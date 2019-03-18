Samsung yeni bir telefon etkinliği yapacak

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonları haricinde etkinlik yaptığına pek şahit olmuyoruz. Sadece önemli bir yenilik sunan veya yeni bir stratejinin ürünü olan akıllı telefonlar için etkinlik yapılıyor. Diğerleri ise web sitesi üzerinden veya fuar sergilerinde resmiyet kazanıyor.

Galaxy A90 geliyor

Galaxy S10 serisini ve yeni Galaxy A telefonlarını MWC 2019 fuarında tanıtan Samsung aradan uzun bir zaman geçmeden yeni bir etkinlik daha düzenliyor. 10 Nisan itibariyle yeni bir Galaxy telefonu daha göreceğiz.

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Henüz etkinlik ile ilgili detaylar mevcut değil ancak önceki iddialara bakarak lansmanın Galaxy A90 üzerinde odaklanacağını söyleyebiliriz. Galaxy A90 modelinin mekanizmalı ve 180 derece dönebilen bir kamera modülü ile geleceği gündemdeydi. Böylece çift kamera hem ön hem de arka kamera işlevi görüyordu.

Diğer bir iddia ise telefonun Snapdragon 855 ve Exynos 9820 yonga seti ile geleceği yönünde. Samsung’un 600$ altında amiral gemisi telefon projesi kapsamında ilk örnek Galaxy A90 olacak. Dayanıklı polikarbonat gövde, düşük RAM ve depolama kapasitesi sayesinde amiral gemi özellikleri daha uygun bir fiyata sunabilecek. Firmanın Çinli fiyat-performans amiral gemileri ile bu şekilde başa çıkmak istediği konuşuluyor.

Diğer taraftan 5.7 inçlik çentikli AMOLED ekran, Exynos 7885 yonga seti, 4GB RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, 24MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özelliklere sahip Galaxy A40 modeli ile daha düşük donanımlı Galaxy A20e modelinin de etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Tanıtım materyalindeki 3 telefon muhtemelen buna işaret ediyor.