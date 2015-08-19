Samsung'dan şık tasarımlı yeni USB 3.0 bellekler

Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz dünyanın en büyük kapasiteye sahip depolama sürücüsünü duyuran Samsung, bu sefer şık tasarımlarıyla dikkat çeken yeni USB 3.0 belleklerini resmi olarak görücüye çıkarttı.

Samsung'un ergonomik gövde tasarımına odaklandığı yeni bellekleri üç farklı formda geliyor. USB 3.0 ile yüksek hızda veri transferi yapabilen ancak USB 2.0 desteğini de taşıyan belleklerden Samsung USB 3.0 Flash Drive, en şık seçeneği oluşturuyor ve söylendiği kadarıyla doğal kullanım ile kavrama sunuyor. Samsung USB 3.0 Flash Drive FIT adından da anlaşılabileceği üzere serinin en ufak çözümü olarak özellikle ince dizüstü bilgisayarlar ve otomobil multimedya sistemlerine hitap ediyor. Yeni serinin en kullanışlı modeli olan Samsung USB 3.0 Flash Drive DUO ise çift taraflı bağlantı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir tarafı standart USB diğer tarafı ise microUSB olan bellek, böylece sürece mobil cihazları da dahil ediyor.

Samsung'un FIT be DUO modelleri 32GB ile 64GB depolama alanı sunarken, standart model ise 16GB, 32GB ya da 64GB seçenekleriyle satın alınabiliyor. Ortak olarak Samsung'un 5-Proof teknolojisiyle zorlu şartlara dayanabilen belleklerin resmi satış fiyatları ve tarihleri hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.slashgear.com/samsungs-new-usb-3-0-flash-drives-are-ergonomic-classy-18398140/