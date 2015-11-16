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Samsung'dan maliyet odaklı 750 EVO SSD serisi geliyor

NAND bellek konusunda son dönemde önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atan Samsung, bu çalışmalarını SSD ürünleri üzerinde tüketicilere sunuyor ve oldukça da ilgi görüyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,7b
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan maliyet odaklı 750 EVO SSD serisi geliyor


Son olarak 950 PRO SSD ürünleri ile yüksek veri aktarım hızlarına imza atan Samsung, alt seviye kullanıcıları da unutmuyor ve maliyete odaklandığı 750 EVO SSD adında yeni bir seri hazırlıyor. Maliyete odaklandığı için de seride bazı fedakarlıklar yapılmış.

Sızan bilgilere göre 750 EVO serisi TLC tabanlı NAND flash modüller kullanıyor. Maliyeti düşünen üreticilerin ilk tercihi olan TLC NAND teknolojisinde hücre başına 3-bitlik veri depolanabiliyor ve 3000-5000 arasında değişen oldukça düşük bir yazma-silme döngü ömrü sunuluyor. 

750 EVO SSD serisinde sürekli olarak 540MB/s okuma ve 520MB/s yazma hızlarına erişilebilirken, 4K rastgele QD1 olarak 10 000 IOPS yazma, 35 000 IOPS okuma değerleri elde edilebiliyor. 3 yıl garanti ile birlikte gelen 750 EVO SSD serisinde toplam yazma ömrü 35TB olarak belirlenmiş. Şimdilik seride 120GB ve 250GB şeklinde iki seçenek olduğu görülüyor. SATA 3 arabirimi ile 6GB/s aktarım yapabilen yeni serinin ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor.  

http://www.guru3d.com/news-story/samsung-to-release-budget-750-evo-sata3-ssd.html Yorum Yaz
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aspirin_00 4 yıl
iops değerleri yerlerde 6 yıl önceki ssd iops değerleri resmen... çöpppp
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quattrovalvole 3 yıl
bende bu SSD yi alacağım.güzel bir ssd diyorlar.
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Turkhes 3 yıl
Bugün laptobuma aldım teknik servise verdim taksınlar diye çevremdeki herkes çok memnun hardcore MMORPG oyuncusu olarak. Oyun ve birkaç grafik programı açısından test edip görücez. 35 TB'lık yazım limiti beni pek alakadar etmedi açıkcası zaten oynadığım 2-3 tane oyun var, Film/dizi/oyun arşivi olanlar düşünsün onu.
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MonsterMMORPG 3 yıl
35 TB yazma ömrü inanılmaz az ya :(

bende samsung evo var raid 0

su ana dek total lbs written 1 disk için : 28,214,360,114

512 byte diye hesaplarsak

13.13 TB yazmışım şu ana kadar
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Ezio Auditoré 4 yıl
Samsung telefonlarda uyguladığı yol haritasını SSD'lere de uygulayacak sanırım. Nasıl ki her bütçeye uygun, performansı da o bütçeye göre ayarlanmış (iyi ya da kötü tartışılır) telefonlar üretiyorsa aynısı da SSD için oluyor gibi geldi bana.

Aynı fiyat segmentinde belki daha iyi ürünler var ama son kullanıcıyı düşünürsek şayet, özellikle donanım konusunda bilgisi yeterli olmayan son kullanıcıları, Kingston ile Samsung arasında karar verirken adı Samsung olduğu için daha kaliteli imajı yüklenmiş bir ürünü almak istemesi doğal olarak beklenen bir hareket olur.

Faydalı faydasız, bunu ürün piyasaya çıktığı zaman göreceğiz fakat bana kalırsa akıllıca bir hamle ve bunu göz ardı edemem.
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Mugetsuga 4 yıl
Bekleme yapma, devam et ticari.
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Angelica 4 yıl
Cok kirpmislar. Ssd plus daha kaliteli.
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Patren 4 yıl
samsung acaba ne zaman ucuz ssd yapcaklar
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oğuz*han 4 yıl
Daha iyisi olabilirdi.
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emre1393 4 yıl
Çöp
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FreeRun 4 yıl
10 000 IOPS ne abi ya yıl olmuş 2016.
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redoracle 4 yıl
İntelin optane ssd ürünleri nand bellek kullanan ssdleri komple bitirecek zaten yakında geliyor,1000 kat daha hızlı ve dayanıklı ssdler.
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Lazeran 4 yıl
yazma ömrü baya düşükmüş
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ArmWrestler 4 yıl
Bu kadar yüksek yazma okumma hızı biyerden sonra anlamsız coğu kullanıcı için.Elinizde profesyonel bi kullanım alanı yoksa farkı hissetmek bile imkansız
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Master_Evil 4 yıl
fiyatı uygun olsun da, değerler zaten hızlı hddye göre
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aspirin_00 4 yıl
iops değerleri yerlerde 6 yıl önceki ssd iops değerleri resmen... çöpppp
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