Samsung ve MEB, Samsung Akademi projesini ülkemizde hayata geçiriyor

Samsung'un dünya çapında yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi olan Samsung Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ülkemizde de ilk kez uygulanmaya başlayacak.





Samsung Akademi projesi gençlere, tüketici elektroniğinin dört ana ürün grubu olan mobil cihazlar, beyaz eşya, ses ve görüntüleme cihazları, bilgisayar ve yan ürünleri ile ilgili uygulamalı eğitim verilmesini amaçlıyor. Böylece okuldan mezun olmadan teorik eğitimi alarak, iş hayatı için önemli bir hazırlık evresi geçirecekler.





Proje kapsamında, İstanbul Ticaret Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde kurulan yeni laboratuvarda, İstabnul'daki 5 farklı teknik meslek lisesi öğrencileri iki dönem halinde bir yıl eğitim alacaklar. Eğitimler 17.00-20.00 saatleri arasında haftada 2 gün yapılacak.





İlk yıl 110 teknik meslek lisesi öğrencisi hedeflenirken, eğitim bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı ve Samsung onaylı sertifika verilecek. Projenin tanıtım toplantısına Samsung Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız ve İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin katıldı.





Samsung Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, Türkiye ile güçlü bağlarının olduğunu, Kore Gazilerinin torunlarına üniversite eğitim bursu fonu oluşturduklarını, Samsung Akademi ile de gençlerin eğitimine katkı yapmayı istediklerini ve ileride daha fazla ilde projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.





İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız; Samsung Electronics firmasına teşekkür ettiğini, işbirliğinin artarak sürmesini arzuladıklarını ve diğer firmalara da bu projenin örnek olmasını istediğini belirtti.





İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin ise kardeş ülke Güney Kore'nin firması olan ancak yerli bir firma gibi ülkemizde kabul gören Samsung'un bu projesine büyük önem verdiklerini ve teşekkür ettiklerini vurguladı.



