Samsung'dan Galaxy S2 için yeni bir reklam filmi; "Parmaklarınızı serbest bırakın"

Haber Editörü
Highminded
Tegra 2 olmaması almam için başlıca nedenleri arasında...
|Güzel makina aslında.. Tegra 2 bulunsaydı ve çakma iphone 4 gibi görünmeseydi alırdım..
|akılda kalacak bir reklam filmi olmuş bence.. zaten önemli olan da o...
| Müzik ve görsellik başarılı..
|Anlayan anlıyor çok orjinal olmuş reklam.
|bu adamım yaptığı şeyin adı ne oluyor ? Telle pek bi alakası yok ama güzeldi
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patrain
Pandomim.
Bu telefon sanatçılar için tasarlandı demek istiyorlar sanırım
|Samsungun reklamları gerçekten almaya niyeti olmayanı bile aldıracak cinsten bir an ne yalan söyleyeyim cihazı alasım geldi iki tokat atıp kendime geldim.
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realcem
subliminal mesajın etkileri.
bu tür mesajları bertaraf etmek için gerekli en etkili yöntemi kullanmışsın
tebrikler
|Çoklu dokunmatik Sunum panelleri varya onların reklamı gibi olmuş abartıya kaçılmış marjinal bişiy olsun diye yapılan alakaya maydonoz bir reklam.
|00:00 dan sonrasını izlemedim
| neden kotalımı internetin
cmert
|telefonla ne alakası varsa
|yaptığı her harekette telefonun içindeki uygulamalar la ekran+dokunmatik başarısını ve uyumunu anlatmaya çalışıyor oldukça başarılı bir reklam olmuş
1:04 te adam hareket çekiyor.
elini kolunu çok oynatırsan olacağı bu.
kime çekiyorsa artık hareketi
Yurtdışından kat be kat fazla bir ücreti bu telefona ödemesi reva görülen yurdum teknoloji aşıklarına (pardon mağdurlarına) bir gönderme olabilir mi? ))))
Samsung bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Hmmm...