Samsung, yayınladığı yeni Galaxy S II reklamıyla yine iPhone'u hedef aldı

Akıllı telefon pazarının iki devi olarak nitelendirebileceğimiz Samsung ve Apple arasında yaşanan gerginlikler, reklam alanında da etkisini gözler önüne seriyor. Apple tarafından hakkında pek çok dava açılan Samsung, yayınladığı yeni Galaxy S II reklamıyla bir kez daha iPhone'u hedef alıyor.



Yayınlanan reklamda iPhone sırasında kuyruk oluşturan teknoloji meraklılarının yanına Galaxy S II kullanıcısı, adım adım navigasyon özelliği açık şekilde geliyor. Bu özellikten etkilenen bir iPhone kullanıcısı, Galaxy S II kullanıcısına navigasyon uygulaması için ne kadar ödediğini soruyor ve para ödenmediği cevabını alıyor.



İşte o reklam;







