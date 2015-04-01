Samsung'dan 1 Nisan şakası : "Satır telefon" Samsung Galaxy Blade Edge

1 Nisan şaka günü kapsamında yapılan şakalara büyük üreticiler de katılırken belkide en ilginç şakaya Samsung imza attı. Samsung Galaxy Blade Edge isimli ilginç telefon için detaylı görseller hazırlayan üretici bu görselleri paylaşarak bir duyuru şakası yaptı.

Hazırlanan görsellerde de keskin bir yüzeye sahip olduğu belirtilen model için çocukların erişmesine izin vermeyiniz gibi komik açıklamalar da eklenmiş. Ekstra aksesuarlar ve Samsung Kitchen uygulamaları ile desteklenecek modelin teknik özelliklerine ise yer verilmemiş durumda. Şaka bir yana tanıtılan model oldukça komik gözüküyor.

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Satır şeklinde tasarlanan Galaxy Blade Edge modelin ergonomik seramik kullanıldığı varsayılırken, doğrama sırasında kabiliyetinizi arttırabilecek bazı hayali özelliklerinden söz ediliyor. Hatta bu özellikler arasında elinizi kesmemeniz için "kan sensörü", su geçirmezlik, yanmama gibi ütopik özellikler de bulunuyor.