Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung ve LG, OLED teknolojileri konusundaki anlaşmazlıklarını halletmeye başladı

6 yıl
370
1
9
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung ve LG, OLED teknolojileri konusundaki anlaşmazlıklarını halletmeye başladı
Hatırlayacağınız üzere, Samsung ve LG geride bıraktığımız yılın eylül ayında OLED teknolojileri konusundaki anlaşmazlıklarını mahkemeye taşımışlardı. Mahkeme sürecinde Samsung, OLED teknolojisine ve şirkete ait birtakım önemli sırların LG tarafından sızdırıldığını iddia etmişti. LG ise, Samsung tarafından yöneltilen bu suçlamaları reddederek Samsung'un Almanya'da çalınan OLED ekranlarını gündeme getirmek için böyle bir adım attığını iddia etmişti.

Samsung ve LG arasında mahkemede yaşanan tüm bu olayların ardından, Güney Kore hükümeti duruma müdahale etmiş ve tarafları anlaşma masasına oturmaya ikna etmişti. Anlaşma masasından gelen son haberlere göre Samsung, OLED teknolojilerini kullandığını iddia ettiği LG ürünleri için satış yasağı talebinden; LG ise, Samsung'un Galaxy serisi bazı telefon ve tabletleri hakkındaki satış yasağı talebinden vazgeçti.

Anlaşma masasından gelen bu yeni haberlerle birlikte Güney Kore hükümetinin tarafları çözüme ulaştırmak adına atmış olduğu adımın işe yaradığı görülürken, bu süreçte ne gibi gelişmeler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.



http://english.yonhapnews.co.kr/news/2013/02/12/52/0200000000AEN20130212010451320F.HTML Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rockmania01 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri
Çakal, kazıkçı Sharp, Sony, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Pionner gibi Japonlara inat Samsung ve LG

geçmişi bile em az 50 yıllık olan firmalar sayende bir mesajla çakal oldu
DH MisafiriÇakal, kazıkçı Sharp, Sony, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Pionner gibi Japonlara inat Samsung ve LGgeçmişi bile em ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Görüldüğü üzere , konuşarak da anlaşılabiliyormuş.
Demek ki neymiş: Anlaşmaya varmak istemeden , etmeden mahkemeye veren Apple'ın tutumu yanlışmış..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
Çakal, kazıkçı Sharp, Sony, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Pionner gibi Japonlara inat Samsung ve LG

Esas kazıkçı Samsung ve LG'dir, Japonlar korelilerin yanında ADAM kalır, sen Sharp,Sony, Panasonic,Toshiba, Hitachi... gibi japon firmaları görünce ilk önce bir DÜŞÜN, ONDAN SONRA DA onların yaptığı gibi ÖNÜNE DOĞRU EĞİL, SAYGI GÖSTER, kendine ancak gelirsin, saldırgan ve taklitçi çinli ve korelilere benzemez Japonlar, birde senin bu samsung ile lg'ye Japon firmalar rakip olmazsa SEN OZAMAN GÖR KAZIĞIN BABASINI!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 6 yıl
Oled'in Patenti Sanıyorum Sony'de Çünkü Bir Dönem Fena Uğraşıyorlardı.Yanlışım Varsa Düzeltin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 6 yıl
lg kız tarafında güncelemeye gittmiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl
LCD teknolojisinde Sony-Philips-Panasonic falan hiç birine söyleyeceğim birşey yok. Ama OLED teknolojisinin 2 Hükümdarı var. Birisi Samsung diğer LG... Bana kalırsa Samsung OLED konusunda LG'den daha başarılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl
iki hemşeri anlaşırlar,bir şey olmaz LG ve Samsung'a...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 6 yıl
Önce oled in asıl patenti kimin elinde onu açıklayabiliyorlarsa açıklasınlar sonra anlaşırlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Çakal, kazıkçı Sharp, Sony, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Pionner gibi Japonlara inat Samsung ve LG
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rockmania01 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Çakal, kazıkçı Sharp, Sony, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Pionner gibi Japonlara inat Samsung ve LG

geçmişi bile em az 50 yıllık olan firmalar sayende bir mesajla çakal oldu
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 2. bölüm 6 yıl Sony Vaio Duo 11 "İkisi bir arada melez ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim