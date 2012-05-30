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Samsung'dan Chromebook 5 serisi 550 ve 3 Serisi Chromebox

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Chrome işletim sisteminin en önemli donanım destekçisi olan Samsung, kısa süre önce internete düşen Chromebox modeli ile birlikte yeni bir Chromebook daha tanıttı.

Bulut altyapısı üzerinden çalışan ve düşük enerji kullanma amacını güden Google'ın Chrome işletim sistemi, 19. sürümüyle birlikte bu cihazlar üzerinde yer alacak. İlk kez geçen yıl piyasada gördüğümüz Chromebook modelleri yeni yılla birlikte Sandy Bridge platformuna terfi etmiş.

Samsung'un Chromebook 5 serisi 550 modeli 1.3GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel Celeron 867 işlemcisini taşıyor. 4GB RAM, 12.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüğe sahip ekran, Intel HD grafik birimi, 8 saat kullanım süresi, USB 2.0 portları, HD web kamera, DisplayPort++ bağlantısı, kart okuyucu, Kensington kilit yuvası, WiFi, Ethernet, opsiyonel 3G şeklinde özelliklere sahip.

3 Serisi Chromebox ise 1.9GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel Celeron B840 işlemci, 4GB RAM, 16GB SSD, Intel HD grafik birimi, DisplayPort++ bağlantısı, Bluetooth 3.0, çift bant WiFi, USB 2.0 portları, DVI portu, Ethernet şeklinde özellikler barındırıyor.

Chromebook modeli 449$'dan, Chromebox modeli ise 329$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. İngiltere ve ABD'de Amazon üzerinden ürünleri satın almak mümkün.

Ancak pek çok çevrenin, fiyatına göre rakiplerinden daha düşük bir donanım sunan ve tablet devrimi karşısında beklenen hamleleri yapamayan Chrome modellerine şans tanımadığını belirtelim. Windows 8, Tizen, B2G işletim sistemleri ile birlikte Chome'un rakiplerinin daha arttığı bir gerçek. Tablet segmentinden ziyade ölü yatırım olarak görülen netbook ve masaüstü platformlarına hitap eden Google'ın gerekli tüketici ilgisini çekmesi zor görünüyor. 
Samsung'dan Chromebook 5 serisi 550 ve 3 Serisi Chromebox
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JoeyBane 7 yıl
Düşünce, hedef güzel ta ki fiyatı düşürene kadar.
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ruyanfa0203 7 yıl
Telefonlarda Android, tabletlerde Chrome diye gidebilirdi Google, yazık oldu .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Batuist 7 yıl
google ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim... bir yandan android gibi mağazasında yüzbinlerce uygulama bulunan bir işletim sistemine sahipken diğer taraftan da chrome diye bir işletim sistemini yaygınlaştırmaya çalışıyor.. x86 alt yapısından ziyade çok çok daha düşük güç tüketimi ile çalışan arm tabanlı bir sistemde android platformunu daha ileri seviyelere taşımak varken ve bu altyapıyı hali hazırda smart TVler için kullanmak varken, ultra düşük güç tüketimli netbooklar üretmek varken, andorid mağazasına sahip iTV benzeri küçük bir cihazla televizyonların altında mini PC misali media oynatıcı kıvamında küçük ama etkili cihazlar üretmek varken böyle ölü yatırımlar yapması anlaşılması çok zor ..
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E_Aydin35 7 yıl
Evet banada biraz donanıma göre fiyat pahalı geldi evet SSD tercih etmeleri ve Sandy Bridge bulundurmaları güzel ama işlemciler hala düşük frekanslarda.
Daha farklı segmentler için hazırlanmış olsa daha başarılı olabilir özellikle son dönemde popüler olan tablet segmenti için..
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playmaker10 7 yıl
Telefonlarda Android, tabletlerde Chrome diye gidebilirdi Google, yazık oldu
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mczaga 7 yıl
hangi model hangisi yazılmamışki 2 tane resim var isimleri yok.
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Dark Shade 7 yıl mczaga
mczaga
hangi model hangisi yazılmamışki 2 tane resim var isimleri yok.

Kutulu olanin sonunda book yazmasini beklemiyosun heralde..

Notebook diyince aklina masaustu pc gelmiyodur sanirim..
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_bluescream_ 7 yıl
celeron mu , bari fusion felan koysaydın be samsung, elde celeron işlemci bol galiba
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Recharged 7 yıl
Bu fiyatlarla amaçladıkları başarıya aç kalabilirler.
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numerik 7 yıl
gelecek var gözüküyor....
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