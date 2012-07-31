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Samsung'un 11.8 inçlik retina ekranlı tablet bilgisayarı resmi dökümanlar tarafından onaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,6b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kaliforniya'nın San Jose şehrinde dün başlayan Apple - Samsung davası, şirketlere ait çeşitli verileri gün yüzüne çıkardı. Son olarak The Verge tarafından yayınlanan yeni dökümanlar, Güney Koreli üreticinin retina ekranlı bir tablet bilgisayar hazırladığını resmen onayladı.
İlk olarak BGR sitesinin gündeme getirdiği tabletin 11.8 inç büyüklüğünde WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğu iddia edilmişti. Mobil Dünya Kongresi 2012'de resmiyet kazanması beklenen cihaz, yılın ilk yarısında çıkış yapmadı. Üstelik bu zaman diliminde üst segmentte konumlanan bir başka aygıt da tanıtılmadı.
Dünyanın en büyük panel üreticilerinden Samsung, Apple'ın 2048 x 1536 piksel çözünürlüklü üçüncü nesil iPad'i için dahi ekran tedarik ederken kendi ürün portföyünde tüketicileri için halen böyle bir çözüm sunmaması kafa karıştırıcıydı. Nihayet 2012'de retina ekranlı bir Samsung tabletinin çıkış yapacağı mahkemede sunulan yol haritaları aracılığıyla neredeyse kesinleşti.
P10 kod adıyla listelenen tablet, Wi-Fi ve 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyecek. Resmi tanıtımın 15 Ağustos tarihli New York'taki etkinlikte ya da 30 Ağustos'ta düzenlenecek IFA 2012 kapsamındaki basın duyurusunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

http://www.theverge.com/2012/7/30/3205118/samsung-p10-11-8-inch-retina-tablet Yorum Yaz
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strahd_von_zarovich 7 yıl en beğenilen
Anlaşılan jelly bean androidi epey rahatlattı , eski androidi bu çözünürlükte kullanmak intihar olurdu. Samsung un apple a ekran üretirken kendinin kullanmamasının en büyük nedeni androidin gelişmesini beklemesiydi bence, artık ortada böyle bir sorun da kalmadı.
Anlaşılan jelly bean androidi epey rahatlattı , eski androidi bu çözünürlükte kullanmak intihar olurdu. Samsung un apple a ekran üretirken kendinin kullanmaması...
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OverClocK1ng 7 yıl
Centauri
Yillardir Retina da neymis sadece cozunurluk samoled bilmemne daha iyi filan diye agizlarini yirtanlar simdi ne diyecekler oldukca merak ediyorum...


Ne diyebiliriz ki senin gibi Apple Fanboy'a. Eksiyi basacağız tabi ki...
Sanki gören de zanneder ki 2048 x 1536 çözünürlüğü Apple icat etti...
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nurettinaz 7 yıl
Samsung senı o kadar savundum ama bu retına ısı olmadı yakısmadı sana
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teramit 7 yıl
tizen
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afavar 7 yıl
Retina için androidte hiçbir altyapı yok.Samsung ya win8de bulacak çağreyi yada yiyosa badaya destek verecek :D
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Mr Worldwide 7 yıl

şöyle DUAL OS gibi bir şey yaparsa çok güzel olurdu
ANDROİD JELLY BEAN & WİNDOWS 8
1 Yanıt Yanıtla +3
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UnInvited_Guest 7 yıl Mr Worldwide
Mr Worldwide
şöyle DUAL OS gibi bir şey yaparsa çok güzel olurdu
ANDROİD JELLY BEAN & WİNDOWS 8

Android 5.0 da olacak o.
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aboxzux 7 yıl
Belki win8li cikar illa android mi olmasi lazim
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
CooL_ROMEO

İşlemci olarak nasıl bir çözüm getirecek acaba iPad 3 deli işlemci exynos 4 un nerdeyse iki katı
A5x işlemci deli gibiyse Exynos Quad fişek gibidir heralde:) A5x cortex a9 dual core cpudur. Exynos un modifiye edilmiş versiyonudur.Gpu tarafı çok güçlüdür.İşlemci tarafında 2 ye katlayan Exynos 4412 dir.(Cortex a9 quad core)

Asıl sıkıntı tablete çıkacak uygulama.Bu çözünürlük ile android markette baya sıkıntı yaşanır. Samsung kendi marketini geliştirmesi lazım artık yoksa radikal kararlar alamaz tablet tarafında...

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afavar 7 yıl
strahd_von_zarovich
Anlaşılan jelly bean androidi epey rahatlattı , eski androidi bu çözünürlükte kullanmak intihar olurdu. Samsung un apple a ekran üretirken kendinin kullanmamasının en büyük nedeni androidin gelişmesini beklemesiydi bence, artık ortada böyle bir sorun da kalmadı.

Jealy Bean baya iyi oldu fakat hala hazır olmadığını düşünüyorum.Tablete uygun uygulama yok gibi iken retina ekranlı uygulamaları kimler yapçak merak ediyorum?O yüzden bana kalırsa uygulama sayısı artana kadar Samsung çıkarmayacak.Planları arasına koymuş tabi.
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Centauri 7 yıl
Yillardir 'Retina da neymis sadece cozunurluk samoled bilmemne daha iyi' filan diye agizlarini yirtanlar simdi ne diyecekler oldukca merak ediyorum...
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berkcombil 7 yıl Centauri
Centauri
Yillardir 'Retina da neymis sadece cozunurluk samoled bilmemne daha iyi' filan diye agizlarini yirtanlar simdi ne diyecekler oldukca merak ediyorum...

LCD Retina-Super Amoled karşılaştırmasında amoled yüksek kontrastı,retina ise çözünürlüğü ile öne çıkıyordu.Dolayısıyla birbirlerine karşı her alanda net üstünlükleri yoktu.Fakat Amoled çözünürlük anlamında Retinayı yakalayınca artık retina her alanda geçilmiş oldu.
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napolyon94 7 yıl
o çözünürlükte artık angry birds i 5 fps yle falan oynarız
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