Samsung'dan 1GHz'de çalışan çift çekirdekli mobil işlemci: Orion

ARM Cortex A8 mimarisini temel alan ve PowerVR SGX 540 entegre grafik birimini barındıran Hummingbird kod adlı yongada sistem çözümünü, akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü platform (kendi sınıfında) olarak tanımlayan Samsung, Nvidia'nın Tegra 2 platformuna karşı yeni bir SoC hazırlıyor. Orion kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni platform, 1GHz'de çalışan ARM Cortex A9 tasarımını temel alıyor.

1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcide, Nvidia Tegra 2 platformundaki GeForce serisi entegre grafik birimine karşı yeni bir grafik ünitesinin kullanılacağı belirtiliyor. Hummingbird işlemcisinde grafik birimi olarak PowerVR SGX540'a yer veren ve bu açıdan oldukça iddialı olan firma, Orion işlemcisinde ise PowerVR SGX 540'dan 5 kat daha fazla 3D performansı sunan yeni bir grafik birimi kullanacak.

Yüksek performanslı akıllı telefonlarla birlikte netbook'lar ve tablet bilgisayarlarda da kullanılması beklenen Orion işlemcisi 30 fps hızında 1080p video oynatabilecek. NAND Flash, moviNANDTM, SSD ve HDD gibi güncel depolama çözümlerinin pek çoğuna destek sunacak olan yeni işlemci aynı zamanda LPDDR2 ve DDR3 belleklerle kullanılabilecek ve çatısı altında GPS alıcısıyla birliklikte HDMI kontrolcüsü de olacak.

Samsung, ilk örneklerini seçilmiş müşterilere son çeyrekte yollamayı planladığı Orion işlemcisinin hacimli üretimine ise önümüzdeki yılın ilk yarısında başlayacak.