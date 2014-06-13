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Samsung ve Marvel içerik konusunda işbirliğine gidiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
480
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12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve Marvel içerik konusunda işbirliğine gidiyor

Sabaha karşı Super AMOLED ekranlı iki yeni tablet modelini tanıtan Samsung'un çizgi roman hayranlarına da bir sürprizi vardı. 

Marvel ile işbirliğine giden firma Galaxy Tab S serisinden başlamak üzere kullanıcılarına özel Marvel içeriklerine ve tecrübelerine erişim sunmayı planlıyor. 

İşbirliği kapsamında Galaxy Tab S kullanıcıları Marvel Unlimited evrenine 3 ay boyunca ücretsiz erişim sağlayabilecek. Ayrıca kullanıcılar henüz gösterime girmemiş Marvel filmlerinin ön izlemelerine de erişme hakkına sahip olacak. 

Kurumsal bazda ise Avengers : Age Of Ultron filminden başlamak üzere yapımlarda aktörler tarafından Samsung ürünlerinin kullanıldığına şahit olacağız ve Marvel filmlerinin logosuu taşıyan özel üretim mobil cihazlar da yine bu kapsamda piyasaya sürülecek. Samsung'un mevcut veya gelecekteki amiral gemi akıllı telefonları için ne tür özel promosyonlar sunacağı ise açıklanmadı. 

http://www.androidheadlines.com/2014/06/samsung-marvel-join-forces-offer-exclusive-content-beginning-galaxy-tab-s.html Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Bu türden haber değeri taşımayan şeyleri her gün haber kontenjanında değerlendirmenizi, Ana Sayfa bölümünün kullanıcıya göz dolgunluğu sağlaması açısından olumlu karşılıyorum, karşılıyoruz.

Ancak şu alttakiler hiç mi haber değeri taşımıyor Allah aşkına Ekrem bey? Yok yani taşımıyorsa Samsung Blogları var internette link adresi atalım kimse uğraşmasın.

13-14 Haziran 2014

Curved CMOS sensörü,

cnet.com/...

Beyaz PlayStation,

pocket-lint.com/...

PlayStation TV,

expertreviews.co.uk/...


@ekrem71
Bu türden haber değeri taşımayan şeyleri her gün haber kontenjanında değerlendirmenizi, Ana Sayfa bölümünün kullanıcıya göz dolgunluğu sağlaması açısından olum...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 5 yıl
"İş birliği" ayrı yazılır. Bi öğretemedik şunu editörlere.
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darkaura 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

"İş birliği" ayrı yazılır. Bi öğretemedik şunu editörlere.

bir bitmediniz gitti.

dil dedigin sey yasayan bir organizmadir. degisimlere gelismeye acik olmalidir. herseyi kitapda yazana uydurmaya calisip, dili dar kaliplara hapsettikce gelisimini baltaliyorsunuz farkinda degilsiniz. mesela ingilizce surekli farkli kelimeler uretiyor. en yenisi selfie. dilin zenginligi, hayati tanimla gucu artiyor. ondan sonra turk dil kurumuda burda ona cakma karsiliklar uretme gayretine girsin. ozcekim falan gibi. sanki fizik dersinden firlamis. rahat birakmiyorsunuzki dil kendi cozumlerini uretip gelissin kok salsin. gelisimini biraktim olanlarida budama derdindesiniz. is ile birlik bir araya gelmis yeni kelime olmus. insanlar yeni kelime ile karsilikli duzgun alasabiliyorlarsa bu degirmenlerle savasma aski ne. isbirligini budasan ne olacak. dil fakirlesince yerine cooperation gibi yabanci kelimeler doldurracak. bu anlayisinizla turkceye en buyuk kotulugu yapiyorsunuz.
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travers 5 yıl
Donanimhaber uçuruma doğru hızla gidiyor farkında değil sanırım editörler. Apple, samsun ve lg'den başka teknoloji haberi yok dünyada sanki.
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darkaura 5 yıl
Gercekden donanimhaberin haber kalitesinde ciddi dusus var. Diger sitelerde sektore hatta gelecekteki yasam seklimize yon vercek ne onemli haberler, konular isleniyor, donanim haberde wp ye 9 tas oyunu gelmis onun haberi yapiliyor. Uygulama haberi yapilmasin demiyorum ama siteyi marketde gorsek donup bakmiyacagimiz uygulamalarin haberleriyle doldurup, gercekden onemli ilginc seyleri kaciriyorsunuz. Hala donanimhabere geliyorsam sadece forum icin. Teknolojiyi artik baska kaynaklarda takip ediyorum.
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Master_Evil 5 yıl
s5e özel kılıflar olsa fena olmaz
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bravez 5 yıl
Galaxy S5 Active Zoom Mini Marvel Edition :/
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BEARDON 5 yıl
Galaxy s5 Spiderman edition vs
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Illustrious. 5 yıl
Bu türden haber değeri taşımayan şeyleri her gün haber kontenjanında değerlendirmenizi, Ana Sayfa bölümünün kullanıcıya göz dolgunluğu sağlaması açısından olumlu karşılıyorum, karşılıyoruz.

Ancak şu alttakiler hiç mi haber değeri taşımıyor Allah aşkına Ekrem bey? Yok yani taşımıyorsa Samsung Blogları var internette link adresi atalım kimse uğraşmasın.

13-14 Haziran 2014

Curved CMOS sensörü,

cnet.com/...

Beyaz PlayStation,

pocket-lint.com/...

PlayStation TV,

expertreviews.co.uk/...


@ekrem71
Yanıtla +16
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zafre 5 yıl
Samsung Galaxy S5 Marvel Edition
1 Yanıt Yanıtla +2
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Mr. Jingles 5 yıl
Apple da DC ile girerse hiç şaşırmam.
Zaten bütün Marvel'ı toplasan bi Batman etmezler kalite olarak.
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Umutcan 5 yıl zafre
zafre

Samsung Galaxy S5 Marvel Edition

S5 Marvel Hulk edition
S5 Marvel Hulk edition neo+
S5 Marvel Iron Man edition (Metal gövdeli)
S5 Marvel Spider+
...
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