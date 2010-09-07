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Samsung'dan 1GHz'de çalışan çift çekirdekli mobil işlemci: Orion

8 yıl
10,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM Cortex A8 mimarisini temel alan ve PowerVR SGX 540 entegre grafik birimini barındıran Hummingbird kod adlı yongada sistem çözümünü, akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü platform (kendi sınıfında) olarak tanımlayan Samsung, Nvidia'nın Tegra 2 platformuna karşı yeni bir SoC hazırlıyor. Orion kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni platform, 1GHz'de çalışan ARM Cortex A9 tasarımını temel alıyor.

1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcide, Nvidia Tegra 2 platformundaki GeForce serisi entegre grafik birimine karşı yeni bir grafik ünitesinin kullanılacağı belirtiliyor. Hummingbird işlemcisinde grafik birimi olarak PowerVR SGX540'a yer veren ve bu açıdan oldukça iddialı olan firma, Orion işlemcisinde ise PowerVR SGX 540'dan 5 kat daha fazla 3D performansı sunan yeni bir grafik birimi kullanacak.

Yüksek performanslı akıllı telefonlarla birlikte netbook'lar ve tablet bilgisayarlarda da kullanılması beklenen Orion işlemcisi 30 fps hızında 1080p video oynatabilecek. NAND Flash, moviNANDTM, SSD ve HDD gibi güncel depolama çözümlerinin pek çoğuna destek sunacak olan yeni işlemci aynı zamanda LPDDR2 ve DDR3 belleklerle kullanılabilecek ve çatısı altında GPS alıcısıyla birliklikte HDMI kontrolcüsü de olacak.

Samsung, ilk örneklerini seçilmiş müşterilere son çeyrekte yollamayı planladığı Orion işlemcisinin hacimli üretimine ise önümüzdeki yılın ilk yarısında başlayacak.


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EfeAYDIN 8 yıl
Hakkaten neyle neyi kiyasliyonuz
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
biz duymadık diye ekran kartı yoktur diyemeyiz:)) benım bildigim renault korede samsung markası altında satılıyor:D
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LaFleur- 8 yıl
30 fps hızında 1080p video oynatabilecek


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historymen 8 yıl
A4'e RAKİP BRAZ GEÇ GELDİ
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a.f.y. 8 yıl

historymen

A4'e RAKİP BRAZ GEÇ GELDİ



A4 bu işlemcinin rakibi değil ancak yavrusu olur.

A4 ile bu işlemci kıyaslanmaz bile.
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EfeAYDIN 8 yıl
Boyle giderse 2 yila dizustuler 3 4 yila da masaustuler yalan olcak
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damn2u 8 yıl
Teknolojinin hızı yüzünden pekte şaşırtıcı bir atılım olarak gözükmüyor bu haberler, zira şu alttaki iki videoyu gördükten sonra bir uzun vadeli girişimlere kalkışmamak gerektiğini anlıyor insan.


facebook.com/...

youtube.com/...
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Erasmus78 8 yıl

EfeAYDIN

Boyle giderse 2 yila dizustuler 3 4 yila da masaustuler yalan olcak


Yavaş....
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forvet09 8 yıl
cpu ya yönelik çalışmalarıda olur umarım. rekabet iyidir..
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hapocod 8 yıl
bellek modülüne benziyor
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