarını kontrol için ilginç patent Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, başvurusunda günümüzde araçlarda işlev sayısının hızla arttığını, bunun da ya derin menü yapılarına ya da çok sayıda fiziksel düğmeye yol açtığını belirtiyor. Bu da sürücünün yolda dikkatinin daha fazla dağılmasına neden oluyor. Bu açıdan bakıldığında sistem mantıklı gözükse de, düğmeleri kaldırıp sürücülerin niyetini tahmin etmeye çalışan bir sistem, dikkati dağıtacak başka bir sorun gibi görünüyor.

    Şimdilik böyle bir teknolojinin yakın zamanda seri üretim araçlarda kullanılması beklenmiyor. Volkswagen zaten direksiyon üzerindeki ve ekranların altında yer alan temel işlev düğmelerini geri getirmeye karar vermiş durumda. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ID.Every1 konsepti de bu yeni fiziksel düğmeleri sergiledi.

    Göz takibiyle yapılan kontroller ise şimdilik gerçekçi bir özellikten ziyade deneysel bir fikir gibi görünüyor. Günün birinde üretim araçlarına entegre edilse bile, bunun kısa vadede gerçekleşmesi olası görünmüyor.

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 1 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

