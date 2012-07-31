Samsung'un 11.8 inçlik retina ekranlı tablet bilgisayarı resmi dökümanlar tarafından onaylandı





Kaliforniya'nın San Jose şehrinde dün başlayan Apple - Samsung davası, şirketlere ait çeşitli verileri gün yüzüne çıkardı. Son olarak The Verge tarafından yayınlanan yeni dökümanlar, Güney Koreli üreticinin retina ekranlı bir tablet bilgisayar hazırladığını resmen onayladı.

İlk olarak BGR sitesinin gündeme getirdiği tabletin 11.8 inç büyüklüğünde WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğu iddia edilmişti. Mobil Dünya Kongresi 2012'de resmiyet kazanması beklenen cihaz, yılın ilk yarısında çıkış yapmadı. Üstelik bu zaman diliminde üst segmentte konumlanan bir başka aygıt da tanıtılmadı.

Dünyanın en büyük panel üreticilerinden Samsung, Apple'ın 2048 x 1536 piksel çözünürlüklü üçüncü nesil iPad'i için dahi ekran tedarik ederken kendi ürün portföyünde tüketicileri için halen böyle bir çözüm sunmaması kafa karıştırıcıydı. Nihayet 2012'de retina ekranlı bir Samsung tabletinin çıkış yapacağı mahkemede sunulan yol haritaları aracılığıyla neredeyse kesinleşti.

P10 kod adıyla listelenen tablet, Wi-Fi ve 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyecek. Resmi tanıtımın 15 Ağustos tarihli New York'taki etkinlikte ya da 30 Ağustos'ta düzenlenecek IFA 2012 kapsamındaki basın duyurusunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

http://www.theverge.com/2012/7/30/3205118/samsung-p10-11-8-inch-retina-tablet