Samsung'un 11.8 inçlik retina ekranlı tablet bilgisayarı resmi dökümanlar tarafından onaylandı

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Kaliforniya'nın San Jose şehrinde dün başlayan Apple - Samsung davası, şirketlere ait çeşitli verileri gün yüzüne çıkardı. Son olarak The Verge tarafından yayınlanan yeni dökümanlar, Güney Koreli üreticinin retina ekranlı bir tablet bilgisayar hazırladığını resmen onayladı.
İlk olarak BGR sitesinin gündeme getirdiği tabletin 11.8 inç büyüklüğünde WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğu iddia edilmişti. Mobil Dünya Kongresi 2012'de resmiyet kazanması beklenen cihaz, yılın ilk yarısında çıkış yapmadı. Üstelik bu zaman diliminde üst segmentte konumlanan bir başka aygıt da tanıtılmadı.
Dünyanın en büyük panel üreticilerinden Samsung, Apple'ın 2048 x 1536 piksel çözünürlüklü üçüncü nesil iPad'i için dahi ekran tedarik ederken kendi ürün portföyünde tüketicileri için halen böyle bir çözüm sunmaması kafa karıştırıcıydı. Nihayet 2012'de retina ekranlı bir Samsung tabletinin çıkış yapacağı mahkemede sunulan yol haritaları aracılığıyla neredeyse kesinleşti.
P10 kod adıyla listelenen tablet, Wi-Fi ve 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyecek. Resmi tanıtımın 15 Ağustos tarihli New York'taki etkinlikte ya da 30 Ağustos'ta düzenlenecek IFA 2012 kapsamındaki basın duyurusunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
http://www.theverge.com/2012/7/30/3205118/samsung-p10-11-8-inch-retina-tablet Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne diyebiliriz ki senin gibi Apple Fanboy'a. Eksiyi basacağız tabi ki...
Sanki gören de zanneder ki 2048 x 1536 çözünürlüğü Apple icat etti...
şöyle DUAL OS gibi bir şey yaparsa çok güzel olurdu
ANDROİD JELLY BEAN & WİNDOWS 8
Android 5.0 da olacak o.
Asıl sıkıntı tablete çıkacak uygulama.Bu çözünürlük ile android markette baya sıkıntı yaşanır. Samsung kendi marketini geliştirmesi lazım artık yoksa radikal kararlar alamaz tablet tarafında...
Jealy Bean baya iyi oldu fakat hala hazır olmadığını düşünüyorum.Tablete uygun uygulama yok gibi iken retina ekranlı uygulamaları kimler yapçak merak ediyorum?O yüzden bana kalırsa uygulama sayısı artana kadar Samsung çıkarmayacak.Planları arasına koymuş tabi.
LCD Retina-Super Amoled karşılaştırmasında amoled yüksek kontrastı,retina ise çözünürlüğü ile öne çıkıyordu.Dolayısıyla birbirlerine karşı her alanda net üstünlükleri yoktu.Fakat Amoled çözünürlük anlamında Retinayı yakalayınca artık retina her alanda geçilmiş oldu.
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