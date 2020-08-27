TCL marka televizyonlar Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor

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Çinli üretici TCL’in televizyon modelleri Türkiye’de satışa sunulacak. TCL’den yapılan açıklamaya göre Eylül ayında Türkiye’de televizyon satışına başlanacak.

TCL her ne kadar ülkemizde bilinen marka olmasa da yurt dışında TV satışlarında büyük başarıları var. Omdia verilerine göre 2019 yılında en çok TV üreten 2. firma konumunda yer alıyor. ABD’de Mart ve Temmuz 2019’da satış adeti bakımından 1. sırada yer aldı. Fransa’da 2019’un ilk 3 çeyreğinde Pazar payı bakımından 3. oldu.

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Ayrıca Bkz. "TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor"

TCL televizyonları yurt dışında popüler yapan faktör ise uygun fiyatı. Ayrıca televizyonlardaki Android işletim sistemi ve yapay zeka teknolojileri de fiyatına göre öne çıkıyor. QLED modelleri de bulunuyor.

TCL TV’lerin distribütörü Bilkom’un Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “TCL marka televizyonları Eylül ayında tüketicilerle buluşturacağız” dedi. Hangi televizyon modellerinin satışa sunulacağı ve fiyatı hakkında bilgi verilmedi. TCL Türkiye’nin web sitesinde C715 QLED 4K TV ve P8M 4K TV modellerine yer veriliyor. Bu iki model Türkiye'de satışa çıkabilir.

TCL, ülkemizde uzun süredir telefon satışı gerçekleştiriyor. Haftaya satışa sunulacak TCL 10 Plus ve TCL 10 SE modelleriyle birlikte toplam 5 farklı model satılıyor.

https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/tcl-televizyonlar-turkiyede-de-satilacak-41597088

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