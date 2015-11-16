Samsung'dan maliyet odaklı 750 EVO SSD serisi geliyor

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Son olarak 950 PRO SSD ürünleri ile yüksek veri aktarım hızlarına imza atan Samsung, alt seviye kullanıcıları da unutmuyor ve maliyete odaklandığı 750 EVO SSD adında yeni bir seri hazırlıyor. Maliyete odaklandığı için de seride bazı fedakarlıklar yapılmış.
Sızan bilgilere göre 750 EVO serisi TLC tabanlı NAND flash modüller kullanıyor. Maliyeti düşünen üreticilerin ilk tercihi olan TLC NAND teknolojisinde hücre başına 3-bitlik veri depolanabiliyor ve 3000-5000 arasında değişen oldukça düşük bir yazma-silme döngü ömrü sunuluyor.
750 EVO SSD serisinde sürekli olarak 540MB/s okuma ve 520MB/s yazma hızlarına erişilebilirken, 4K rastgele QD1 olarak 10 000 IOPS yazma, 35 000 IOPS okuma değerleri elde edilebiliyor. 3 yıl garanti ile birlikte gelen 750 EVO SSD serisinde toplam yazma ömrü 35TB olarak belirlenmiş. Şimdilik seride 120GB ve 250GB şeklinde iki seçenek olduğu görülüyor. SATA 3 arabirimi ile 6GB/s aktarım yapabilen yeni serinin ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor.
http://www.guru3d.com/news-story/samsung-to-release-budget-750-evo-sata3-ssd.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bende samsung evo var raid 0
su ana dek total lbs written 1 disk için : 28,214,360,114
512 byte diye hesaplarsak
13.13 TB yazmışım şu ana kadar
Aynı fiyat segmentinde belki daha iyi ürünler var ama son kullanıcıyı düşünürsek şayet, özellikle donanım konusunda bilgisi yeterli olmayan son kullanıcıları, Kingston ile Samsung arasında karar verirken adı Samsung olduğu için daha kaliteli imajı yüklenmiş bir ürünü almak istemesi doğal olarak beklenen bir hareket olur.
Faydalı faydasız, bunu ürün piyasaya çıktığı zaman göreceğiz fakat bana kalırsa akıllıca bir hamle ve bunu göz ardı edemem.
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