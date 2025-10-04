Volkswagen, araç fonksiyonlarını kontrol etmek için ilginç bir patent aldı

Bakışlar ve düğmelerle fonksiyonlar kontrol ediliyor
Almanya'da bu ayın başlarında alınan patentte, direksiyona evrensel bir kontrol düğmesi yerleştirilirken, gösterge panelinin ortasına bir göz takip sensörü yer alıyor. Farları ya da silecekleri açmak gibi temel işlevleri kullanmak için sürücünün önce istediği özelliğe bakması, ardından direksiyon üzerindeki düğmeyi devreye sokması gerekiyor. Örneğin silecekleri çalıştırmak için sürücü sileceklere bakış attıktan sonra düğmeye basarak özelliği aktif hale getirebiliyor.
Şimdilik böyle bir teknolojinin yakın zamanda seri üretim araçlarda kullanılması beklenmiyor. Volkswagen zaten direksiyon üzerindeki ve ekranların altında yer alan temel işlev düğmelerini geri getirmeye karar vermiş durumda. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ID.Every1 konsepti de bu yeni fiziksel düğmeleri sergiledi.
Göz takibiyle yapılan kontroller ise şimdilik gerçekçi bir özellikten ziyade deneysel bir fikir gibi görünüyor. Günün birinde üretim araçlarına entegre edilse bile, bunun kısa vadede gerçekleşmesi olası görünmüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
