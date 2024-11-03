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    AnTuTu açıkladı: Ekim ayının en güçlü Android telefonları

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Ekim ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz Ekim ayının en iyi telefonları...               
    Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Ekim ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Ekim ayının en güçlü ve orta sınıf Android telefonlarına göz atalım.

    Ekim ayının en güçlü Android telefonları 

    AnTuTu’nun 1/31 Ekim arası topladığı istatistiklere göre en güçlü Android telefonlar sıralaması Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400'ün duyurusuyla büyük oranda değişti. Buna göre listenin ilk sırasına 2.926.664 puanla OnePlus 13 yerleşti. Sıralamanın ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla iQOO 13 (2.906,489) ve Dimensity 9400 işlemcili Vivo X200 Pro (2.843,812) bulunuyor.

    Sıralamanın devamında yer alan ve yine Dimensity 9400 ile desteklenen Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X8 ve Vivo X200 ise Ekim ayı listelesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Bunun hemen ardından sırasıyla Xiaomi 15, Vivo X200 Pro Mini, Xiaomi 15 Pro ve iQOO Neo 9S Pro+ geliyor.

    Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M4 işlemcili iPad Pro 11 2.520.869 puana sahip.
    1. OnePlus 13
    2. iQOO 13
    3. Vivo X200 Pro
    4. Oppo Find X8 Pro
    5. Oppo Find X8
    6. Vivo X200
    7. Xiaomi 15
    8. Vivo X200 Pro Mini
    9. Xiaomi 15 Pro
    10. iQOO Neo 9S Pro+
    Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Orta sınıf telefonlara gelirsek, Ekim ayına kıyasla büyük bir değişim yok ve birincilik koltuğuna, 1.398.811 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Bunun hemen ardından Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor. Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note 12T Pro ve Oppo K10 5G. Bu noktada listeye çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 işlemcilerin hakim olduğunu belirtelim.
    1. OnePlus Ace 3V
    2. Realme GT Neo 6 SE
    3. Redmi K70E
    4. Realme GT Neo5 SE
    5. Redmi Note 12 Turbo
    6. iQOO Z8
    7. iQOO Neo7 SE
    8. OnePlus Ace Racing Edition
    9. Redmi Note 12T Pro
    10. Oppo K10 5G
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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