Samsung'dan Galaxy Tab serisine özel kapasitif ekran destekli kalem

Küresel tablet pazarına, P1000 Galaxy Tab, P7100 Galaxy Tab 10.1v, Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi / 3G ve Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi / 3G gibi birbirinden rekabetçi ürünlerini sunan veya sunmaya hazırlanan Samsung, teknoloji meraklılarına aksesuar olarak özel stylus kalem sunuyor.

Güney Koreli üreticinin resmi internet sitesinde 19$ olarak fiyatlandırılan ve kapasitif ekranlarla sorunsuz çalıştığı ifade edilen stylus kalem, ekranda istenmeden oluşan parmak izlerinden kurtulmanızı vaad ediyor. Çoğu kişinin parmaklarını kullanarak tabletlerinde kontrolü sağladığını düşündüğümüzde Samsung'un stylus kalemi belli bir kitleye hitap edebilir.



http://www.samsung.com/us/mobile/cell-phones-accessories/ET-S100CBEGSTA