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Samsung'dan üç yeni Android'li akıllı telefon

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan üç yeni Android'li akıllı telefon
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Galaxy 3

Dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi Samsung, CommunicAsia fuarında üç yeni Android'li akıllı telefonunu sergiledi. Galaxy 3, Galaxy 5 ve Galaxy Beam isimlerinin verildiği üç telefon Android "Eclair" 2.1 işletim sistemiyle geliyor ve dört bant GSM ile çift bant UMTS ağında çalşabiliyor.

Firmanın Avrupa ve Asya'da satışa sunacağı üç telefonun özellikleriyle şöyle;

  • Galaxy 3
    • 3.2 inç boyutunda 240x400 piksellik görüntü sağlayan kapasitif dokunmatik ekran
    • 667 MHz'lik merkezi işlemci
    • Wi-Fi b/g/n
    • Bluetooth 3.0
    • 3 Megapiksel çözünürlüğünde otomatik netlemeli kamera
    • 170MB'lık dahili depolama alanı (32GB'a kadar microSD ile arttırılabilir)
    • aGPS desteği
    • 1500 mAH'lik pil
  • Galaxy 5
    • 2.8" kapasitif dokunmatik ekran
    • 320x240 çözürlük desteği
    • 600 MHz'lik merkezi işlemci
    • Wi-Fi b/g
    • Bluetooth 2.1
    • aGPS desteği
    • 2 Megapiksellik fixfocus kamera ve LED Flaş
    • 170MB'lık dahili depolama alanı (16GB'a kadar microSD ile arttırılabilir)
    • 1200 mAh'lik pil
  • Galaxy Beam
    • 3.7 inç boyutunda WVGA Super Amoled dokunmatik ekran
    • Wi-Fi b/g/n
    • Bluetooth 3.0
    • 8 Megapiksellik, HD kayıt yapabilen standart kamera ve VGA çözünürlüğünde ön kamera
    • aGPS desteği
    • 16GB'lık dahili depolama alanı (32GB'a kadar microSD ile arttırabilir)
    • 1800 mAh'lik pil
    • Dahili pico projektör

Galaxy 3 ve Galaxy 5 Temmuz ayı içersinde hem Avrupa hem de Asya pazarında satışa sunulacakken, Galaxy Beam ise Temmuz ayında ilk olarak Singapur'da satışa sunulacak.

Samsung'dan üç yeni Android'li akıllı telefon
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Galaxy 5

Samsung'dan üç yeni Android'li akıllı telefon
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Galaxy Beam


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lapya 9 yıl
hocam cok doyurucu bir aciklama, yalniz elde milestone okumak pek hos olmadi, zahmet etmissin, tesekkurler...
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Emre Kocakaya 9 yıl
Çok yakında bu akıllı telefonlar isviçre çakısı gibi olur herhalde
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GeceBekcisi 9 yıl
Orijinalden alıntı: lapya

hocam cok doyurucu bir aciklama, yalniz elde milestone okumak pek hos olmadi, zahmet etmissin, tesekkurler...
Yaşattığım duyguları anlayabiliyorum ve bunun için üzgünüm.

Chrome browser'ı açık kaynaklı olduğu için alıp Google zararlılarından temizleyip Iron ismiyle dağıtan bir firma var, keşke Android'i de Google'dan temizleyip dağıtacak bir firma olsa da gönül rahatlığıyla kullansanız, çevremize tavsiye etsek...
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gorlinux 9 yıl
nokiahala ısrar etsin symbian'da o güzelim donanımları mahvetsin symbian'ın sadece menüsü olan telefonlardan farklı tek olayı uygulama desteği olması başka hiç ama hiç birşey yok !!!!!
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Batuist 9 yıl
buda şunu gçsteriyotki artık telefonlarda samsung tuş takımını tamamen kaldırdı gibi birşey... en basit telefon bile artık kapasitif dokunmatik ekranlı oldu samsungta...
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ahmetalb07 9 yıl
yuh telefona projektör bile koymuşlar
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bizimdenizci 9 yıl
bu projektörün yansıttığı görüntüyüde görebilsek..
çakma bi markadada projektör özelliği vardı.. bakalım telefonlara başka ne özellikler eklenir..
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arsoy 9 yıl
symbian yüzünden, akıllı telefon pazarının üst modellerinde tepelerde yer alamıyor.
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watcherb 9 yıl
samsug çok akıllı bir hamle yaptı ve androide yöneldi nokia hla ısrar etsin simbianda
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