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Samsung ve LG, OLED teknolojileri konusundaki anlaşmazlıklarını mahkeme dışında halledecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung ve LG, OLED teknolojileri konusundaki anlaşmazlıklarını mahkeme dışında halledecek
Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yılın eylül ayında Samsung ve LG arasında OLED teknolojileri konusunda mahkemeye kadar uzanan bir gerginlik yaşanmıştı. Samsung, kendi elemanlarının LG tarafından önemli mevkilere getirilme vaadiyle OLED teknolojisini ve şirket sırlarını sızdırdığını iddia etmişti. LG ise, bu iddiaları reddederek Samsung'un Almanya'da çalınan OLED ekranlarını gündeme getirmek için böyle bir iddiada bulunduğunu dile getirmiş ve kendini savunmuştu.

Samsung ve LG arasında mahkeme salonlarında yaşanan bu olayların ardından taraflar çözüm için mahkeme salonları dışında bir uzlaşma sürecine girmeyi kararlaştırmış durumda. Taraflar arasındaki bu önemli adımda Güney Kore hükümetinin önemli bir rol oynadığı belirtilirken, hükümetten bir bakanın LG Display ve Samsung Display CEO'ları ile bir araya gelerek onları mahkeme dışında görüşmeye ikna ettiği ifade ediliyor.

Güney Kore hükümetinin girişimleriyle aralarındaki sorunları mahkeme dışında halletmek için anlaşma masasına oturan tarafların nasıl bir sonuca varacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://app.yonhapnews.co.kr/YNA/Basic/article/new_search/YIBW_showSearchArticle_New.aspx?searchpart=article&searchtext=%EC%82%BC%EC%84%B1&contents_id=AKR20130204159700003 Yorum Yaz
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THESTER 6 yıl
kapalı kapılar ardında mühendisler yıllarını vererek çıkardıkları geliştirdikleri televizyonu sırf g.tü küre şeklinde diye bu kızın sunması adalet değil bence :))
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Vedpla 6 yıl
OLED'ler mükemmel olsada Türkiyedeki satış fiyatı çok uçuk olacağı için pusuya yattım bekliyorum 5-6 seneye bir tane alacak parayı toplarım herhalde :D
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Batuist 6 yıl
şahşi fikrim ileriki dönemde TVlerde uzunca bir süre kullanılacak ekran teknolojisi oled olacak.. mesela plazmayı düşünürsek yaygın olarak 10 yıl kullanıldı. daha sonrasında LCD ve ardından led'ler geldi.. şimdi sırada oled TVler var ama bunlara sıra gelene kadar benim ömrüm yetmeyebilir yada elimdeki led eskiyipte benim oled almama yetmeyebilir. sonrasında oled teknolojisinde farklı gelişmeler yaşanabilir ama teknolojinin uzun bir süre duraklayıp kendini geliştireceği alanı oled olarak görüyorum. yani kendinden parlayan ledler.. bu sayede en derin siyah oluşumu ile başka bir (siyahtan daha koyu bir renk olmadığına göre) teknolojik arayış yerine çabalar oledde sabitlenebilir.. Tabi holografik, projeksiyon gibi görüntüleme teknolojilerini farklı bir alan olarak değerlendiriyoruz..
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Aѕℓαη66™ 6 yıl
mahkeme dışındamı?
çıkışta olay var ozaman
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ugacomtr 6 yıl
Xtracer
Sırf Hatun İçin İlana girenler elleri göreyim

amanuuuunnn uzak dogulu olsun 5 fazla olsun..!
o ne bicim bir renktir öyle. yandaki oleddeki kırmızı mı yoksa kızdaki kırmızı mı..... :)
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burakahmet19 6 yıl
Konuşurlarken o kızı kullanırlarsa kesinlikle anlaşılır
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lTriviuml 6 yıl
Samsungda herkesle kavgalı, apple kafası yaşamaya başladı
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Firaristt 6 yıl
Ne olacak birer tane resimdekinden verirler. Hatun, pardon televizyon gayet güzelmiş... inci was here...
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yenerbalcı 6 yıl

2004 başlayan OLED hikayesini geçiniz OLED in ucuzlaması için en az 5 yıl beklersiniz

Sinema için 3D Projektörle bakmak daha mantıklı üstelik daha ucuz

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Xtracer 6 yıl
Sırf Hatun İçin İlana girenler elleri göreyim
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St Batuhan 6 yıl
Kore'de bakanlar firmaları kucaklaştırmakla uğraşıyor, bizim bakanlar ise, neyse :D Şahsen sevindim her 2 firma için de ve bu iş haliyle bize yarayacak [umarım arka planda bir kazık planlamazlar böyle kucaklaşırken bizlere yönelik]
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stalker(1979) 6 yıl
İkisi de Güney Koreli şirket beraber çalışıp daha az maliyetle daha teknolojik ekran üretseler ya. Ne gerek var kardeş kavgasına:)
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