Samsung'un, 2013 yılının ilk yarısı için yol haritası sızdırıldı

Şubat ayında Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi için yavaş yavaş geri sayımın başladığı şu günlerde, sık sık çeşitli kaynaklarca gerçekleştirilen bilgi sızıntılarına şahit oluyoruz. Bu seferki bilgi, Techno Buffalo cephesinden geldi. Samsung'un, 2013 yılının ilk yarısı için hazırladığı söylenen yol haritası, site tarafından internete sızdırıldı. Yol haritasında bir tanesi tablet, geriye kalanı akıllı telefon olmak üzere dört farklı mobil cihaz göze çarpıyor. Mobil cihazların ortak noktaları ise Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanmaları.



Samsung Galaxy Note 8.0 (GT-N5100)





Özellikle son birkaç gündür mobil dünyanın gündemini meşgul eden ve Samsung'un 8-inç ekranlı ilk tableti olarak nitelendirilen Galaxy Note 8.0, 1.6 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli işlemci, Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, hücresel ağ üzerinden internet bağlantısı için HSPA+ alt yapısı desteği, 16 GB / 32 GB dahili depolama alanı seçeneği, microSD kart desteği, 1.3 MP ön / 5 MP arka kamera ve 4.600 mAh batarya gibi teknik özellikler sunuyor. Yeni tabletin, mart ayından itibaren global pazara giriş yapması bekleniyor. Tabletle ilgili daha fazla detay için buraya ve buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Pocket Plus

Samsung'un alt segmentte konumlandırdığı Galaxy Pocket Plus'ın tek sim kart destekli ve çift sim kart destekli olmak üzere iki farklı modeli söz konusu. Tek sim kart girişli model bu aydan itibaren, çift sim kartlı model ise şubat ayından itibaren boy gösterecek.



Galaxy Pocket Plus'ın dikkat çeken bazı teknik özelliklerini, 850 MHz saat hızında çalışan işlemci, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 2.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, 2 MP kamera, 4 GB dahili depolama alanı ve 1.200 mAh batarya şeklinde sıralamak mümkün. Akıllı telefonun ekran çözünürlüğü, önceki bilgilerin aksine 240 x 320 piksel değil; 320 x 480 piksel olarak listelenmiş. Galaxy Pocket Plus ile ilgili daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Xcover 2 (GT-S7710)





Şubat ayında satışa sunulacak olan Galaxy Xcover 2, gerek toza gerekse suya karşı dayanıklılık faktörüyle ön plana çıkacak. Yeni akıllı telefon, 1 GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyi, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 4.0-inç - 480 x 800 piksel dokunmatik ekranı, VGA ön / 5 MP arka kamerayı, 4 GB dahili depolama alanını ve 1.700 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındıracak. Galaxy Xcover 2 ile ilgili daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Young (GT-S6310 / 2)



Nisan ayından başlayarak teknoloji mağazalarının vitrinlerindeki yerini alacak Galaxy Young, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 3.3-inç - 480 x 320 piksel dokunmatik ekran, 3 MP kamera, 4 GB dahili depolama alanı ve 1300 mAh batarya gibi teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefonun, birden fazla GSM operatörü kullananlar kişiler için çift sim kart desteği bulunacak.



http://www.technobuffalo.com/2013/01/21/samsung-2013-roadmap-galaxy-note-8-galaxy-young-galaxy-x-cover-2/