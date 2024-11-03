AnTuTu açıkladı: Ekim ayının en güçlü Android telefonları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Ekim ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Ekim ayının en güçlü ve orta sınıf Android telefonlarına göz atalım.

Ekim ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu’nun 1/31 Ekim arası topladığı istatistiklere göre en güçlü Android telefonlar sıralaması Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400'ün duyurusuyla büyük oranda değişti. Buna göre listenin ilk sırasına 2.926.664 puanla OnePlus 13 yerleşti. Sıralamanın ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla iQOO 13 (2.906,489) ve Dimensity 9400 işlemcili Vivo X200 Pro (2.843,812) bulunuyor.

Sıralamanın devamında yer alan ve yine Dimensity 9400 ile desteklenen Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X8 ve Vivo X200 ise Ekim ayı listelesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Bunun hemen ardından sırasıyla Xiaomi 15, Vivo X200 Pro Mini, Xiaomi 15 Pro ve iQOO Neo 9S Pro+ geliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M4 işlemcili iPad Pro 11 2.520.869 puana sahip.

OnePlus 13 iQOO 13 Vivo X200 Pro Oppo Find X8 Pro Oppo Find X8 Vivo X200 Xiaomi 15 Vivo X200 Pro Mini Xiaomi 15 Pro iQOO Neo 9S Pro+

Tam Boyutta Gör Orta sınıf telefonlara gelirsek, Ekim ayına kıyasla büyük bir değişim yok ve birincilik koltuğuna, 1.398.811 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Bunun hemen ardından Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor. Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note 12T Pro ve Oppo K10 5G. Bu noktada listeye çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 işlemcilerin hakim olduğunu belirtelim.

OnePlus Ace 3V Realme GT Neo 6 SE Redmi K70E Realme GT Neo5 SE Redmi Note 12 Turbo iQOO Z8 iQOO Neo7 SE OnePlus Ace Racing Edition Redmi Note 12T Pro Oppo K10 5G

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Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste