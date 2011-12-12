Samsung'un 2011 cep telefonu satışları 300 milyonu geçiyor

Kısa bir süre önce dünyanın en çok akıllı telefon satan üreticisi olma unvanını kazanan Samsung, yaptığı yeni bir açıklamayla 2011 için 300 milyondan fazla cep telefonu sattığını duyurdu. Geçtiğimiz yılı 280 milyon adet cep telefonu satışı ile tamamlayan Samsung, özellikle üst seviye modellerin hızlı yükselişi sayesinde yıl sona ermeden önce geçen senenin satış rakamlarını geride bırakarak bu alandaki yükselişini sürdürmüş oldu.

Samsung'un bu yılki satış başarısında en büyük paylardan biri hiç şüphe yok ki Galaxy S II'nin öncülük ettiği yüksek performanslı akıllı telefon modellerinin başarısı. Bilindiği üzere şirket geçtiğimiz haftalarda, Galaxy S ve Galaxy S II'nin toplamda 30 milyondan fazla sattığını açıklamıştı. Yakın zamanda Galaxy Note modelini kullanıma sunan ve kısa süre içerisinde Android 4.0'lı Galaxy Nexus'u pek çok farklı ülkede kullanıcılarla buluşturması beklenen Samsung'un, önümüzdeki yıl için de 2011 benzeri strateji izlemesi bekleniyor.

Benzer strateji çerçevsinde sene başında üst seviye telefon olarak Galaxy S III'ü duyurması ve ürün gamını buna göre şekillendirmesi beklenen Samsung'un, Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modellerini tanıtması ve var olan cep telefonlarına ilişkin Android 4.0 yol haritasını detaylandırması da bekleniyor. Bu arada Samsung'un satışlarını arttırmasında Amerika pazarındaki çıkışı ve aynı pazarda güçlü rakiplerinden biri olan HTC'nin yaşadığı düşüşün de etkili olduğu ifade ediliyor.