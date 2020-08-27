Kim Nerede? 79 220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 38 TCL marka televizyonlar Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor 36 Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL marka televizyonlar Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor

    Çinli TV üreticisi TCL'in televizyon modelleri Eylül ayında Türkiye'de satışa çıkacak. TCL TV'ler Bilkom tarafından satışa sunulacak.
    3 sa.
    1,7b
    39
    7
    Televizyonlar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TCL marka televizyonlar Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Çinli üretici TCL’in televizyon modelleri Türkiye’de satışa sunulacak. TCL’den yapılan açıklamaya göre Eylül ayında Türkiye’de televizyon satışına başlanacak.

    TCL her ne kadar ülkemizde bilinen marka olmasa da yurt dışında TV satışlarında büyük başarıları var. Omdia verilerine göre 2019 yılında en çok TV üreten 2. firma konumunda yer alıyor. ABD’de Mart ve Temmuz 2019’da satış adeti bakımından 1. sırada yer aldı. Fransa’da 2019’un ilk 3 çeyreğinde Pazar payı bakımından 3. oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Vestel fabrikasını LG’ye sattı

    Ayrıca Bkz. "TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor"

    TCL televizyonları yurt dışında popüler yapan faktör ise uygun fiyatı. Ayrıca televizyonlardaki Android işletim sistemi ve yapay zeka teknolojileri de fiyatına göre öne çıkıyor. QLED modelleri de bulunuyor.

    TCL TV’lerin distribütörü Bilkom’un Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “TCL marka televizyonları Eylül ayında tüketicilerle buluşturacağız” dedi. Hangi televizyon modellerinin satışa sunulacağı ve fiyatı hakkında bilgi verilmedi. TCL Türkiye’nin web sitesinde C715 QLED 4K TV ve P8M 4K TV modellerine yer veriliyor. Bu iki model Türkiye'de satışa çıkabilir.

    TCL, ülkemizde uzun süredir telefon satışı gerçekleştiriyor. Haftaya satışa sunulacak TCL 10 Plus ve TCL 10 SE modelleriyle birlikte toplam 5 farklı model satılıyor.



    https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/tcl-televizyonlar-turkiyede-de-satilacak-41597088 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BVBLİFE (Yusuf Yeni) 9 dk.
    Merakla bekliyorum TCL Türkiye Facebook sayfası facebook.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    loyoll (özgür bati) 26 dk.
    Qled özellikli bu oled tv değil. Tv alirken dikkat edin. Pek çok insan karıştırıyor. Qled uhd yada samsung un gelistirmesiyle suhd tabirinin yine samsung tarafindan degistirilmis isimlendirilmesidir. Bence pazarlama taktiği ve insanları kandirmaktan başka bir şey degil. Çünkü qled ve oled birbiriyle tamamen alakasiz .oled deki derin siyahlar qled de olmaz. Ayni şekilde oled tv lerde qled kadar parlak olamaz. Ama iste gelistirmeler devam ediyor. Samsungun iki teknolojiyi birlestirme calismalari var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xpower38 (Xpower38 ) 45 dk. yeni yorumcu
    Ön yargılı olmak istemiyorum. Gelsin bir Fiyatlandırılmasına bakalım. Nasıl Olcak.

    Sonra ki Etap zaten belli. Değerlendirilmeye alınır.

    Bu marka yanlış bilmiyorsam USA pazarında söz sahibi.

    Bir zamanlar Sharp vardı. Sanırım iflas etti. Aynı htc gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    the guardian14 (mur0 ) 1 sa.
    fiyatı uygun olcak sanmam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Rekabet iyi ama Samsung dan vazgeçmem
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    corde (can can) 2 sa.
    Bilkom tarafından sunulması da ayrı bir güven veriyor insana.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssj (Kamuran TOPRAK) 3 sa.
    Bakalım fiyat performans noktasında rekabetçi olabilecekler mi...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Breuget Tradition Seconde Rétrograde Boutique Edition modelini duyurdu 52 dk. Volkswagen Grubu, Çin'de otonom sürüş testlerine başlıyor 1 sa. Dün düşen yeni vaka sayısı bugün tekrar yükseldi (27 Ağustos) 1 sa. Huawei‘nin ARM tabanlı Qingyun W510 iş istasyonları tanıtıldı 1 sa. 220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 sa. Netflix'in Resident Evil dizisi resmen duyuruldu: İşte konusu ve detayları 2 sa. Lexar Nano SD kartlar Multimedya Bilgisayar güvencesiyle Türkiye’de 2 sa. Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN TCL marka televizyonlar Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor Sonraki Nvidia’nın 12-pinlik güç konnektörü yakından görüntülendi 4 sa. Volkswagen, ilk elektrikli SUV modeli ID.4'ün üretimine başladı 4 sa. LG de akıllı bir maske geliştiriyor 5 sa. PS5 için ABD’de ön kayıtlar başladı 5 sa. ASELSAN'dan 18.75 milyon dolarlık tıbbi cihaz ihracatı 6 sa. ABD’li Abbott, 15 dakikada sonuç veren ve 5 dolara satılacak bir Kovid-19 kiti geliştirdi 7 sa. Etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Lucid Air'in batarya kapasitesi de açıklandı 7 sa. 300 Hz ekranlı Predator Triton 500 Türkiye’de 8 sa. Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde çıkıyor 8 sa. Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor 9 sa. Mi 10T ve Pro detaylanıyor 9 sa. Netflix, Altered Carbon’u iptal etti! 3. sezon gelmeyecek 20 sa. Bu dizüstü çok başka "24 saat pil süresiyle ASUS Expertbook B9450F inceleme" 21 sa. Polaroid suya dayanıklı fotoğraf basan bir yazıcı tanıttı 23 sa. Micron Crucial X6 taşınabilir SSD satışa çıkıyor 1 gün PS Plus Eylül 2020 oyunları açıklandı 1 gün Nintendo Switch Pro konsolu 4K çözünürlük sunabilir 1 gün 2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi 1 gün Yeni vaka sayısı 1500’ün altında (26 Ağustos) 1 gün Samsung ve Huawei'deki ekran yansıtma özelliği Xiaomi telefonlara geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Makyajlı Peugeot 3008'in ne zaman tanıtılacağı açıklandı
    DonanımHaber
    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera v...
    DonanımHaber
    Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı
    DonanımHaber
    Vodafone'dan Superbox'a rakip geldi: Vodafone Redbox
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız