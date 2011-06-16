Samsung'dan Galaxy S2 için yeni bir reklam filmi; "Parmaklarınızı serbest bırakın"

Samsung, Nisan ayından itibaren kademeli olarak satışa sunulmayan başlanan Galaxy S2 için yeni bir reklam yayınladı. Donanımsal özellikleriyle göz dolduran telefon, "Parmaklarınızı serbest bırakın" isimli reklam filmiyle de göz doldurmayı başarıyor.

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