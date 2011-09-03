Samsung'dan kablosuz erişim noktası olarak kullanılabilen optik yazıcı; SE-208BW

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Kore'li Samsung, ilginç bir harici optik yazıcısını duyurdu.İlginç diyoruz çünkü, cihaz aynı zamanda kablosuz erişim noktası (Access Point) ve tekrarlayıcı (Repeater) olarak da kullanılabiliyor.

Kısacası hibrid bir çözüm olan SE-208BW, beyaz kaplamalı 140 x 21.5 x 200 mm'lik kasasında, bir optik yazıcı olarak DVD-R/+R ve DVD+RW medyalarını 8X, DVD-R/+R DL ve DVD-RW medyalarını 6X, DVD-RAM medyalarını ise 5X hızıyla yazabilirken; kablosuz erişim cihazı olarak ise DLNA desteği sayesinde içerikleri TV ve akıllı telefon ya da tablet gibi çözümler ile kablosuz olarak paylaşabiliyor ve Dynamic DNS desteği sayesinde özel bir sunucu olarak görev yapabiliyor. Cihaz üzerinde tahmin edebileceğiniz gibi bir de USB portu yer alıyor.

Fiyatı hakkında şimdilik herhangi bir açıklamanın yapılmadığı SE-208BW, 2012 yılının başından itibaren raflardaki yerini alacak.