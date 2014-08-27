Samsung yeni videosunda Galaxy Alpha'nın metal kasasına vurgu yapıyor

Galaxy Alpha isimli yeni akıllı telefon modelinin iskeletinde metal kullanarak kısmi materyal değişimine giden Samsung, önümüzdeki dönemde gövdesinde metal kullanılan daha fazla sayıda cihazı kullanıma sunmak istiyor. Şirkete yakın kaynaklar da, Galaxy Alpha'nın yeni bir seri olabileceğini ve farklı modeller ile zenginleştirileceğini ifade ediyorlar.

Galaxy Alpha'nın yaygın satışına henüz başlamayan Samsung, 1 dakika uzunluğundaki yeni tanıtım videosunda telefonun metal çerçevesine ve kavisli kenarlarına dikkat çekiyor. Galaxy ailesinin tamamen plastik ya da deri görünümlü plastikten oluşan modellerinin aldığı eleştriler sonrasında tasarım konusunu tekrardan ele alan ve öncelikli iş olarak tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı ile yollarını ayıran Samsung, gelecekte daha da iddialı olmak istiyor. Hatta yeterli deneyime sahip olduğunu anlatabilmek adına Samsung, 2006 yılından bu yana yapısında metal kullandığı telefonlara ait bir derlemeyi de paylaşıma sunmuş durumda.

IFA 2014 Fuarı'ndan hemen önce, 3 Eylül'de lanse edeceği Galaxy Note 4 modelinin çerçevesini de Galaxy Alpha'da olduğu gibi metalden imal eden Samsung'un, HTC One M8 gibi kasasında büyük oranda metal kullanılan tasarımlar ortaya koyup koymayacağı ise henüz bilinmiyor. Kesin olan bir şey varsa, üst segmentte kullanıcılar, daha seçkin bir görünüm ve daha yüksek malzeme kalitesine büyük önem veriyor ve tercihlerinde bu kriterleri üst sıralarda tutuyorlar. Samsung'un mobil çalışmalarında son iki yılın en düşük finansal değerlerini görmesinin ardından, gelecek dönemdeki telefonları için Güney Koreli firma daha yenilikçi yaklaşımlar deneyebilir.