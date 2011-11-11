Samsung yeni nesil telefon ve tabletlerinde PowerVR GPU kullanacak

ARM'ın şu an kullanılmakta olan Mali 400 grafik yongasıyla kıyaslandığında 10x daha yüksek performans sunacağını iddia ettiği Mali-T658'i duyurmasının ardından Samsung cephesinden bir açıklama geldi ve şirletin, ortakları arasında Apple'ın da yer aldığı Imagination firması tarafından geliştirilen çok çekirdekli PowerVR SGX MP grafik yongasını lisansladığı bildirildi.

Bilindiği üzere Samsung kendi geliştirdiği ve Galaxy S II popüler cihazlarında yer verdiği ARM Cortex-A9 tabanlı Exynos 4210 işlemcisinde grafik birimi olarak ARM Mali-400'ü kullanmıştı. Aynı zamanda bazı ürünlerinde Nvidia'nın GeForce ULV GPU'suna sahip Tegra 2 işlemcisine yer veren Samsung, 2012 için planladığı modellerde farklı bir strateji izleyebilir.

PowerVR SGX MP ailesinin yaygın kullanımdaki modeli olan SGX543MP2, Apple'ın iPad 2 ve iPhone 4S modellerinde yer alırken, benzer şekilde Sony de uzun süredir merakla beklenen ve yakında çıkması beklenen yeni oyun konsolu PS Vita'da PowerVR ile hareket ediyor ancak Apple ürünlerinden farklı olarak iki yerine dört çekirdekli GPU tasarımına yer veriyor.

2012 için planladığı yeni ürünlerinde, en azından tablet segmentinde 2560 x 1600 piksel gibi uç çözünürlük seviyelerini sunmayı planladığı konuşulan Samsung'un, grafik tarafında darboğaz oluşmaması adına, Imagination'ın 8 çekirdekli konfigürasyonlara da izin verebilen PowerVR SGX tasarımı içerisinde dört çekirdekli MP4 ile başlayacağı düşünülüyor.

Nvidia'nın Tegra 3 platformunu duyurması, ARM'ın Mali-T658 anonsu, Samsung'un PowerVR lisansı ve Qualcomm'un 28nm hazırlıkları önümüzdeki yıl için önemli ipuçları veriyor. Görünüşe bakılırsa 2012 içerisinde yeni cihazlara ek olarak, kullanılan uygulama işlemcilerini de daha önce hiç olmadığı kadar çok konuşacağız.