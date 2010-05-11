Samsung'dan bayanlara özel "Barbie" temalı dizüstü bilgisayar: Barbie X170

Taşınabilir bilgisayar pazarının güçlü isimlerinden Samsung, tasarımıyla bayan kullanıcıları hedef kitle olarak seçen yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Samsung'un Barbie X170 olarak isimlendirdiği dizüstü bilgisayar, adından da anlaşılacağı üzere "Barbie" temasıyla üretilecek. Siyah ve Pembe renklerde üretilecek olan bilgisayarlar kapaklarında "Barbie" slüetine yer veriyor. Samsung, Barbie X170 adını verdiği bilgisayarda 11.6 inç boyutlu 1366x768 çözünürlük sunan ekrana yer veriyor. İşlemci tercihi Intel Core 2 Duo SU7300'den yana yapılırken, sistem belleği için 4GB ram ve depolama alanı için 500 GB kapasiteli sabit diskler kullanılmış. Barbie X170'in 9 saate varan batarya ömrü sunacağı belirtiliyor. Samsung, tasarımıyla farklılık yaratan bilgisayarında sağ ve sol fare tuşlarını klasik düzenin aksine touchpad'in sağına ve soluna yerleştirmiş. Samsung Barbie X170 dizüstü bilgisayarda sadece tasarım değil ekran koruyucu, masaüstü simgleleri ve logolarda da Barbie teması kullanılmış.

Samsung'un tasarımıyla bayanlara hitap eden dizüstü bilgisayarı Barbie X170'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.