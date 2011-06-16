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Samsung'dan Galaxy S2 için yeni bir reklam filmi; "Parmaklarınızı serbest bırakın"

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,4b
1
17
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Samsung, Nisan ayından itibaren kademeli olarak satışa sunulmayan başlanan Galaxy S2 için yeni bir reklam yayınladı. Donanımsal özellikleriyle göz dolduran telefon, "Parmaklarınızı serbest bırakın" isimli reklam filmiyle de göz doldurmayı başarıyor.




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m.t.y. 8 yıl en beğenilen

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1:04 te adam hareket çekiyor.

elini kolunu çok oynatırsan olacağı bu.

kime çekiyorsa artık hareketi
1:04 te adam hareket çekiyor.elini kolunu çok oynatırsan olacağı bu.kime çekiy...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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thyke.mc 8 yıl

m.t.y.


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1:04 te adam hareket çekiyor.

elini kolunu çok oynatırsan olacağı bu.

kime çekiyorsa artık hareketi



Yurtdışından kat be kat fazla bir ücreti bu telefona ödemesi reva görülen yurdum teknoloji aşıklarına (pardon mağdurlarına) bir gönderme olabilir mi? ))))


Samsung bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Hmmm...
m.t.y.1:04 te adam hareket çekiyor.elini kolunu çok oynatı...
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Andulin266 8 yıl
Müzik ve görsellik başarılı..


1 Yanıt Yanıtla +4
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manyakurt 8 yıl
Highminded
Güzel makina aslında.. Tegra 2 bulunsaydı ve çakma iphone 4 gibi görünmeseydi alırdım..

Tegra 2 olmaması almam için başlıca nedenleri arasında...
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Highminded 8 yıl
Güzel makina aslında.. Tegra 2 bulunsaydı ve çakma iphone 4 gibi görünmeseydi alırdım..
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Batuist 8 yıl
akılda kalacak bir reklam filmi olmuş bence.. zaten önemli olan da o...
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Andulin266 8 yıl
Müzik ve görsellik başarılı..


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meego 8 yıl
Anlayan anlıyor çok orjinal olmuş reklam.
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patrain 8 yıl
bu adamım yaptığı şeyin adı ne oluyor ? Telle pek bi alakası yok ama güzeldi
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KayhanKaan 8 yıl

patrain

bu adamım yaptığı şeyin adı ne oluyor ? Telle pek bi alakası yok ama güzeldi

Pandomim.
Bu telefon sanatçılar için tasarlandı demek istiyorlar sanırım
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Godolphin 8 yıl
Samsungun reklamları gerçekten almaya niyeti olmayanı bile aldıracak cinsten bir an ne yalan söyleyeyim cihazı alasım geldi iki tokat atıp kendime geldim.
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m.t.y. 8 yıl

realcem

Samsungun reklamları gerçekten almaya niyeti olmayanı bile aldıracak cinsten bir an ne yalan söyleyeyim cihazı alasım geldi iki tokat atıp kendime geldim.


subliminal mesajın etkileri.

bu tür mesajları bertaraf etmek için gerekli en etkili yöntemi kullanmışsın


tebrikler
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jibe 8 yıl
Çoklu dokunmatik Sunum panelleri varya onların reklamı gibi olmuş abartıya kaçılmış marjinal bişiy olsun diye yapılan alakaya maydonoz bir reklam.
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cmert 8 yıl
00:00 dan sonrasını izlemedim
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Nuvo' 8 yıl
neden kotalımı internetin

cmert

00:00 dan sonrasını izlemedim

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LKLC 8 yıl
telefonla ne alakası varsa
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m.t.y. 8 yıl

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1:04 te adam hareket çekiyor.

elini kolunu çok oynatırsan olacağı bu.

kime çekiyorsa artık hareketi
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Nuvo' 8 yıl
yaptığı her harekette telefonun içindeki uygulamalar la ekran+dokunmatik başarısını ve uyumunu anlatmaya çalışıyor oldukça başarılı bir reklam olmuş
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