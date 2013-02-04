Samsung ve LG, OLED teknolojileri konusundaki anlaşmazlıklarını mahkeme dışında halledecek

Haber Editörü
Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yılın eylül ayında Samsung ve LG arasında OLED teknolojileri konusunda mahkemeye kadar uzanan bir gerginlik yaşanmıştı. Samsung, kendi elemanlarının LG tarafından önemli mevkilere getirilme vaadiyle OLED teknolojisini ve şirket sırlarını sızdırdığını iddia etmişti. LG ise, bu iddiaları reddederek Samsung'un Almanya'da çalınan OLED ekranlarını gündeme getirmek için böyle bir iddiada bulunduğunu dile getirmiş ve kendini savunmuştu.
Samsung ve LG arasında mahkeme salonlarında yaşanan bu olayların ardından taraflar çözüm için mahkeme salonları dışında bir uzlaşma sürecine girmeyi kararlaştırmış durumda. Taraflar arasındaki bu önemli adımda Güney Kore hükümetinin önemli bir rol oynadığı belirtilirken, hükümetten bir bakanın LG Display ve Samsung Display CEO'ları ile bir araya gelerek onları mahkeme dışında görüşmeye ikna ettiği ifade ediliyor.
Güney Kore hükümetinin girişimleriyle aralarındaki sorunları mahkeme dışında halletmek için anlaşma masasına oturan tarafların nasıl bir sonuca varacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://app.yonhapnews.co.kr/YNA/Basic/article/new_search/YIBW_showSearchArticle_New.aspx?searchpart=article&searchtext=%EC%82%BC%EC%84%B1&contents_id=AKR20130204159700003 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
amanuuuunnn uzak dogulu olsun 5 fazla olsun..!
o ne bicim bir renktir öyle. yandaki oleddeki kırmızı mı yoksa kızdaki kırmızı mı..... :)
2004 başlayan OLED hikayesini geçiniz OLED in ucuzlaması için en az 5 yıl beklersiniz
Sinema için 3D Projektörle bakmak daha mantıklı üstelik daha ucuz