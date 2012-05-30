Samsung'dan Chromebook 5 serisi 550 ve 3 Serisi Chromebox

Google'ın Chrome işletim sisteminin en önemli donanım destekçisi olan Samsung, kısa süre önce internete düşen Chromebox modeli ile birlikte yeni bir Chromebook daha tanıttı.





Bulut altyapısı üzerinden çalışan ve düşük enerji kullanma amacını güden Google'ın Chrome işletim sistemi, 19. sürümüyle birlikte bu cihazlar üzerinde yer alacak. İlk kez geçen yıl piyasada gördüğümüz Chromebook modelleri yeni yılla birlikte Sandy Bridge platformuna terfi etmiş.





Samsung'un Chromebook 5 serisi 550 modeli 1.3GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel Celeron 867 işlemcisini taşıyor. 4GB RAM, 12.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüğe sahip ekran, Intel HD grafik birimi, 8 saat kullanım süresi, USB 2.0 portları, HD web kamera, DisplayPort++ bağlantısı, kart okuyucu, Kensington kilit yuvası, WiFi, Ethernet, opsiyonel 3G şeklinde özelliklere sahip.





3 Serisi Chromebox ise 1.9GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel Celeron B840 işlemci, 4GB RAM, 16GB SSD, Intel HD grafik birimi, DisplayPort++ bağlantısı, Bluetooth 3.0, çift bant WiFi, USB 2.0 portları, DVI portu, Ethernet şeklinde özellikler barındırıyor.





Chromebook modeli 449$'dan, Chromebox modeli ise 329$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. İngiltere ve ABD'de Amazon üzerinden ürünleri satın almak mümkün.





Ancak pek çok çevrenin, fiyatına göre rakiplerinden daha düşük bir donanım sunan ve tablet devrimi karşısında beklenen hamleleri yapamayan Chrome modellerine şans tanımadığını belirtelim. Windows 8, Tizen, B2G işletim sistemleri ile birlikte Chome'un rakiplerinin daha arttığı bir gerçek. Tablet segmentinden ziyade ölü yatırım olarak görülen netbook ve masaüstü platformlarına hitap eden Google'ın gerekli tüketici ilgisini çekmesi zor görünüyor.







