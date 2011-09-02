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Samsung yeni medya oynatıcısı Galaxy WiFi 3.6'yı tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
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30
Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Almanya’da başlayan tüketici elektroniği fuarı IFA 2011'de Samsung'un tanıtımını yaptığı cihazlar damgasını vuruyor. Genelde büyük ekranlara sahip akıllı telefon ve tabletlerin yanında Samsung sessiz sedasız küçük bir medya oynatıcısını da tanıttı.

Samsung'un Galaxy Player veya bilinen adıyla Galaxy WiFi olarak üretmeye başladığı taşınabilir medya oynatıcıları popüler Galaxy serisi telefonların GSM özelliği eksik kopyası olarak ün yapmıştı. İlk olarak piyasaya sürülen 5 inçlik Galaxy WiFi 5 ve 4 inçlik Galaxy WiFi 4 modelinden sonra Samsung, Galaxy WiFi 3.6 modelinin de duyurusunu gerçekleştirdi.

3.65 inç HVGA dokunmatik kapasitif ekran, 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli Texas Instruments OMAP işlemci, 8GB/16GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth, GPS, akselerometre, microSD kart girişi, VOIP görüşmeler için mikrofon, Android 2.3 işletim sistemi, 2MP arka/VGA ön kamera özelliklerine sahip Galaxy WiFi 3.6 bu serideki en küçük taşınabilir medya oynatıcı çözümü oluyor.

Boyutuna bakıldığında ise Galaxy WiFi 3.6 modelinin popüler Apple medya oynatıcısı iPod Touch ile başabaş bir rekabete gireceği anlaşılıyor.

Galaxy WiFi 3.6 modeli hakkında sadece İngiltere pazarında piyasaya sürüleceği bilgisi kesinlik kazanmış durumda. 8GB modeli 149£, 16GB modeli ise 169£ seviyesinden Ekim ayında satışa sunulacak. 

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swat882 8 yıl en beğenilen Fx_57,5
semih611

ve ısletm sıstemı android mi oyun uygulama yuklenıyormu,yuklenıyorsa apple ye bır urunde daha rakıp gelıyor


apple ı nasıl okuyorsun
semih611ve ısletm sıstemı android mi oyun uygulama yuklenıyormu,yuklenıyorsa apple ye bır urunde daha rakıp gelıyor
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octaduce888 7 yıl
Malum, bu ikisi olmadan bir media oynatıcı almanın hiçbir anlamı yok bana göre.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mikaji 8 yıl
Arkadaşlar ven amsung Galaxy S Wifi 5.0 almayı düşünüyorum Türksat Kablo ile ayda 24 liraya. Bu cihazla ilgili bilgisi olan varsa verebilir mi? konumuda buraya yazdım.
forum.donanimhaber.com/...
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cemturk 8 yıl
Taklit yapmak atılım yapmak olmus
haydi eksileyin bakam
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JohanCruyff14 8 yıl
fiyatı 600'u geçmez, ram ile bataryası tatmin edici seviyede olursa gayet alınabilir.
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utanan ayı 8 yıl cemturk
cemturk

Taklit yapmak atılım yapmak olmus
haydi eksileyin bakam



Taklit olan nedir bunda i touch ı kastediyorsan apple böyle bir ürün çıkardı diye başka bir firma aynı kategoride ürün yapamazmı o zaman televizyonu, bilgisayarı, kamerayı vs sadece ilk yapan firma üretsin gerisi taklit yapıyor. ki bu medya oynatıcısının i touch la olan tek benzerliği telefon özelliğinin olmayışı.
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max_style 8 yıl
Orijinalden alıntı: max_style
firefox beta 7.0 indirilebilir durumda haber veriyim dedim :)
Yükleyeli bir hafta oldu, zamansız ve konuyla alakasız olmuş :D Herhalde bu konuya bakarken geldi sana uyarı :D
aynen ya haber veriyim dedim :D meğer 1 hafta önce yayınlanmış:D
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CWaRRioR 8 yıl
Ses kalitesi ve bataryası iyi olursa tercih edilebilir. Malum, bu ikisi olmadan bir media oynatıcı almanın hiçbir anlamı yok bana göre.
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Max payne 35 8 yıl
Bu cihazı almak için 3 neden var
1.Android işletim sistemli
2.Ucuz
3.muhteşem dörtlü içinde(WİFİ,Bluetooth,GPS,microSD kart girişi)

Kamerası düşük tutulmuş ama yinede fotoğraf çekmek için yeterli.
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northernlights 8 yıl
iTouch'a alternatif mi acaba?
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izomer 8 yıl
gps ve micro SD giriş olumlu yönleri ancak , bu cihazlar uygulama / oyun ister. sadece WİFİ için kimse küçük ekran cihaz almaz. taşınabilir cihaz ifadesi yanlış anlaşılıyor. ram hakkında bilgi yok ve kamera performanı çok ço düşük:(
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neXXen 8 yıl
max_style
firefox beta 7.0 indirilebilir durumda haber veriyim dedim :)

Yükleyeli bir hafta oldu, zamansız ve konuyla alakasız olmuş :D Herhalde bu konuya bakarken geldi sana uyarı :D
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Stanislas Xavier 8 yıl
ses kalitesi herşeyden önemlidir samsung bunu android telefona parası yetmeyen bebeler alsın diye çıkarmış yani asıl amacı benim gibi ses olanları pek ilgilendirmiyor bence...
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