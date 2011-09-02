Samsung yeni medya oynatıcısı Galaxy WiFi 3.6'yı tanıttı

Almanya’da başlayan tüketici elektroniği fuarı IFA 2011'de Samsung'un tanıtımını yaptığı cihazlar damgasını vuruyor. Genelde büyük ekranlara sahip akıllı telefon ve tabletlerin yanında Samsung sessiz sedasız küçük bir medya oynatıcısını da tanıttı.





Samsung'un Galaxy Player veya bilinen adıyla Galaxy WiFi olarak üretmeye başladığı taşınabilir medya oynatıcıları popüler Galaxy serisi telefonların GSM özelliği eksik kopyası olarak ün yapmıştı. İlk olarak piyasaya sürülen 5 inçlik Galaxy WiFi 5 ve 4 inçlik Galaxy WiFi 4 modelinden sonra Samsung, Galaxy WiFi 3.6 modelinin de duyurusunu gerçekleştirdi.





3.65 inç HVGA dokunmatik kapasitif ekran, 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli Texas Instruments OMAP işlemci, 8GB/16GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth, GPS, akselerometre, microSD kart girişi, VOIP görüşmeler için mikrofon, Android 2.3 işletim sistemi, 2MP arka/VGA ön kamera özelliklerine sahip Galaxy WiFi 3.6 bu serideki en küçük taşınabilir medya oynatıcı çözümü oluyor.





Boyutuna bakıldığında ise Galaxy WiFi 3.6 modelinin popüler Apple medya oynatıcısı iPod Touch ile başabaş bir rekabete gireceği anlaşılıyor.





Galaxy WiFi 3.6 modeli hakkında sadece İngiltere pazarında piyasaya sürüleceği bilgisi kesinlik kazanmış durumda. 8GB modeli 149£, 16GB modeli ise 169£ seviyesinden Ekim ayında satışa sunulacak.