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Samsung'dan Android cihazınız ile kontrol edilebilen fırın : Zipel

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
1
10
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlar konusunda pazarda önemli bir paya sahip Güney Koreli Samsung firması beyaz eşya pazarında da başarılı ürünleriyle ön sıralarda yer alıyor. Firma Android işletim sistemli cihazlardaki tecrübesini beyaz eşyalara aktardığı son örnek olan Zipel adlı fırınını tanıttı.
Akıllı fırınlar üzerinde firmaların çalışmaları devam ediyor ancak ticari anlamda satışa sunulacak kadar henüz beklentileri karşılayamadı. Ancak Samsung'un Zipel modeli entegre WiFi yongası ile Android cihazlarınızla iletişime geçiyor ve 160'dan fazla yemek tarifine göre pişirme yöntemini ayarlıyor.
Fırının kendisi de bazı akıllı özelliklere sahip. Pişirilen yemeğin kalorisini görüntüleme, yemeğin gerektirdiği ısıyı otomatik ayarlama, sesli olarak kullanıcıyla etkileşime geçme, fırın gerekli ısıya ulaşınca yemeği içine yerleştirmek için uyarma bunlardan bazıları. Fırın kızılötesi pişirme sistemini kullanıyor.
Fırın ile iletişime geçen uygulama tabiki sadece Android platformu üzerinde çalışıyor. Ancak uygulama sadece 800 x 480 çözünürlükteki modeller için optimize edilmiş.
Fırın ilerleyen aylarda Güney Kore'de satışa sunulacak. Fiyatı hakkında bilgi yok.

 

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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen
Peder beyler alsın bu fırınlardan, anında androide geçerim.. yada tam olarak geçmesemde ek bir android cihaz alırım.. bıktım fırın peşinde koşmaktan..

-fırını yak TuffkiLLe
-fırını kapat TuffkiLLe
-derecesini düşür TuffkiLLe
.
.
.

çekilir çile değil.. yaş 22 oldu hala fırın kovalıyoruz
Peder beyler alsın bu fırınlardan, anında androide geçerim.. yada tam olarak geçmesemde ek bir android cihaz alırım.. bıktım fırın peşinde koşmaktan..
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alito 7 yıl
yemek yapılacağını anlayan fırın istiyoruz.
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ColDasHeLL 7 yıl
umutarslan.com
kusura bakmayın hanımlar gün için poğaça börek yapamadım.Telefonun şarjı bitmişti :D

fırının yanında bir tane daha vardır illaki priz orayada telefonu şarja koysa?
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istanbulsm 7 yıl
yok artık lebron james
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umutarslan.com 7 yıl
kusura bakmayın hanımlar gün için poğaça börek yapamadım.Telefonun şarjı bitmişti :D
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E_Aydin35 7 yıl
Elefue
telefonu samsung alın diye değil fırını samsung alın diye yapmışlar

+1
Oda var tabide, yine de güzel bir teknoloji teknolojinin gelişmesinin ev hanımlarınada yaraması tüm ec de çalışan insanlar için güzel..
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Elefue 7 yıl
telefonu samsung alın diye değil fırını samsung alın diye yapmışlar
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ColDasHeLL 7 yıl
tam s2 için bakalm frn lazım olursa alırız
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erci501 7 yıl
evde çok işe yarardı bide kamera olsa fena olmazdı aslında pişip pişmediğini görürdük.
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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen
Peder beyler alsın bu fırınlardan, anında androide geçerim.. yada tam olarak geçmesemde ek bir android cihaz alırım.. bıktım fırın peşinde koşmaktan..

-fırını yak TuffkiLLe
-fırını kapat TuffkiLLe
-derecesini düşür TuffkiLLe
.
.
.

çekilir çile değil.. yaş 22 oldu hala fırın kovalıyoruz
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designmHD 7 yıl
Samsung beyaz eşya + akıllı telefon teknolojilerini birleştirdiğinde büyük adım atar. Apple amca çaresiz kalabilir bu duruma karşı ;)
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