Samsung ve LG, OLED teknolojileri konusundaki anlaşmazlıklarını halletmeye başladı

Hatırlayacağınız üzere, Samsung ve LG geride bıraktığımız yılın eylül ayında OLED teknolojileri konusundaki anlaşmazlıklarını mahkemeye taşımışlardı. Mahkeme sürecinde Samsung, OLED teknolojisine ve şirkete ait birtakım önemli sırların LG tarafından sızdırıldığını iddia etmişti. LG ise, Samsung tarafından yöneltilen bu suçlamaları reddederek Samsung'un Almanya'da çalınan OLED ekranlarını gündeme getirmek için böyle bir adım attığını iddia etmişti.





Samsung ve LG arasında mahkemede yaşanan tüm bu olayların ardından, Güney Kore hükümeti duruma müdahale etmiş ve tarafları anlaşma masasına oturmaya ikna etmişti. Anlaşma masasından gelen son haberlere göre Samsung, OLED teknolojilerini kullandığını iddia ettiği LG ürünleri için satış yasağı talebinden; LG ise, Samsung'un Galaxy serisi bazı telefon ve tabletleri hakkındaki satış yasağı talebinden vazgeçti.





Anlaşma masasından gelen bu yeni haberlerle birlikte Güney Kore hükümetinin tarafları çözüme ulaştırmak adına atmış olduğu adımın işe yaradığı görülürken, bu süreçte ne gibi gelişmeler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.









http://english.yonhapnews.co.kr/news/2013/02/12/52/0200000000AEN20130212010451320F.HTML