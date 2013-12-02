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Samsung ve LG'den CES 2014 bombası: Uzaktan kontrol edilebilir Esnek OLED TV

5 yıl
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Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Samsung ve LG'den CES 2014 bombası: Uzaktan kontrol edilebilir Esnek OLED TV

Tek bir ülke, iki dev isim. Güney Kore'nin ve teknoloji dünyasının iki lokomotifi Samsung ve LG, gelecek ay Las Vegas'da düzenlenecek olan tüketici elektroniği fuarı CES 2014'de merakla beklenen esnek televizyonlarını görücüye çıkartacak.

Güney Kore merkezli The Korean Times gazetesinin konuyla ilgili kaynaklarından edindiği bilgilere göre hem Samsung hem de LG, uzaktan kumanda ile yapısı kontrol edilecek olan esnek televizyonlarının ilk örneklerini kamuoyuna tanıtacak. Kaynaklar, teknik detaylar hakkında fazla konuşmazken; Samsung'a yakın kaynaklar televizyonun esnek yapısının yanı sıra çok büyük boyutta olacağını ve teknolojinin temelinde polimer esaslı OLED panellerin olduğunu söylemekle yetindi.

Hatırlanacağı gibi her iki isim de CES 2013'de kavisli OLED TV'lerini lanse etmişti. Fakat bu TV'lerde esneklik söz konusu olmadığı için izlenme açısı ancak izleyicinin konumuna bağlı olarak değişiyor. CES 2014'de sergilenecek olan esnek OLED'ler ise uzaktan kumanda ile yapısı kontrol edilebilecek; böylelikle izleyici, istediği zaman televizyonunun izlenme açısını değiştirerek o anki konumu için izlenebilecek en iyi açıyı ve yapıyı sağlayabilecek.

Donanımhaber.com olarak teknoloji dünyasının ABD'deki en büyük organizasyonunu yerinden takip edip, gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere aktaracağız.


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Jacobıan 5 yıl en beğenilen muzombo
muzombo
Az kaldı yakalayacağız bunları. Kendi ütümüzü bir üretelim hele...

Kızlı erkekli sorunlarımızı çözelim önümüzde kimse duramaz
muzomboAz kaldı yakalayacağız bunları. Kendi ütümüzü bir üretelim hele...Kızlı erkekli sorunlarımızı çözelim önümüzde kimse ...
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Yanıtla +22
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vankomisin 5 yıl Pi
eren15935
Bizim ulkeden bi nane olmaz. Hep tuketiyoruz bisey uretip gelistirdigimjz yok. Cikip bana vestel yok su bu demeyin. Ne bi arabamiz var ne bi teknolojik biseyimiz. Iran bile bizden onde. Anca vay be yapmis adamlar demeden oteye gidemeyiz.

Çünkü Ar-Ge yatırımlarımız çok düşük. Mesela Samsung geçen yıl 12 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapmış. Bizde en fazla arge yatırımı yapan koç holding o da 5 yılda toplam 1,4 milyar dolar. Ayrıca "biz Müslüman ülkeyiz mucit yetiştiremeyiz biz ara eleman ülkesiyiz" diyen bir bakanımız var. Buradan da bilime verilen önemi anlayabilirsiniz
eren15935Bizim ulkeden bi nane olmaz. Hep tuketiyoruz bisey uretip gelistirdigimjz yok. Cikip bana vestel yok su bu demeyin. Ne bi arabamiz va...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Guest-F8946C419 5 yıl
Kızları görünce televizyon dümdüz olmuş.
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Bradley Cooper 5 yıl
herkes ülkemiz hakkında kötü bir yorum sallamış nedense. ama bende şu özlü sözü söylemek istiyorum. " karanlığa küfredeceğine bir mum yak"
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darkaura 5 yıl Bradley Cooper
VanpeL[TR]

herkes ülkemiz hakkında kötü bir yorum sallamış nedense. ama bende şu özlü sözü söylemek istiyorum. " karanlığa küfredeceğine bir mum yak"

kufur etmek ile elestirmek farkli seylerdir. once bunu iyi ayirt etmek gerek. hatalari gorup dogru yola ilerlemeyi saglar. ne zamanki bir sey tabu yapilip elestrilmez, orda her turlu ters is vukkugu bulur. ayrici elestriyorsak sevdigimizden elestriyoruz. bu durumlari yakistiramadigimiz icin. yoksa, kendi adima konusiyim, benim tuzum kuru. her sekilde yoluma devam ederim.
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kucukyenici 5 yıl
55" Eğimli Oled TV Teknosa'da 24 Bin küsür TL. Bunlar da olur 50 Bin Küsür TL. Dükkanı da alanın üzerine yaparlar... :-)
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PowerPC 5 yıl
Din düşmanları, ağızdaki baklayı çıkarmış, müslüman mı var ki ülkede, bilimsizliği dine bağlıyorsunuz? Toplum olarak bazı hastalıklarımızı dine mâl etmek kadar kara cahillik örneği sergiliyor bazıları.
Guney Kore veya Japonya da ki gibi kaliteli eğitim biz de de olur, tertemiz, bir gençlik yetiştirilirse belki bir kıpırdanma başlar. Ya da USA gibi bir Hollywood vari "fırsatlar ülkesi" oluşturur beyin göçüyle açığı kapatmaya çalışırız.
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notropil 5 yıl
evlilik programlarına katılanlar yaşadı artık evim , arabam var deme devri bitti OLED TV im var dedinmi tamamdır.
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mert1907 5 yıl PowerPC
PowerPC
Din düşmanları, ağızdaki baklayı çıkarmış, müslüman mı var ki ülkede, bilimsizliği dine bağlıyorsunuz? Toplum olarak bazı hastalıklarımızı dine mâl etmek kadar kara cahillik örneği sergiliyor bazıları.
Guney Kore veya Japonya da ki gibi kaliteli eğitim biz de de olur, tertemiz, bir gençlik yetiştirilirse belki bir kıpırdanma başlar. Ya da USA gibi bir Hollywood vari "fırsatlar ülkesi" oluşturur beyin göçüyle açığı kapatmaya çalışırız.

imamlari oǧretmen, doktor, politikaci yaptiginiz surece o kaliteli egitimi mumla ararsiniz. Herkez isini yapsa bi sıkıntı kalmayacak da bazi saplantili ideolojiler yuzunden bu hale geliyoruz kimse kusura bakmasin. Dine dusmanlik ettigi yok kimsenin gercekler bunlar. iki tane akillli cikiyor cemaatlesiyor etrafindaki cahil ordusuyla beraber dini kafasina gore yorumluyor sonra da verileb egitimle ulkeyi yonetenler ne sanatta ilerliyotr nede bilimde.
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keskin53 5 yıl
televizyon kızları görünce utancından nerdeyse iki büklüm olcak
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General. 5 yıl
Bakalım Sony ne yapacak
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mementopolis 5 yıl
ya abi iste böyle kizlar güzel gercekden esnek tv´nin yaninda , abovv soldaki sarisin bana bakdi galiba
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mert1907 5 yıl
Biz din üzerinden insanlarin hayatlarini kontrol altina almaya calistigimiz surece bi cacik olmaz. Sorun dinde degil dini kullanarak insanlari koyunlastirmakta. Aci ama gercek olan bu.
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applev 5 yıl mert1907
mert1907

Biz din üzerinden insanlarin hayatlarini kontrol altina almaya calistigimiz surece bi cacik olmaz. Sorun dinde degil dini kullanarak insanlari koyunlastirmakta. Aci ama gercek olan bu.

yorumunuza canı gönülden katılıyorum .
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darkaura 5 yıl
2001 krizinden once avrupadaki 4 televizyondan 1i turkiyede uretiliyordu. kriz lcd teknolojisine gecisle ayni zamanlara denk gelince gerekli yatirimlar zamaninda yapilamadi. hos yapilsada kore ve cinle rekabet edilebilirmiydi bilmiyorum. japonya bile rekabetde zorlaniyor. avrupa amerikada nerdiyse hic uretici kalmadi. kalan bir kac taneside panelleri cinden koreden getiriyor.
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PowerPC 5 yıl
Vestel ne yapıyor haberi olan var mı?
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Ciddiyetsiz 5 yıl
boşver dönmesin. oynar bişeyse çabuk bozulur. o kadar para saymışız kıyamayız biz. es kaza tüplü bozulunca 32" bi tv aldık bişey olur diye tozunu bile silemiyoruz. taksidi bitmeden düşer kırılır diye. bunlar bize uzak şeyler... alanda çok para varsa hediye ederse de geri çevirmeyiz ama o da ayrı şimdi.
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