Samsung, yayınladığı yeni Galaxy S II reklamıyla yine iPhone'u hedef aldı

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarının iki devi olarak nitelendirebileceğimiz Samsung ve Apple arasında yaşanan gerginlikler, reklam alanında da etkisini gözler önüne seriyor. Apple tarafından hakkında pek çok dava açılan Samsung, yayınladığı yeni Galaxy S II reklamıyla bir kez daha iPhone'u hedef alıyor.
Yayınlanan reklamda iPhone sırasında kuyruk oluşturan teknoloji meraklılarının yanına Galaxy S II kullanıcısı, adım adım navigasyon özelliği açık şekilde geliyor. Bu özellikten etkilenen bir iPhone kullanıcısı, Galaxy S II kullanıcısına navigasyon uygulaması için ne kadar ödediğini soruyor ve para ödenmediği cevabını alıyor.
İşte o reklam;
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Benim yanımda iki telefonda var şu an ve iyi ki sgs 2 kullanıyorum diyorum. iPhone 4s te aklım kalmadı hiç. Ama bir iPhone kullanıcısının sgs2 yi görüp aklı çıkmaması mümkün değil.
iOS kararlı olacak tabi. Çünkü özellikleri kısıtlı. 3310 un hata verdiğini gördünüz mü siz?
İleride iPhone almam demiyorum ama şu an için ihtiyaçlarıma Samsung cevap veriyor.
Şu ekranın cam olmasını düşünce kırılmasını o kadar zekice savunuyorsunuz ki şaşırıyorum.
Savunurken daha zekice bişey bulun ki tamam bu adam bişey biliyorda iPhone almış diyelim. Hani "O kırılan camın özelliği en hafif en hızlı dokunmaları bile algılaması." gibi örneğin. Ne cins adamların elinde şu telefonlar ya.