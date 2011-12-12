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Samsung'un 2011 cep telefonu satışları 300 milyonu geçiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kısa bir süre önce dünyanın en çok akıllı telefon satan üreticisi olma unvanını kazanan Samsung, yaptığı yeni bir açıklamayla 2011 için 300 milyondan fazla cep telefonu sattığını duyurdu. Geçtiğimiz yılı 280 milyon adet cep telefonu satışı ile tamamlayan Samsung, özellikle üst seviye modellerin hızlı yükselişi sayesinde yıl sona ermeden önce geçen senenin satış rakamlarını geride bırakarak bu alandaki yükselişini sürdürmüş oldu.
Samsung'un bu yılki satış başarısında en büyük paylardan biri hiç şüphe yok ki Galaxy S II'nin öncülük ettiği yüksek performanslı akıllı telefon modellerinin başarısı. Bilindiği üzere şirket geçtiğimiz haftalarda, Galaxy S ve Galaxy S II'nin toplamda 30 milyondan fazla sattığını açıklamıştı. Yakın zamanda Galaxy Note modelini kullanıma sunan ve kısa süre içerisinde Android 4.0'lı Galaxy Nexus'u pek çok farklı ülkede kullanıcılarla buluşturması beklenen Samsung'un, önümüzdeki yıl için de 2011 benzeri strateji izlemesi bekleniyor.
Benzer strateji çerçevsinde sene başında üst seviye telefon olarak Galaxy S III'ü duyurması ve ürün gamını buna göre şekillendirmesi beklenen Samsung'un, Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modellerini tanıtması ve var olan cep telefonlarına ilişkin Android 4.0 yol haritasını detaylandırması da bekleniyor. Bu arada Samsung'un satışlarını arttırmasında Amerika pazarındaki çıkışı ve aynı pazarda güçlü rakiplerinden biri olan HTC'nin yaşadığı düşüşün de etkili olduğu ifade ediliyor. 

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen bocekgrafik
bocekgrafik

Ömründe sanki hiç dişi görmemiş abazalar gibi yorumlar yapıyorlar. Biri sorunca da, "Abi ben Türkiye'nin en büyük PC donanım/teknoloji sitesi olan Donanım Haber'de takılıyorum." der bay abaza, pardon teknoloji hastası.


doğru diosun aynısını zenginler tv de yapınca playboy oluyor fakir yapınca abaza

bu göreceli işlerr tamameeennnnn duygusallll
bocekgrafikÖmründe sanki hiç dişi görmemiş abazalar gibi yorumlar yapıyorlar. Biri sorunca da, "Abi ben Türkiye'nin en büyük PC donanım/...
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sertacarslan 7 yıl
Arayüze de bir el atsalar, daha görsel, hareketli bir arayüze geçseler (htc sense gibi) Samsung'u hiç kimse tutamaz.

@Stanislas Xavier;
iPhone alamayan mı Samsung alıyor?
Alanlar iPhone'a benzediği için mi Samsung alıyor?
Kamera ekranı ya da şarj cihazı iPhone'unkilere benzediği için mi tercih ediliyor?
Çok saçma...

Samsung doğru yapıyor demiyorum, hatta yaptıkları yüzünden millete malzeme oldukları için "salak Samsung" diyorum. Ama Samsung alanların hiçbirisi iPhone'a benzer birşeyleri var diye almıyor, hatta bunu farketmiyor veya takmıyor...
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teksalih 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Arayüze de bir el atsalar, daha görsel, hareketli bir arayüze geçseler (htc sense gibi) Samsung'u hiç kimse tutamaz.

@Stanislas Xavier;
iPhone alamayan mı Samsung alıyor?
Alanlar iPhone'a benzediği için mi Samsung alıyor?
Kamera ekranı ya da şarj cihazı iPhone'unkilere benzediği için mi tercih ediliyor?
Çok saçma...

Samsung doğru yapıyor demiyorum, hatta yaptıkları yüzünden millete malzeme oldukları için "salak Samsung" diyorum. Ama Samsung alanların hiçbirisi iPhone'a benzer birşeyleri var diye almıyor, hatta bunu farketmiyor veya takmıyor...

Birde muhattapa alıp cevapmı yazıyorsun:D



İt ürür kervan yürür sıkıntı etme ;)
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silver021 7 yıl
samsung olduğu yeri haketmiyor yani daha iyi yerlerde bulunabilicek bir kuruluş. şayet seneye 400 milyonuda bulabilir bu rakamlar. çünkü bir kere kaptırdımı samsung tut tutabilirsen.
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DH Misafiri 7 yıl
Biz toplum olarak ezelden beri boyleyiz,icat etmeyiz,gelistirmeyiz,uretmeyiz,satmayiz.Dogal olarak birileride bunun tam tersini yapar bizlerde tuketiriz.Sonrada bu tuketimlerimiz uzerinden polemik yaratiriz
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last_legant 7 yıl
Oldum olası bu çekik gözlülere hayranım
Sağdaki daha iyi sanki.. Yanlış anlaşılmasın telefon
Bi de eklemeden geçemicem bi htc malzemeleri kalitesinde yapsa şu telefonları eminim çok daha iyi satışlar yapacak ama nerdeee... Bi telefonun yanı soyulur ötekinin kapağı kopar cam çizikleri ayrı macera ha bi de tuş soyulmaları ve kopmaları var... Baya bi varmış yaa... Neyse biz reseme geri dönelim
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Virinom 7 yıl
Abi yanında o hatunları versinler o fiyata 3310 almaya razıyım taş mübarek taşşş
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Stanislas Xavier 7 yıl
kazandığı paralardan tasarımını çaldığı diğer markalara da pay vermesi lazım gerçi adam gibi firma olsaydı tasarımı çalmazdı o yüzden hiç sanmıyorum..herkeste bir popüler aşkı olduğundan apple alamayan samsung alıyor nasılsa aynı tasarım hava atmak için birebir daha önceleri LG,HTC,nokia yı kopyalıyordu şimdi en popüler apple olduğu için doğal olarak üzerinde samsung yazan iphonelar ,ipadler üretiyor yada dokunmatik blackberry ler bence de çok başarılı samsung bu sahtekarlığı sürdürmek davalarla uğraşmak herkesin harcı değil anca çirkef,cingen aptal olanlar üste çıkıp yaptığını haklı çıkarabilir ne diyeyim insanların gözü görmüyorsa benim yapabileceğim bir şey yok ..Bu arada iphone umun şarjı bitti samsung şarj aleti olan var mı ?????????
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Explorer2001 7 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

kazandığı paralardan tasarımını çaldığı diğer markalara da pay vermesi lazım gerçi adam gibi firma olsaydı tasarımı çalmazdı o yüzden hiç sanmıyorum..herkeste bir popüler aşkı olduğundan apple alamayan samsung alıyor nasılsa aynı tasarım hava atmak için birebir daha önceleri LG,HTC,nokia yı kopyalıyordu şimdi en popüler apple olduğu için doğal olarak üzerinde samsung yazan iphonelar ,ipadler üretiyor yada dokunmatik blackberry ler bence de çok başarılı samsung bu sahtekarlığı sürdürmek davalarla uğraşmak herkesin harcı değil anca çirkef,cingen aptal olanlar üste çıkıp yaptığını haklı çıkarabilir ne diyeyim insanların gözü görmüyorsa benim yapabileceğim bir şey yok ..Bu arada iphone umun şarjı bitti samsung şarj aleti olan var mı ?????????
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu yazdiklariniz sadece basit bi marka fanatiziminden oteye gidemiyor ne yazikki. ne demek apple alamiyorum bari samsung alayim :)
bi bilgisayar muhendisi olarak hicbi zaman sevemedim ben acikcasi apple urunlerini, tonlarca neden yazip konuyu uzatmak istemiyorum ama teknoloji gurusu olanlarin bu isin mutfagini bilenlerin cogununda fikri aynidir.
fakat ozellik/performanstan cok gorunum/mimari kaba tabirle hava atma istegi olan teknolojiye biraz mesafeli olan kisilerin tercihi olmustur genelde iphone ve apple urunleri.

ben samsung kullaniyorum ama esime istedigi icin iphone aldim en basit ornegi
birde bu acilan patent davalarinin tamami amerikada rededildi, avrupada kabul edilenlerde tamamen politik ve ekonomik nedenlerle kabul edildi. zira tarihsel olarak bakarsaniz belirtilen teknolojilerin cogu zaten samsung tarafindan uretilen teknolojiler. amac kafa bulandirmak..
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ezimuse 7 yıl
S3den sona S2lere android 4.0 gelicek soru sormayın boşuna :D
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derbentcioglu 7 yıl ezimuse
ezimuse

S3den sona S2lere android 4.0 gelicek soru sormayın boşuna :D

@ezimuse Android 4.0'ı boşver de S3 alırken yukardaki kızlardan da bir tane vereceklermiymiş yanında
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bocekgrafik 7 yıl
Ömründe sanki hiç dişi görmemiş abazalar gibi yorumlar yapıyorlar. Biri sorunca da, "Abi ben Türkiye'nin en büyük PC donanım/teknoloji sitesi olan Donanım Haber'de takılıyorum." der bay abaza, pardon teknoloji hastası.
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karaköy_soğancısı 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

Ömründe sanki hiç dişi görmemiş abazalar gibi yorumlar yapıyorlar. Biri sorunca da, "Abi ben Türkiye'nin en büyük PC donanım/teknoloji sitesi olan Donanım Haber'de takılıyorum." der bay abaza, pardon teknoloji hastası.


doğru diosun aynısını zenginler tv de yapınca playboy oluyor fakir yapınca abaza

bu göreceli işlerr tamameeennnnn duygusallll
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alpa07 7 yıl
soldaki güzelmiş
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erci501 7 yıl
o deilde kızlar hoşmuş :)
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seven44 7 yıl
maşallah maşallah
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genc34 7 yıl
2012 de tulum cikarir samsung.
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