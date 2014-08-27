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Samsung yeni videosunda Galaxy Alpha'nın metal kasasına vurgu yapıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni videosunda Galaxy Alpha'nın metal kasasına vurgu yapıyor
Galaxy Alpha isimli yeni akıllı telefon modelinin iskeletinde metal kullanarak kısmi materyal değişimine giden Samsung, önümüzdeki dönemde gövdesinde metal kullanılan daha fazla sayıda cihazı kullanıma sunmak istiyor. Şirkete yakın kaynaklar da, Galaxy Alpha'nın yeni bir seri olabileceğini ve farklı modeller ile zenginleştirileceğini ifade ediyorlar. 
Galaxy Alpha'nın yaygın satışına henüz başlamayan Samsung, 1 dakika uzunluğundaki yeni tanıtım videosunda telefonun metal çerçevesine ve kavisli kenarlarına dikkat çekiyor. Galaxy ailesinin tamamen plastik ya da deri görünümlü plastikten oluşan modellerinin aldığı eleştriler sonrasında tasarım konusunu tekrardan ele alan ve öncelikli iş olarak tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı ile yollarını ayıran Samsung, gelecekte daha da iddialı olmak istiyor. Hatta yeterli deneyime sahip olduğunu anlatabilmek adına Samsung, 2006 yılından bu yana yapısında metal kullandığı telefonlara ait bir derlemeyi de paylaşıma sunmuş durumda.
IFA 2014 Fuarı'ndan hemen önce, 3 Eylül'de lanse edeceği Galaxy Note 4 modelinin çerçevesini de Galaxy Alpha'da olduğu gibi metalden imal eden Samsung'un, HTC One M8 gibi kasasında büyük oranda metal kullanılan tasarımlar ortaya koyup koymayacağı ise henüz bilinmiyor. Kesin olan bir şey varsa, üst segmentte kullanıcılar, daha seçkin bir görünüm ve daha yüksek malzeme kalitesine büyük önem veriyor ve tercihlerinde bu kriterleri üst sıralarda tutuyorlar. Samsung'un mobil çalışmalarında son iki yılın en düşük finansal değerlerini görmesinin ardından, gelecek dönemdeki telefonları için Güney Koreli firma daha yenilikçi yaklaşımlar deneyebilir. 

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adını nick koydum 5 yıl
Birisi metal kasa yapar vurgular, diğeri ekranı büyütür vurgular.
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ø 5 yıl
Köşeler fazla yumuşak (oval) ve plastik olduğu için kafadan kaybediyor Samsung. Köşeler biraz daha sert ve aliminyum yapar ve fiyatı uçurmassa güzel olur.
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Physicist_Emre 5 yıl
Banada iphone tasarimina benzer geldi kenarlar birebir home tusu oval zaten klasik samsung.
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aycibin 5 yıl
Touchwiz piyasanin en yavas arayuzu.hala buna mudahale gelmedigi gibi gereksiz 10larca uygulama yuklemeye devam ediyorlar.ben silmekten yoruldum onlar eklemekten yorulmadi resmen.

Metal kasa isteyen bir kitle var ve bu gecikmis bir hamle gercekten.ancak metal malzeme ile acilabilir kapagi nasil birlestirecekler merak konusu.bu telefon ara bir model.bataryasi da hayli zayif o yuzden pek etki yapmaz.ama s5'e metal bir kasa uygulayacagini dusnuyorum.boyle iddiasiz risksiz bir model ile deneme yapip s5'e uyarlama yapilacak bence.evet amiral gemisi telefon alinca insan orta segment yanina koydugunda kalite farki olsun ister gayet normal.
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EvoRoncatto 5 yıl
Nasıl iphonevari oluyor anlamıyorum, Samsungun klasik Note serisi tasarımının metal kasayla gelmesi işte.
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sadikbircan 5 yıl
Arkadaşlar burada kim ne yazmış tek tek okuyamadım kusura bakmayın ancak okuduğum bazı mesajlara ufak yanıtlar vermek ve bazı konuları açmak istedim.Öncelikle tasarım konusunda iphone un 4 ve sonrasındaki modellerine benzeyen bir yapısı olduğu hatta neredeyse sağından solundan 2 3 eğilip bükülmüş kıvrılmış birazda büyütülmüş yani genel olarak iphone kullanıcılarını kendine çekmek için olası iphone 6 tasarımına yakın bir telefon ortaya çıkmış.Ama bu onu apple özentisi çakması vs yapmaz çünkü telefon sadece çerçeveden ibaret değil.Şuanda galaxy s3 kullanıyorum ve ön panele baktığımda s3ün biraz daha evrilmiş zamanla hatlarda ufak ufak değişikler yapılmış halini yani s4 ve s5e benzer bir tasarım görüyorum.Arka yüze ise yine s5 in çizgilerini anımsatan hatta aynı diyebilceğimiz bir dizayn var.Buda aslında telefonun biraz daha diğer modellerin mini versiyonu kompakt bir tasarım olduğunu gösteriyor.Bunun asıl sebebide amiral gemilerinin büyüyen boyutları nedeniyle özellikle orta yaşlı kesimin diğer markalara yönelmesinin önüne geçmek yani iphone 6nın önünü kesmek.
Eğer dersenizki o zaman s4 mini s5 mini gibi modeller varken niye yeni bir telefon diye onun cevabıda donanımda;
İlk bakışta galaxy alpha her ne kadar bir orta segment telefon olarak gözüksede donanımı ve metal çerçeveli tasarımı biraz daha kaliteli bir cihaz havası veriyor telefona.Telefon üzerinde kullanılan işlemci samsungun kendi eseri olan ve 20nm üretim teknolojisiyle ürettiği exynos 5430 oldukça başarılı ve 64bit olması ve 20nm teknolojisine sahip olması beklenen galaxy note 4 üzerinde kullanılıcak olan exynos 5433 ün frekans azaltması uygulanmış 32bitlik bir versiyonu.4+4(1.3ghz a7 ve 1.8ghz a15) çekirdeğe sahip bu işlemci testlerde oldukça başarılı performans veriyor ve bünyesinde 6 çekirdekli mali t-628 mp6 gpu barındırıyor.Ayrıca bu işlemcinin üretim tekniği ve a7 çekirdeklerin tek başına çalışabilmesi sayesinde oldukça yüksek enerji tasarrufu sağladığı bu yüzden pilin düşük olduğu, bunun telefonun ince olmasındaki etkisinin büyük olduğu da ve gerektiğinde 8 çekirdeğin tamamını aynı anda kullanabildiği s4 yada note3 deki gibi sadece ayrı ayrı çalışmadığı samsungun açıklamalarında yer alıyor.
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Captain_Ivy 5 yıl
Biraz özgün ol samsung yaa..
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doctor_bey 5 yıl
Za za zamzung
Batacaksın olum kabullen bunu,bende zamzung kullanıyorum fanboy falan demeyin yani;biliyorum durumun ne olduğunu, kasım kasım kasılıyo cihaz,bıktım ben
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stefansalvatore 5 yıl
genel hatlar direk iphone 4-5 serilerine benziyo.ama çok şık olmuş.bende de 5 var zaten yakından görüp geçebilirim.güzel gözüküyo.

alt hoparlör çıkışlarını yeni gördüm direk 5 ile aynı nokta şeklinde tasarlanmış.verdiği hava aynı.
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EvoRoncatto 5 yıl doctor_bey
doctor_bey

Za za zamzung



Batacaksın olum kabullen bunu,bende zamzung kullanıyorum fanboy falan demeyin yani;biliyorum durumun ne olduğunu, kasım kasım kasılıyo cihaz,bıktım ben

Samsung alan adam kasacağını bilerek alıyordur.Kasmamasını istiyorsan Samsung almazsın zaten. Bunu bilerek alıyorsanız zaten şikayet etmeye de gerek yok
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Jeffrey Dahmer 5 yıl
Samsungun yeni arayüzü o önceden gördüğünüz arayüz gibi değil. Bende samsung galaxy tab 4 tablet var iphone den bahseden arkadaş gibi arkada 10-15 uygulama açık. Ben dead trigger 2 oynamaya devam ederken canım sıkıldı menüye döndüm ufak bir kasma yok. Asphalt 8 açtım oynadım 10dk dead trigger 2 ye devam ettim sonra. Birtek sorun bende olmuyor herhalde ?
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ploto 5 yıl
casper via v8 in kopyası gibi samsungun casper markasından haberi yok galiba yoksa bu tasarımı değiştirirdi
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Zxss 5 yıl
Eğer ben süs eşyası istiyorum diyorsan gider Iphone alırsın.Eğer ben cebimde pc gibi cihazım olsun her işimi görüyüm diyorsan Android alırsın.Apple 2011 den sonra bitti arkadaşlar.
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