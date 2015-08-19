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Samsung'dan şık tasarımlı yeni USB 3.0 bellekler

3 yıl
4,2b
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8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan şık tasarımlı yeni USB 3.0 bellekler
 
Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz dünyanın en büyük kapasiteye sahip depolama sürücüsünü duyuran Samsung, bu sefer şık tasarımlarıyla dikkat çeken yeni USB 3.0 belleklerini resmi olarak görücüye çıkarttı.
Samsung'un ergonomik gövde tasarımına odaklandığı yeni bellekleri üç farklı formda geliyor. USB 3.0 ile yüksek hızda veri transferi yapabilen ancak USB 2.0 desteğini de taşıyan belleklerden Samsung USB 3.0 Flash Drive, en şık seçeneği oluşturuyor ve söylendiği kadarıyla doğal kullanım ile kavrama sunuyor. Samsung USB 3.0 Flash Drive FIT adından da anlaşılabileceği üzere serinin en ufak çözümü olarak özellikle ince dizüstü bilgisayarlar ve otomobil multimedya sistemlerine hitap ediyor. Yeni serinin en kullanışlı modeli olan Samsung USB 3.0 Flash Drive DUO ise çift taraflı bağlantı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir tarafı standart USB diğer tarafı ise microUSB olan bellek, böylece sürece mobil cihazları da dahil ediyor.
Samsung'un FIT be DUO modelleri 32GB ile 64GB depolama alanı sunarken, standart model ise 16GB, 32GB ya da 64GB seçenekleriyle satın alınabiliyor. Ortak olarak Samsung'un 5-Proof teknolojisiyle zorlu şartlara dayanabilen belleklerin resmi satış fiyatları ve tarihleri hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. 
Samsung'dan şık tasarımlı yeni USB 3.0 bellekler
 

http://www.slashgear.com/samsungs-new-usb-3-0-flash-drives-are-ergonomic-classy-18398140/ Yorum Yaz
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saylia 3 yıl
saylia
usb type c yayginlasmasi lazim, hem daha hizli hem de laptoplara bile enerji verebiliyor, ayni porta hdmi baglanabiliyor. bence usb type c varken buna emek ve para harcanmasi gereksiz. ciksa yine de alan olur tabi.

hahaha, cok güldüm yaa. yorum yaptigim yere bak. Aslinda ( donanimhaber.com/... ) buraya yapacaktim. Yanlislikla buraya yapmisim. Sebebi de, dhnin antin kuntin isleri, yorum yapmak icin, Login yaptim, anasayfaya atti. bende linkini verdigim haber diye buraya girmisim, usb resimlerini görünce. :)))
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saylia 3 yıl
usb type c yayginlasmasi lazim, hem daha hizli hem de laptoplara bile enerji verebiliyor, ayni porta hdmi baglanabiliyor. bence usb type c varken buna emek ve para harcanmasi gereksiz. ciksa yine de alan olur tabi.
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Pi 3 yıl
Bunlar mi sik? Kinston cakmasi ayrica tasarim. Ha bu arada bir cok farkli bellek kullandim. Team gibisini gormedim. Keske urunleri daha fazla olsa piyasada. Malzeme kalitesi yazma okuma hizlari cok iyi.
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gcb1903 3 yıl
Akıllı adamlar. Önce hafıza kartı desteğini kaldır sonra musb bellekler sür piyasaya zaten ille alacak adam kredi bile çekiyor bunu mu almasın.
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kadirirdem 3 yıl
tasarımı bende beğendim ama pahalı olabilir....
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smart1978 3 yıl
Ben de bekliyordum S6 lara ve Note5 e harici Samsung bellek ürünleri nerde kaldı diye :D
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interwap 3 yıl
Acaba performans değerleri nedir?
1 Yanıt Yanıtla
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celaldk 3 yıl interwap
Bence bu kadar ufak kapasitelerde işletim sistemi çalıştırılmadığı sürece performans çok önemli değil normal HDD hızı yeter. Çok ekstrem ihtiyaçlar dışında gerek yok yüksek hızlı USB'lere , zaten öyle bir durumda bunu alacağıma 3.0 external SSD alırım,
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