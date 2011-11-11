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Samsung yeni nesil telefon ve tabletlerinde PowerVR GPU kullanacak

7 yıl
24b
1
38
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM'ın şu an kullanılmakta olan Mali 400 grafik yongasıyla kıyaslandığında 10x daha yüksek performans sunacağını iddia ettiği Mali-T658'i duyurmasının ardından Samsung cephesinden bir açıklama geldi ve şirletin, ortakları arasında Apple'ın da yer aldığı Imagination firması tarafından geliştirilen çok çekirdekli PowerVR SGX MP grafik yongasını lisansladığı bildirildi. 
Bilindiği üzere Samsung kendi geliştirdiği ve Galaxy S II popüler cihazlarında yer verdiği ARM Cortex-A9 tabanlı Exynos 4210 işlemcisinde grafik birimi olarak ARM Mali-400'ü kullanmıştı. Aynı zamanda bazı ürünlerinde Nvidia'nın GeForce ULV GPU'suna sahip Tegra 2 işlemcisine yer veren Samsung, 2012 için planladığı modellerde farklı bir strateji izleyebilir.
PowerVR SGX MP ailesinin yaygın kullanımdaki modeli olan SGX543MP2, Apple'ın iPad 2 ve iPhone 4S modellerinde yer alırken, benzer şekilde Sony de uzun süredir merakla beklenen ve yakında çıkması beklenen yeni oyun konsolu PS Vita'da PowerVR ile hareket ediyor ancak Apple ürünlerinden farklı olarak iki yerine dört çekirdekli GPU tasarımına yer veriyor.
2012 için planladığı yeni ürünlerinde, en azından tablet segmentinde 2560 x 1600 piksel gibi uç çözünürlük seviyelerini sunmayı planladığı konuşulan Samsung'un, grafik tarafında darboğaz oluşmaması adına, Imagination'ın 8 çekirdekli konfigürasyonlara da izin verebilen PowerVR SGX tasarımı içerisinde dört çekirdekli MP4 ile başlayacağı düşünülüyor.
Nvidia'nın Tegra 3 platformunu duyurması, ARM'ın Mali-T658 anonsu, Samsung'un PowerVR lisansı ve Qualcomm'un 28nm hazırlıkları önümüzdeki yıl için önemli ipuçları veriyor. Görünüşe bakılırsa 2012 içerisinde yeni cihazlara ek olarak, kullanılan uygulama işlemcilerini de daha önce hiç olmadığı kadar çok konuşacağız. 

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Mr.Legend 7 yıl en beğenilen
muratremix

Samsung bu konudada Abisi Apple'dan esinlenmiş (!) gene. Nede olsa Apple işini bilir, Samsung'a da taklit etmek yakışır.

Bir halttan çakmayan insanlar yorum yapıyor. Dili olan konuşuyor...
muratremixSamsung bu konudada Abisi Apple'dan esinlenmiş (!) gene. Nede olsa Apple işini bilir, Samsung'a da taklit etmek yakışır....
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teddybear01 7 yıl
FaruK_26
alibotan
FaruK_26
alibotan Adreno 220(sensation)=PowerVR 543MP2(iphone 4s) Mali 400(Galaxy s2) Power VR 540(galaxy s) Adreno 205(desire hd,s..) Adreno 200(desire)=PowerVR 530... sıralama bu şekilde tegra 3 test sonucları son kullanıcılar tarafından yayınlansın o zaman belli olur..
Adreno 220(sensation)=PowerVR 543MP2(iphone 4s) bu yanlış adreno 220 anca mali 400 le kafa kafaya gelebilir .PowerVR 543MP2 4 çekirdek gpu
testlere bakabılırsın adreno 220 ve 543mp2 aynı değerlerde geziniyor.. ki zaten sadece apple kullanıyor 543mp2 yi..
Onun için hep tavanda geziyo testlerde 4s aynı olsa biraz yaklaşır dimi. Adreno 200(desire)=PowerVR 530 buda yanlış PowerVR 530 adreno 205 ile 200 arasında seyrediyor.

Yanlış 530 200 ile205 arası bir Gpu 205 e yakın ama %10-%20 dusuk
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl teddybear01
teddybear01

FaruK_26

alibotan
FaruK_26
alibotan Adreno 220(sensation)=PowerVR 543MP2(iphone 4s) Mali 400(Galaxy s2) Power VR 540(galaxy s) Adreno 205(desire hd,s..) Adreno 200(desire)=PowerVR 530... sıralama bu şekilde tegra 3 test sonucları son kullanıcılar tarafından yayınlansın o zaman belli olur..
Adreno 220(sensation)=PowerVR 543MP2(iphone 4s) bu yanlış adreno 220 anca mali 400 le kafa kafaya gelebilir .PowerVR 543MP2 4 çekirdek gpu
testlere bakabılırsın adreno 220 ve 543mp2 aynı değerlerde geziniyor.. ki zaten sadece apple kullanıyor 543mp2 yi..
Onun için hep tavanda geziyo testlerde 4s aynı olsa biraz yaklaşır dimi. Adreno 200(desire)=PowerVR 530 buda yanlış PowerVR 530 adreno 205 ile 200 arasında seyrediyor.


Yanlış 530 200 ile205 arası bir Gpu 205 e yakın ama %10-%20 dusuk

BEn ne diyom orda






YAzımı dikkatli oku
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Rainbow6 7 yıl
ipadi sattiktan sona tablet almadan bekledik umarim bekledigimize deger yeni tablet islemcileri oldukca hizli geliyor
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Aklıkayınca 7 yıl
Apple vs. Samsung
Kazanan patent sahibi!
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Mobile Prof. 7 yıl
İmagination tehlikeli ve sessiz(iyi anlamda.) bir firmadir.
Takip ettigim ender sirketlerden.
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alibotan 7 yıl
Adreno 220(sensation)=PowerVR 543MP2(iphone 4s) > Mali 400(Galaxy s2) > Power VR 540(galaxy s) > Adreno 205(desire hd,s..) > Adreno 200(desire)=PowerVR 530...

sıralama bu şekilde tegra 3 test sonucları son kullanıcılar tarafından yayınlansın o zaman belli olur..
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
alibotan

Adreno 220(sensation)=PowerVR 543MP2(iphone 4s) > Mali 400(Galaxy s2) > Power VR 540(galaxy s) > Adreno 205(desire hd,s..) > Adreno 200(desire)=PowerVR 530...

sıralama bu şekilde tegra 3 test sonucları son kullanıcılar tarafından yayınlansın o zaman belli olur..

Adreno 220(sensation)=PowerVR 543MP2(iphone 4s)

bu yanlış adreno 220 anca mali 400 le kafa kafaya gelebilir .PowerVR 543MP2 4 çekirdek gpu
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Promito 7 yıl
muratremix
Samsung bu konudada Abisi Appledan esinlenmiş (!) gene. Nede olsa Apple işini bilir, Samsunga da taklit etmek yakışır.

ifanboy?
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ParacelciuS 7 yıl
Batuist
çeşitlilik olması rekabeti iyiden iyiye körüklüyor ama bu seferde belli bir standartın olmaması uygulama konusunda yazılım geliştiricilere tercih yapma konusunda seçim yapma zorunluluğu doğuruyor. bu noktada daha geniş kitlelere destek vermek amacıyla piyasada bulunabilirliği en yüksek donanıma uyumlu yazılımlar ve oyunlar geliştiriliyor buda yeni çıkan donanımlara destek veren uygulama ve oyunların oldukça uzun bir aradan sonra çıkması anlamına geliyor. donanımla paralel bir şekilde yazılımın gelişmesine engel oluyor bu rekabet durumu.

Aslında android windows'un yaşadığı sorunları yaşıyor. Binlerce çeşit donanıma destek vermeye çalışan dev bir işletim sistemi haline gelebilir. Bu da güvenilirliğini, stabilitesini azaltır. Apple'ın en büyük avantajı bu zaten. Donanım ve işletim sistemindeki bütünlük kalite ve hızı beraberinde getiriyor.
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Batuist 7 yıl ParacelciuS
ParacelciuS

Batuist

çeşitlilik olması rekabeti iyiden iyiye körüklüyor ama bu seferde belli bir standartın olmaması uygulama konusunda yazılım geliştiricilere tercih yapma konusunda seçim yapma zorunluluğu doğuruyor. bu noktada daha geniş kitlelere destek vermek amacıyla piyasada bulunabilirliği en yüksek donanıma uyumlu yazılımlar ve oyunlar geliştiriliyor buda yeni çıkan donanımlara destek veren uygulama ve oyunların oldukça uzun bir aradan sonra çıkması anlamına geliyor. donanımla paralel bir şekilde yazılımın gelişmesine engel oluyor bu rekabet durumu.


Aslında android windows'un yaşadığı sorunları yaşıyor. Binlerce çeşit donanıma destek vermeye çalışan dev bir işletim sistemi haline gelebilir. Bu da güvenilirliğini, stabilitesini azaltır. Apple'ın en büyük avantajı bu zaten. Donanım ve işletim sistemindeki bütünlük kalite ve hızı beraberinde getiriyor.


hiç olmazsa windows PC de sanal makine üzerinde çalışmıyor.. android native bir işletim sistemi olabilirdi.. böylece uçuk işlemci güçlerine ve yüksek bellek rakamlarına ihtiyaç duymazdı. o yüzdendirki meegolu n9 bile tek çekirdekli bir platformda androidin çift çekirdekli sistemlerinden daha stabil ve performanslı çalışıyor.
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Batuist 7 yıl
çeşitlilik olması rekabeti iyiden iyiye körüklüyor ama bu seferde belli bir standartın olmaması uygulama konusunda yazılım geliştiricilere tercih yapma konusunda seçim yapma zorunluluğu doğuruyor. bu noktada daha geniş kitlelere destek vermek amacıyla piyasada bulunabilirliği en yüksek donanıma uyumlu yazılımlar ve oyunlar geliştiriliyor buda yeni çıkan donanımlara destek veren uygulama ve oyunların oldukça uzun bir aradan sonra çıkması anlamına geliyor. donanımla paralel bir şekilde yazılımın gelişmesine engel oluyor bu rekabet durumu.
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ParacelciuS 7 yıl
İnsanları alım yaparken en çok etkileyen şey'in "özgünlük" olduğunu düşünüyorum. Son çıkan telefonlar donanım olarak neredeyse PC'lerle yarışacaklar fakat özgün değiller. Gözle görülen bir yenilik yok. İşlemci X Ghz, Ekran X,Y piksel, kamera Z Megapixel.... ama zaten birçok markanın amiral gemisi tabir edilen cihazları aynı özelliklere sahip. Farklı olmak için ya çok ilginç bir kasa üreteceksin, bükülebilir ekran gibi şeyler kullanacaksın, ya da işletim sistemini farklılaştıracaksın. Konu android olunca maalesef o da çok mümkün değil. Ama bence Samsung'un yapması gereken asıl iş bu. İşletim sistemini farklılaştırmalı.
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blizzard3 7 yıl
turbo-powwer
IceRulezPowerVR GPUTegra 3Adreno 220Bunların performanslarını bilen biri varsa yazabilirmi
hangisi hangisinden daha iyi gibi .
Bu işlemcileri tam olarak destekleyen ortak bir oyun bir program olmadıkça kesin bir karar veremeyeceğiz herkes kendine göre güçlü
Ama benim tahminimi soracak olursanız NVIDIA Tegra 3 , NVIDIA nın hem geçmişten gelen oyun konusundaki profesyonelliği hemde oyun firmalarına yakınlığı nedeniyle oyun performansı konusunda diğerlerinden önde olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle de 2012 de çıkacak olan yeni nesil 28nm Tegra 3 lerde.

okadar komedi bi adamasınki adam demiski psvitada kullanılan işlemci sen psvitadaki oyunları telefon oyunlarıylamı karsılastırıyosun palyacoluk yapıcaksan git baska yerde yap :)
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