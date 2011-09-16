Samsung'dan iki yeni mono-lazer yazıcı; ML-2540 & ML-2545

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung Electronics, son kullanıcı ile küçük ölçekli işletmelerce yaygın olarak tercih edilen mono-lazer siyah beyaz yazıcı serisinin yeni üyelerini tanıttı. Ekonomik ve yüksek performansı ile öne çıkan ML-2540 ve ML-2545 serileri maliyet-etkin, üretken ve basit bir baskı deneyimi sunuyor.

Dakikada 24 sayfa yazdırma kapasitesine sahip olan ML-2540 ve ML-2545, kullanıcıların PC ekranlarında gördüklerini tek bir tuş ile kolayca ve hızlı şekilde yazdırmalarına imkan sunan One Touch desteğiyle kolay kullanım deneyimi sağlarken; AnyWeb Print 2.0 yazılımı ile kullanıcıların internetteki bir sayfadan farklı birkaç içeriği toplayarak, kişisel tercihlere göre düzenlenmiş bir formatta yazdırmalarına olanak sağlıyor.

250 sayfalık kaset tepsisi ile son kullanıcı ve küçük ölçüklü işletmeler için uzun süre yeni kağıt beslemesine ihtiyaç duymayan yazıcılar, önceki modellere göre iki kat daha güçlü olan 300 MHz'lik işlemci ile USB 2.0 arayüzüne destek sunarken; 1200 X 1200 dpi çözünürlük özelliği de yüksek baskı kalitesi sunulmasını sağlıyor. Ayrıca her iki model de 53 desibelin altındaki gürültü seviyesi ile ses kirliliğine sebep olmuyor.

Yazıcıların bir diğer önemli özelliği olan üstün enerji etkinliği ise kaynakların etkin şekilde kullanımı ile hem enerjiden hem de maliyetten tasarruf sağlıyor. Kolay Açma/Kapama tuşu ile daha hızlı açılıp kapanarak kısa süreli kullanımda düşük enerji tüketen yazıcılar, yazdırma işlemi sırasında kendi sınıfındaki birçok rakibinin 495 Wh'lik tüketiminin aksine ortalama 360 Wh enerji tüketerek; %18'lik tasarruf sağlıyor.

Detaylı teknik özelliklerini aşağıdaki tablodan görebileceğiniz her iki yazıcı da ülkemizde Kasım ayından itibaren 139 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.