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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan kablosuz erişim noktası olarak kullanılabilen optik yazıcı; SE-208BW

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,7b
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Optik Sürücüler
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Kore'li Samsung, ilginç bir harici optik yazıcısını duyurdu.İlginç diyoruz çünkü, cihaz aynı zamanda kablosuz erişim noktası (Access Point) ve tekrarlayıcı (Repeater) olarak da kullanılabiliyor.

Kısacası hibrid bir çözüm olan SE-208BW, beyaz kaplamalı 140 x 21.5 x 200 mm'lik kasasında, bir optik yazıcı olarak DVD-R/+R ve DVD+RW medyalarını 8X, DVD-R/+R DL ve DVD-RW medyalarını 6X, DVD-RAM medyalarını ise 5X hızıyla yazabilirken; kablosuz erişim cihazı olarak ise DLNA desteği sayesinde içerikleri TV ve akıllı telefon ya da tablet gibi çözümler ile kablosuz olarak paylaşabiliyor ve Dynamic DNS desteği sayesinde özel bir sunucu olarak görev yapabiliyor. Cihaz üzerinde tahmin edebileceğiniz gibi bir de USB portu yer alıyor.

Fiyatı hakkında şimdilik herhangi bir açıklamanın yapılmadığı SE-208BW, 2012 yılının başından itibaren raflardaki yerini alacak.


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Recharged 8 yıl
Samsung her zaman bir yenilik peşinde.Yine olmuş dedirten bir ürün.Fiyatı bakalım nasıl olacak.
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S 8 yıl
Bence yazıcı ile kablosuz erişim noktasının bi arada bulunması saçma.
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ulaulas 8 yıl
ağ üzerinden üzerinden cd yazdırabilir sanırım düşünsenize mehmet lan başlatma kaçak crysis2 ne ödevi cd ye çekecem boşalt şu yazıcıyı :D
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Firaristt 8 yıl
Apple: Biz onu zaten bulmuştuk.
Şaka bir yana apple ın Samsung'a bu kadar karşı çıkmasına şaşmamak gerek. Samsung hem çok işlevli hemde güzel cihazlar çıkartıyor ve bunun farklı varyasyonlarını her kesime göre uydurabiliyor. Cihazın farklı renk seçenekleri de olursa çok güzel olur bence...
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dreamblue35 8 yıl
samsung' dan yine bir ilk
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Xagdas 8 yıl
Süper cihaz işte.
Lazım değil ama alırım. Severim böyle cihazları. Tarayıcı+Yazıcı+Fax, Klavye+TouchPad, vs vs gibi hepsi bir arada ürünleri.
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