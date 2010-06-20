Samsung'dan üç yeni Android'li akıllı telefon

Haber Editörü
Galaxy 3
Dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi Samsung, CommunicAsia fuarında üç yeni Android'li akıllı telefonunu sergiledi. Galaxy 3, Galaxy 5 ve Galaxy Beam isimlerinin verildiği üç telefon Android "Eclair" 2.1 işletim sistemiyle geliyor ve dört bant GSM ile çift bant UMTS ağında çalşabiliyor.
Firmanın Avrupa ve Asya'da satışa sunacağı üç telefonun özellikleriyle şöyle;
- Galaxy 3
- 3.2 inç boyutunda 240x400 piksellik görüntü sağlayan kapasitif dokunmatik ekran
- 667 MHz'lik merkezi işlemci
- Wi-Fi b/g/n
- Bluetooth 3.0
- 3 Megapiksel çözünürlüğünde otomatik netlemeli kamera
- 170MB'lık dahili depolama alanı (32GB'a kadar microSD ile arttırılabilir)
- aGPS desteği
- 1500 mAH'lik pil
- Galaxy 5
- 2.8" kapasitif dokunmatik ekran
- 320x240 çözürlük desteği
- 600 MHz'lik merkezi işlemci
- Wi-Fi b/g
- Bluetooth 2.1
- aGPS desteği
- 2 Megapiksellik fixfocus kamera ve LED Flaş
- 170MB'lık dahili depolama alanı (16GB'a kadar microSD ile arttırılabilir)
- 1200 mAh'lik pil
- Galaxy Beam
- 3.7 inç boyutunda WVGA Super Amoled dokunmatik ekran
- Wi-Fi b/g/n
- Bluetooth 3.0
- 8 Megapiksellik, HD kayıt yapabilen standart kamera ve VGA çözünürlüğünde ön kamera
- aGPS desteği
- 16GB'lık dahili depolama alanı (32GB'a kadar microSD ile arttırabilir)
- 1800 mAh'lik pil
- Dahili pico projektör
Galaxy 3 ve Galaxy 5 Temmuz ayı içersinde hem Avrupa hem de Asya pazarında satışa sunulacakken, Galaxy Beam ise Temmuz ayında ilk olarak Singapur'da satışa sunulacak.
Galaxy 5
Galaxy Beam
<a href="http://www.boygeniusreport.com/2010/06/16/europe-and-asia-getting-3-new-android-phones-from-samsung/">BGR</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hocam cok doyurucu bir aciklama, yalniz elde milestone okumak pek hos olmadi, zahmet etmissin, tesekkurler...
Yaşattığım duyguları anlayabiliyorum ve bunun için üzgünüm.
Chrome browser'ı açık kaynaklı olduğu için alıp Google zararlılarından temizleyip Iron ismiyle dağıtan bir firma var, keşke Android'i de Google'dan temizleyip dağıtacak bir firma olsa da gönül rahatlığıyla kullansanız, çevremize tavsiye etsek...
çakma bi markadada projektör özelliği vardı.. bakalım telefonlara başka ne özellikler eklenir..