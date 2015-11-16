Samsung'dan maliyet odaklı 750 EVO SSD serisi geliyor





Son olarak 950 PRO SSD ürünleri ile yüksek veri aktarım hızlarına imza atan Samsung, alt seviye kullanıcıları da unutmuyor ve maliyete odaklandığı 750 EVO SSD adında yeni bir seri hazırlıyor. Maliyete odaklandığı için de seride bazı fedakarlıklar yapılmış.





Sızan bilgilere göre 750 EVO serisi TLC tabanlı NAND flash modüller kullanıyor. Maliyeti düşünen üreticilerin ilk tercihi olan TLC NAND teknolojisinde hücre başına 3-bitlik veri depolanabiliyor ve 3000-5000 arasında değişen oldukça düşük bir yazma-silme döngü ömrü sunuluyor.





750 EVO SSD serisinde sürekli olarak 540MB/s okuma ve 520MB/s yazma hızlarına erişilebilirken, 4K rastgele QD1 olarak 10 000 IOPS yazma, 35 000 IOPS okuma değerleri elde edilebiliyor. 3 yıl garanti ile birlikte gelen 750 EVO SSD serisinde toplam yazma ömrü 35TB olarak belirlenmiş. Şimdilik seride 120GB ve 250GB şeklinde iki seçenek olduğu görülüyor. SATA 3 arabirimi ile 6GB/s aktarım yapabilen yeni serinin ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor.

http://www.guru3d.com/news-story/samsung-to-release-budget-750-evo-sata3-ssd.html