Samsung'dan üç yeni Android'li akıllı telefon

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Galaxy 3

Dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi Samsung, CommunicAsia fuarında üç yeni Android'li akıllı telefonunu sergiledi. Galaxy 3, Galaxy 5 ve Galaxy Beam isimlerinin verildiği üç telefon Android "Eclair" 2.1 işletim sistemiyle geliyor ve dört bant GSM ile çift bant UMTS ağında çalşabiliyor.

Firmanın Avrupa ve Asya'da satışa sunacağı üç telefonun özellikleriyle şöyle;

Galaxy 3 3.2 inç boyutunda 240x400 piksellik görüntü sağlayan kapasitif dokunmatik ekran

667 MHz'lik merkezi işlemci



Wi-Fi b/g/n



Bluetooth 3.0



3 Megapiksel çözünürlüğünde otomatik netlemeli kamera



170MB'lık dahili depolama alanı (32GB'a kadar microSD ile arttırılabilir)



aGPS desteği



1500 mAH'lik pil

Galaxy 5

2.8" kapasitif dokunmatik ekran



320x240 çözürlük desteği



600 MHz'lik merkezi işlemci



Wi-Fi b/g



Bluetooth 2.1



aGPS desteği



2 Megapiksellik fixfocus kamera ve LED Flaş



170MB'lık dahili depolama alanı (16GB'a kadar microSD ile arttırılabilir)



1200 mAh'lik pil

Galaxy Beam

3.7 inç boyutunda WVGA Super Amoled dokunmatik ekran



Wi-Fi b/g/n



Bluetooth 3.0



8 Megapiksellik, HD kayıt yapabilen standart kamera ve VGA çözünürlüğünde ön kamera



aGPS desteği



16GB'lık dahili depolama alanı (32GB'a kadar microSD ile arttırabilir)



1800 mAh'lik pil



Dahili pico projektör

Galaxy 3 ve Galaxy 5 Temmuz ayı içersinde hem Avrupa hem de Asya pazarında satışa sunulacakken, Galaxy Beam ise Temmuz ayında ilk olarak Singapur'da satışa sunulacak.

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Galaxy 5

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Galaxy Beam

<a href="http://www.boygeniusreport.com/2010/06/16/europe-and-asia-getting-3-new-android-phones-from-samsung/">BGR</a>