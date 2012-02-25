Samsung'dan Android cihazınız ile kontrol edilebilen fırın : Zipel

Mobil cihazlar konusunda pazarda önemli bir paya sahip Güney Koreli Samsung firması beyaz eşya pazarında da başarılı ürünleriyle ön sıralarda yer alıyor. Firma Android işletim sistemli cihazlardaki tecrübesini beyaz eşyalara aktardığı son örnek olan Zipel adlı fırınını tanıttı.

Akıllı fırınlar üzerinde firmaların çalışmaları devam ediyor ancak ticari anlamda satışa sunulacak kadar henüz beklentileri karşılayamadı. Ancak Samsung'un Zipel modeli entegre WiFi yongası ile Android cihazlarınızla iletişime geçiyor ve 160'dan fazla yemek tarifine göre pişirme yöntemini ayarlıyor.

Fırının kendisi de bazı akıllı özelliklere sahip. Pişirilen yemeğin kalorisini görüntüleme, yemeğin gerektirdiği ısıyı otomatik ayarlama, sesli olarak kullanıcıyla etkileşime geçme, fırın gerekli ısıya ulaşınca yemeği içine yerleştirmek için uyarma bunlardan bazıları. Fırın kızılötesi pişirme sistemini kullanıyor.

Fırın ile iletişime geçen uygulama tabiki sadece Android platformu üzerinde çalışıyor. Ancak uygulama sadece 800 x 480 çözünürlükteki modeller için optimize edilmiş.

Fırın ilerleyen aylarda Güney Kore'de satışa sunulacak. Fiyatı hakkında bilgi yok.



