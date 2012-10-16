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Samsung ve MEB, Samsung Akademi projesini ülkemizde hayata geçiriyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un dünya çapında yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi olan Samsung Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ülkemizde de ilk kez uygulanmaya başlayacak.

Samsung Akademi projesi gençlere, tüketici elektroniğinin dört ana ürün grubu olan mobil cihazlar, beyaz eşya, ses ve görüntüleme cihazları, bilgisayar ve yan ürünleri ile ilgili uygulamalı eğitim verilmesini amaçlıyor. Böylece okuldan mezun olmadan teorik eğitimi alarak, iş hayatı için önemli bir hazırlık evresi geçirecekler.

Proje kapsamında, İstanbul Ticaret Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde kurulan yeni laboratuvarda, İstabnul'daki 5 farklı teknik meslek lisesi öğrencileri iki dönem halinde bir yıl eğitim alacaklar. Eğitimler 17.00-20.00 saatleri arasında haftada 2 gün yapılacak. 

İlk yıl 110 teknik meslek lisesi öğrencisi hedeflenirken, eğitim bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı ve Samsung onaylı sertifika verilecek. Projenin tanıtım toplantısına Samsung Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız ve İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin katıldı.

Samsung Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, Türkiye ile güçlü bağlarının olduğunu, Kore Gazilerinin torunlarına üniversite eğitim bursu fonu oluşturduklarını, Samsung Akademi ile de gençlerin eğitimine katkı yapmayı istediklerini ve ileride daha fazla ilde projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız; Samsung Electronics firmasına teşekkür ettiğini, işbirliğinin artarak sürmesini arzuladıklarını ve diğer firmalara da bu projenin örnek olmasını istediğini belirtti.

İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin ise kardeş ülke Güney Kore'nin firması olan ancak yerli bir firma gibi ülkemizde kabul gören Samsung'un bu projesine büyük önem verdiklerini ve teşekkür ettiklerini vurguladı.
Samsung ve MEB, Samsung Akademi projesini ülkemizde hayata geçiriyor
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CertificatedStaff 6 yıl en beğenilen
Bu samsungu seviyorum ya gerçekten iyiler
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bozok_53_45 6 yıl
böyle şeylere rağmen samsunga dil uzatanın dilini koparmak lazım tamam ülkemizden para kazanıyorlar ama diğer firmalar gibi sömürüp bırakmıyolar kore gazilerinin torunlarına burs verdiklerinden beri samsung fanıyım..
böyle şeylere rağmen samsunga dil uzatanın dilini koparmak lazım tamam ülkemizden para kazanıyorlar ama diğer firmalar gibi sömürüp bırakmıyolar kore gazilerini...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Hauntedd 4 yıl
Nerdesiniz apple a tapanlar? Samsunga sövüp duranlar apple in ülkemize tek bi yatırımını söyleyin ikinciye gerek yok.
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ATOM ANT 6 yıl
adamların kafası çalışyor buda bi nevi pazarlama
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DH Misafiri 6 yıl
Valla baya iyi oldu okul.Bugün başladık kursa :)
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f-a-t-i-h 6 yıl
Çok süper bir girişim hem ziyaret,hem ticaret:)
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Volkanbaba 6 yıl
Hayırlısı olsun. Bazıları çıkıp reklam vs. diye eleştirir. E arkadaşım varsın reklamını böyle yapsın 2-3 çocuğa faydası dokunsun.
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DH Misafiri 6 yıl
Tümü göz boyama, Fatih projesinden pay almak için bu yatırımları yapmak zorundalar. 2 milyar dolar az para değil tabi.
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janparey 6 yıl
bozok_53_45
böyle şeylere rağmen samsunga dil uzatanın dilini koparmak lazım tamam ülkemizden para kazanıyorlar ama diğer firmalar gibi sömürüp bırakmıyolar kore gazilerinin torunlarına burs verdiklerinden beri samsung fanıyım..

Bir yanda bunları yapan samsung diğer yanda paralarını dolduracak kasa bulamadığı halde yardım için çalışanlarından para toplayan malum firma.Gözün doysun bre zındıkk.
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E_Aydin35 6 yıl
Samsung'un yaptığı bu yararlı ve özel atılımları gerçekten çok takdire değer. Hem şirketin çalışanları hem yönetim kurulu gerçekten Türkiye ile alakalı yapılan bu atılımlara olumlu bakıyorlarsa onları tebrik etmek gerek.. Açıkcası kapasitenin artması dah afazla kişiye hizmet vermek ve daha fazla kişiyi bilgilendirip işsahibi yapmak demek bu da inşallah hem Türkiye hem Samsung açısından iyi olur..
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ksk_kaan 6 yıl
Güzel bir şey tabii ki.Başka firmalarında yapması lazım.
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La Bebé 6 yıl
insallah 1 yil dayanir
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vitor reis 6 yıl
Adamsın be samsung.. Bazı nankör firmalar gibi gözünü para hırsı bürümemiş.. Apple baksında adamlık öğrensin
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