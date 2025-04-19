Vivo X200 Ultra'nın portre fotoğrafları tartışma yarattı: Portre çekim değil!

Tam Boyutta Gör Vivo X200 Ultra ve X200s, 21 Nisan’da tanıtılacak. Özelikle Ultra modeli merakla bekleniyor. Vivo, telefonun tanıtım videolarının yanı sıra örnek fotoğrafları paylaştı. Vivo X200 Ultra modeliyle 35mm, 50mm ve 85mm odak uzaklığında çekilen portre fotoğraflar, sosyal medyada tartışma yarattı.

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Vivo X200 Ultra onaylanan kamera özellikleri

Vivo, X200 Ultra’nın kamera özelliklerini paylaştı. Ana 35 mm kamera, Zeiss T* kaplamalı GLC 2.0 lensli Sony LYT-818 sensörünü kullanıyor. CIPA 5.0 seviyeli OIS ile optik olarak sabitlenmiş. Lens, görünür ışık yansımasını %0,1'in altına düşürüyor ve Vivo’nun üçüncü nesil VCS biyonik spektral görüntüleme teknolojisini içeriyor. Ultra geniş açılı kamera ayrıca Zeiss ile birlikte geliştirilen LYT-818 sensörünü kullanıyor. Önceki modele kıyasla %181 daha fazla ışık, %216 daha hızlı çekim sağlayan 14 mm "Hawk Eye" lensi var. Ayrıca çift eksenli OIS’e sahip. 85 mm telefoto lens, 200 MP Samsung HP9 sensörüne sahip. Bu, altı elementli tasarım, 5.0 seviyeli OIS ile bir telefondaki ilk APO sınıfı telefoto kurulumu. Vivo, düşük ışıkta %38 daha iyi, %41 daha kararlı olduğunu söylüyor.

Telefon, Vivo'nun ilk yapay zeka görüntü işlemcisi olan yeni VS1 çipiyle çalışıyor ve 80 TOPS güç sunuyor. Bokeh, HDR ve çoklu kare çekimlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Kamera sistemi, 24 mm’den 100 mm'ye kadar odak uzaklığını, 4K portre videoyu ve gece modlarını destekliyor.

Vivo X200 Ultra’nın Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelmesi bekleniyor.

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