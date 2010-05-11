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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan bayanlara özel "Barbie" temalı dizüstü bilgisayar: Barbie X170

Samsung, adıyla ve tasarımıla bayan bilgisayar kullanıcılara hitap eden yeni dizüstü bilgisayarı Barbie X170'i tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Taşınabilir bilgisayar pazarının güçlü isimlerinden Samsung, tasarımıyla bayan kullanıcıları hedef kitle olarak seçen yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Samsung'un Barbie X170 olarak isimlendirdiği dizüstü bilgisayar, adından da anlaşılacağı üzere "Barbie" temasıyla üretilecek. Siyah ve Pembe renklerde üretilecek olan bilgisayarlar kapaklarında "Barbie" slüetine yer veriyor. Samsung, Barbie X170 adını verdiği bilgisayarda 11.6 inç boyutlu 1366x768 çözünürlük sunan ekrana yer veriyor. İşlemci tercihi Intel Core 2 Duo SU7300'den yana yapılırken, sistem belleği için 4GB ram ve depolama alanı için 500 GB kapasiteli sabit diskler kullanılmış. Barbie X170'in 9 saate varan batarya ömrü sunacağı belirtiliyor. Samsung, tasarımıyla farklılık yaratan bilgisayarında sağ ve sol fare tuşlarını klasik düzenin aksine touchpad'in sağına ve soluna yerleştirmiş. Samsung Barbie X170 dizüstü bilgisayarda sadece tasarım değil ekran koruyucu, masaüstü simgleleri ve logolarda da Barbie teması kullanılmış.

Samsung'un tasarımıyla bayanlara hitap eden dizüstü bilgisayarı Barbie X170'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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supermassives 9 yıl
dış ülkedekı ınsanalr,bizim gibi bilgisayarla üniversite cagında tanısmıyor aslanım.onlar ne zaman onlar cok erken yaslarda e-mail ile kullanmay baslıyor...herseyı kendı kulturumuze gore yormayın,bana gorede dış bı ulkede gs ya da fb nın ablemlı pc si satmaz demi :D:D:D:gelişemiyoruz nedense...dar kafalar yuzunden...
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sahafiec 9 yıl
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Batuist 9 yıl
bu ürün daha çok genç yaştaki bayanlara hitap ediyor olsa gerek.. lise çağındaki bayanlara filan..
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gorkem01 9 yıl
stradosphere katılıorum sana dşünce iyi ama uygulama eksik...
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stradosphere 9 yıl
İyi de arkadaşım Barbie nin hitap ettiği yaş ile kullanıcı arasında yaş farkı var.Barbie yerine daha değişik desenler düşünülebilirdi,o zaman erkekler içinde Mario temalı falan yapsınlar,düşünce iyi ama uygulama yanlış olmuş bence.
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canpinar 9 yıl
Umarım türkiyeye gelir ince bir hediye olarak düşünülebilir. Bu ürün
Sevgiler...
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