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Samsung, yayınladığı yeni Galaxy S II reklamıyla yine iPhone'u hedef aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
19,7b
1
434
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının iki devi olarak nitelendirebileceğimiz Samsung ve Apple arasında yaşanan gerginlikler, reklam alanında da etkisini gözler önüne seriyor. Apple tarafından hakkında pek çok dava açılan Samsung, yayınladığı yeni Galaxy S II reklamıyla bir kez daha iPhone'u hedef alıyor.
Yayınlanan reklamda iPhone sırasında kuyruk oluşturan teknoloji meraklılarının yanına Galaxy S II kullanıcısı, adım adım navigasyon özelliği açık şekilde geliyor. Bu özellikten etkilenen bir iPhone kullanıcısı, Galaxy S II kullanıcısına navigasyon uygulaması için ne kadar ödediğini soruyor ve para ödenmediği cevabını alıyor.
İşte o reklam;



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freestyle_ 7 yıl en beğenilen
iPhone sahiplerinin kaçı eline Sgs2 alıp inceledi merak ediyorum.

Benim yanımda iki telefonda var şu an ve iyi ki sgs 2 kullanıyorum diyorum. iPhone 4s te aklım kalmadı hiç. Ama bir iPhone kullanıcısının sgs2 yi görüp aklı çıkmaması mümkün değil.

iOS kararlı olacak tabi. Çünkü özellikleri kısıtlı. 3310 un hata verdiğini gördünüz mü siz?


İleride iPhone almam demiyorum ama şu an için ihtiyaçlarıma Samsung cevap veriyor.

Şu ekranın cam olmasını düşünce kırılmasını o kadar zekice savunuyorsunuz ki şaşırıyorum.

Savunurken daha zekice bişey bulun ki tamam bu adam bişey biliyorda iPhone almış diyelim. Hani "O kırılan camın özelliği en hafif en hızlı dokunmaları bile algılaması." gibi örneğin. Ne cins adamların elinde şu telefonlar ya.
iPhone sahiplerinin kaçı eline Sgs2 alıp inceledi merak ediyorum.Benim yanımda iki telefonda var şu an ve iyi ki sgs 2 kullanıyorum diyorum. iPhone 4...
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mehmetkaplan1903 7 yıl
arkadaşlar selam. biraz gabi gibi görünücem ama şimdiden afedersiniz, bende sgs 2 var. bu ücretsiz navigasyon tüm telefonlarda kurulu olarak mı sunuluyor. yoksa biryerlerden indirmek mi lazım. benim telefonu önce kardeeşim kullanmıştı.daha doğru dürüst kurcalama şansım olmadı. bir sürü bişey var içinde ama. daha işime yarayacak navigasyona denk gelmedim.
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tatanga.1988 7 yıl
Galaxy S e android 4.0 yüklenebiliyor EVET
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MMistanbul 7 yıl
Her ürünün alıcısı çıkıyor. Ama apple bence balon. Eğer apple 2000 TL nin üzerinden değilde 600 TL den satışa çıksaydı (ki ederi zaten bu) asla bu kadar satamazdı.
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This Time 7 yıl
Apple simdi hayata kusmustur goruyon mu tuhh tuhh


Samsung unuzu yesinler
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saitcam 7 yıl
freestyle_
iPhone sahiplerinin kaçı eline Sgs2 alıp inceledi merak ediyorum. Benim yanımda iki telefonda var şu an ve iyi ki sgs 2 kullanıyorum diyorum. iPhone 4s te aklım kalmadı hiç. Ama bir iPhone kullanıcısının sgs2 yi görüp aklı çıkmaması mümkün değil. iOS kararlı olacak tabi. Çünkü özellikleri kısıtlı. 3310 un hata verdiğini gördünüz mü siz?
İleride iPhone almam demiyorum ama şu an için ihtiyaçlarıma Samsung cevap veriyor. Şu ekranın cam olmasını düşünce kırılmasını o kadar zekice savunuyorsunuz ki şaşırıyorum.
Savunurken daha zekice bişey bulun ki tamam bu adam bişey biliyorda iPhone almış diyelim. Hani O kırılan camın özelliği en hafif en hızlı dokunmaları bile algılaması. gibi örneğin. Ne cins adamların elinde şu telefonlar ya.

Dostum zaten donanım kalitesi olarak iphone 5 in bile galaxy 2 yi geçebileceği şüpheli ama naaparsın işte iphone bir ekol oldu :)
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realjonturk 7 yıl saitcam
saitcam

freestyle_

iPhone sahiplerinin kaçı eline Sgs2 alıp inceledi merak ediyorum. Benim yanımda iki telefonda var şu an ve iyi ki sgs 2 kullanıyorum diyorum. iPhone 4s te aklım kalmadı hiç. Ama bir iPhone kullanıcısının sgs2 yi görüp aklı çıkmaması mümkün değil. iOS kararlı olacak tabi. Çünkü özellikleri kısıtlı. 3310 un hata verdiğini gördünüz mü siz?
İleride iPhone almam demiyorum ama şu an için ihtiyaçlarıma Samsung cevap veriyor. Şu ekranın cam olmasını düşünce kırılmasını o kadar zekice savunuyorsunuz ki şaşırıyorum.
Savunurken daha zekice bişey bulun ki tamam bu adam bişey biliyorda iPhone almış diyelim. Hani O kırılan camın özelliği en hafif en hızlı dokunmaları bile algılaması. gibi örneğin. Ne cins adamların elinde şu telefonlar ya.


Dostum zaten donanım kalitesi olarak iphone 5 in bile galaxy 2 yi geçebileceği şüpheli ama naaparsın işte iphone bir ekol oldu :)

ya nekomik adamsın sen ya
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Besiktask34 7 yıl
hala nokia diyen var.....
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DH Misafiri 7 yıl
Ayfoncular'a yeni bir hastane açmak lazım "Apple ruh ve sinir hastalıkları hastanesi" diye.....
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rasgal 7 yıl
kıl oluyorum şu samsunga kıskanıyo resmen daha dun gordugum habere gore Apple = İMKBx3 müş ne yaparsa yapsın samsung apple ın yanına bile yaklasamaz apple store yeter..
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vires 7 yıl
Apple su anda dunyanin en degerli sirketi sen hangi yılın listesine bakiyorsun. Samsung dediginiz firma sadece donanim uretebilen taseron bir firmadir. Abd li siketlerin hammalligini yapiyor. Bugun apple, google, microsoft gibi abd sirketleri olmasa samsung anca utu, buzdolabi falan uretmeye devam eder.
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anlmk 7 yıl vires
vires

Apple su anda dunyanin en degerli sirketi sen hangi yılın listesine bakiyorsun. Samsung dediginiz firma sadece donanim uretebilen taseron bir firmadir. Abd li siketlerin hammalligini yapiyor. Bugun apple, google, microsoft gibi abd sirketleri olmasa samsung anca utu, buzdolabi falan uretmeye devam eder.

apple dünyanın en değerli şirketi mi? güldürme beni. google 'a ne oldu, microsoft 'a ne oldu.... battılar herhalde bu sene? apple, google vs olmasa samsung anca ütü buzdolabı üretirdi demişsinde samsung olmasaydı apple ne üretebilirdi onu düşündünmü hiç? işlemcisinden ekranına samsung a muhtaç bir apple 'dan bahsediyoruz :D ne kadar komiksiniz.
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DH Misafiri 7 yıl
:-)ya ne kadar komik bu iphone.. Bu kadar para ver 5800 kadar verim alama çildirır insan..
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DH Misafiri 7 yıl
Birde olayın şu boyutu var bence Samsung Electronics beyaz eşyadan telefona çok kapsamlı bir şirket ve dünyanın en büyük 22. şirketi Apple topu topu 15-20 tane ürünü olan ve dünyanın en büyük 111. şirketi(Global 500 listesinden) olayın yazılım boyutuna gelirsek mac bilgisayar sistemlerindeki en iyi yazılım bence mobil işletim sistemlerinde de ios u tek geçerim bunlar benim düşüncelerim tabi, senede nerdeyse yüzlerce android işletim sistemli telefon çıkarken sadece 1 tane ios yüklü bir cihaz var ve android işletim sistemi telefon pazarında ios a uçuk farklar atmış durumda değil ve yine apple her sene sadece bir telefonla rekabete girerken samsung apple arasında senelik pazar payı karşılaştırılması yapıldığında yine aman aman farklar yok. Şimdi şartları eşitlesek sadece bir android telefon ve sadece ios olsa acaba bu rekabet nasıl olurdu? Bence samsungla apple ı karşılaştırmak bile yanlış apple'ın işi teknoloji üretmekle, yoksa 3 ayda bir telefon çıkartır götürdü işi
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IgorStravinsky 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Birde olayın şu boyutu var bence Samsung Electronics beyaz eşyadan telefona çok kapsamlı bir şirket ve dünyanın en büyük 22. şirketi Apple topu topu 15-20 tane ürünü olan ve dünyanın en büyük 111. şirketi(Global 500 listesinden) olayın yazılım boyutuna gelirsek mac bilgisayar sistemlerindeki en iyi yazılım bence mobil işletim sistemlerinde de ios u tek geçerim bunlar benim düşüncelerim tabi, senede nerdeyse yüzlerce android işletim sistemli telefon çıkarken sadece 1 tane ios yüklü bir cihaz var ve android işletim sistemi telefon pazarında ios a uçuk farklar atmış durumda değil ve yine apple her sene sadece bir telefonla rekabete girerken samsung apple arasında senelik pazar payı karşılaştırılması yapıldığında yine aman aman farklar yok. Şimdi şartları eşitlesek sadece bir android telefon ve sadece ios olsa acaba bu rekabet nasıl olurdu? Bence samsungla apple ı karşılaştırmak bile yanlış apple'ın işi teknoloji üretmekle, yoksa 3 ayda bir telefon çıkartır götürdü işi

Evet Apple ilk 100 de değil ama çıkardığı her ürün domine ediyor pazarı
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