AnTuTu açıkladı: Ekim ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu’nun 1/31 Ekim arası topladığı istatistiklere göre en güçlü Android telefonlar sıralaması Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400'ün duyurusuyla büyük oranda değişti. Buna göre listenin ilk sırasına 2.926.664 puanla OnePlus 13 yerleşti. Sıralamanın ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla iQOO 13 (2.906,489) ve Dimensity 9400 işlemcili Vivo X200 Pro (2.843,812) bulunuyor.
Sıralamanın devamında yer alan ve yine Dimensity 9400 ile desteklenen Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X8 ve Vivo X200 ise Ekim ayı listelesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Bunun hemen ardından sırasıyla Xiaomi 15, Vivo X200 Pro Mini, Xiaomi 15 Pro ve iQOO Neo 9S Pro+ geliyor.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über