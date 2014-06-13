Samsung ve Marvel içerik konusunda işbirliğine gidiyor





Sabaha karşı Super AMOLED ekranlı iki yeni tablet modelini tanıtan Samsung'un çizgi roman hayranlarına da bir sürprizi vardı.





Marvel ile işbirliğine giden firma Galaxy Tab S serisinden başlamak üzere kullanıcılarına özel Marvel içeriklerine ve tecrübelerine erişim sunmayı planlıyor.





İşbirliği kapsamında Galaxy Tab S kullanıcıları Marvel Unlimited evrenine 3 ay boyunca ücretsiz erişim sağlayabilecek. Ayrıca kullanıcılar henüz gösterime girmemiş Marvel filmlerinin ön izlemelerine de erişme hakkına sahip olacak.





Kurumsal bazda ise Avengers : Age Of Ultron filminden başlamak üzere yapımlarda aktörler tarafından Samsung ürünlerinin kullanıldığına şahit olacağız ve Marvel filmlerinin logosuu taşıyan özel üretim mobil cihazlar da yine bu kapsamda piyasaya sürülecek. Samsung'un mevcut veya gelecekteki amiral gemi akıllı telefonları için ne tür özel promosyonlar sunacağı ise açıklanmadı.

http://www.androidheadlines.com/2014/06/samsung-marvel-join-forces-offer-exclusive-content-beginning-galaxy-tab-s.html