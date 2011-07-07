Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan Galaxy Tab serisine özel kapasitif ekran destekli kalem

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Küresel tablet pazarına, P1000 Galaxy Tab, P7100 Galaxy Tab 10.1v, Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi / 3G ve Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi / 3G gibi birbirinden rekabetçi ürünlerini sunan veya sunmaya hazırlanan Samsung, teknoloji meraklılarına aksesuar olarak özel stylus kalem sunuyor.
Güney Koreli üreticinin resmi internet sitesinde 19$ olarak fiyatlandırılan ve kapasitif ekranlarla sorunsuz çalıştığı ifade edilen stylus kalem, ekranda istenmeden oluşan parmak izlerinden kurtulmanızı vaad ediyor. Çoğu kişinin parmaklarını kullanarak tabletlerinde kontrolü sağladığını düşündüğümüzde Samsung'un stylus kalemi belli bir kitleye hitap edebilir.

http://www.samsung.com/us/mobile/cell-phones-accessories/ET-S100CBEGSTA Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
norton772 8 yıl
Niye varolan bir teknolojik ürünü kullanmamalı mı? Herkes ayrı bir şey mi keşfetmeli? Sanki keşif yarışmasıymış gibi cevaplar veriliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mühendis Kafası 8 yıl
özenti gençlik :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Samsungun sanırım hiç bir yenilikçi fikiri yok,piyasadaki şeyleri kendilerine uyarlıyorlar. Biraz da kendilerinin bir şeyler yapması gerek bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ffaarruukk 8 yıl
samsungu bu seferde htc davaya vermesinde :DD
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
ben iphone için ebaydan kalem almıştım.samsungun düşünüp çıkarması güzel.Tablette el yazısını tanıyan adam gibi programlar çıkar inşallah.tabletlerin amacı elle yazı yazmak ve çizim yapmaktı.şimdi oyun konsoluna döndüler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Özel: Evo 3D ve fazlası bu videoda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim