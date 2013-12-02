Samsung ve LG'den CES 2014 bombası: Uzaktan kontrol edilebilir Esnek OLED TV

Tek bir ülke, iki dev isim. Güney Kore'nin ve teknoloji dünyasının iki lokomotifi Samsung ve LG, gelecek ay Las Vegas'da düzenlenecek olan tüketici elektroniği fuarı CES 2014'de merakla beklenen esnek televizyonlarını görücüye çıkartacak.

Güney Kore merkezli The Korean Times gazetesinin konuyla ilgili kaynaklarından edindiği bilgilere göre hem Samsung hem de LG, uzaktan kumanda ile yapısı kontrol edilecek olan esnek televizyonlarının ilk örneklerini kamuoyuna tanıtacak. Kaynaklar, teknik detaylar hakkında fazla konuşmazken; Samsung'a yakın kaynaklar televizyonun esnek yapısının yanı sıra çok büyük boyutta olacağını ve teknolojinin temelinde polimer esaslı OLED panellerin olduğunu söylemekle yetindi.

Hatırlanacağı gibi her iki isim de CES 2013'de kavisli OLED TV'lerini lanse etmişti. Fakat bu TV'lerde esneklik söz konusu olmadığı için izlenme açısı ancak izleyicinin konumuna bağlı olarak değişiyor. CES 2014'de sergilenecek olan esnek OLED'ler ise uzaktan kumanda ile yapısı kontrol edilebilecek; böylelikle izleyici, istediği zaman televizyonunun izlenme açısını değiştirerek o anki konumu için izlenebilecek en iyi açıyı ve yapıyı sağlayabilecek.

Donanımhaber.com olarak teknoloji dünyasının ABD'deki en büyük organizasyonunu yerinden takip edip, gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere aktaracağız.