Samsung'dan 1 Nisan şakası : "Satır telefon" Samsung Galaxy Blade Edge

1 Nisan şaka günü kapsamında yapılan şakalara büyük üreticiler de katılırken belkide en ilginç şakaya Samsung imza attı. Samsung Galaxy Blade Edge isimli ilginç telefon için detaylı görseller hazırlayan üretici bu görselleri paylaşarak bir duyuru şakası yaptı.
Satır şeklinde tasarlanan Galaxy Blade Edge modelin ergonomik seramik kullanıldığı varsayılırken, doğrama sırasında kabiliyetinizi arttırabilecek bazı hayali özelliklerinden söz ediliyor. Hatta bu özellikler arasında elinizi kesmemeniz için "kan sensörü", su geçirmezlik, yanmama gibi ütopik özellikler de bulunuyor.
Hazırlanan görsellerde de keskin bir yüzeye sahip olduğu belirtilen model için çocukların erişmesine izin vermeyiniz gibi komik açıklamalar da eklenmiş. Ekstra aksesuarlar ve Samsung Kitchen uygulamaları ile desteklenecek modelin teknik özelliklerine ise yer verilmemiş durumda. Şaka bir yana tanıtılan model oldukça komik gözüküyor.
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Yıllardır 1 Nisan günü tüm kültürler tarafından uygulanan ve "Nisan 1 Şakası" olarak bilinen olayın hikayesinin şöyle olduğu iddia edilmektedir:
"15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu Endülüs Müslümanlarının son kalesini kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, kale korunabilmektedir. Durumun zorluğunu anlayan Haçlı ordusunun komutanı değişik taktikler düşünmektedir.
En sonunda 31 Mart gecesi Kalenin önüne giderek bir elinde Kur'an bir elinde İncil 'Şu iki kitap üzerine yemin ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım' der. Gerekli görüşmelerden sonra canlarının kurtarılması karşılığında Müslümanlar kaleyi teslim ederler.
Ertesi sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar 'Yemin etmiştiniz, bize söz vermiştiniz' dediklerinde Haçlı ordusu komutanı 'Benim sözüm size dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm yoktur' diye cevap verir ve bütün Müslümanlar orada şehit edilir.
İşte o gün bugündür 1 Nisan Hristiyanlar arasında 'Hile Günü' olarak kutlanmaktadır.
Maalesef halkımız arasında da yaygınlaşmış, yüzlerce, binlerce müslümanın katliam günü olan 1 Nisan'lar, bir şakagünü olarak kutlanmaktadır.
on4 haber ajansı
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