Samsung'un, 2013 yılının ilk yarısı için yol haritası sızdırıldı

Haber Editörü
Şubat ayında Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi için yavaş yavaş geri sayımın başladığı şu günlerde, sık sık çeşitli kaynaklarca gerçekleştirilen bilgi sızıntılarına şahit oluyoruz. Bu seferki bilgi, Techno Buffalo cephesinden geldi. Samsung'un, 2013 yılının ilk yarısı için hazırladığı söylenen yol haritası, site tarafından internete sızdırıldı. Yol haritasında bir tanesi tablet, geriye kalanı akıllı telefon olmak üzere dört farklı mobil cihaz göze çarpıyor. Mobil cihazların ortak noktaları ise Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanmaları.
Samsung Galaxy Note 8.0 (GT-N5100)
Özellikle son birkaç gündür mobil dünyanın gündemini meşgul eden ve Samsung'un 8-inç ekranlı ilk tableti olarak nitelendirilen Galaxy Note 8.0, 1.6 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli işlemci, Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, hücresel ağ üzerinden internet bağlantısı için HSPA+ alt yapısı desteği, 16 GB / 32 GB dahili depolama alanı seçeneği, microSD kart desteği, 1.3 MP ön / 5 MP arka kamera ve 4.600 mAh batarya gibi teknik özellikler sunuyor. Yeni tabletin, mart ayından itibaren global pazara giriş yapması bekleniyor. Tabletle ilgili daha fazla detay için buraya ve buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Pocket Plus
Samsung'un alt segmentte konumlandırdığı Galaxy Pocket Plus'ın tek sim kart destekli ve çift sim kart destekli olmak üzere iki farklı modeli söz konusu. Tek sim kart girişli model bu aydan itibaren, çift sim kartlı model ise şubat ayından itibaren boy gösterecek.
Galaxy Pocket Plus'ın dikkat çeken bazı teknik özelliklerini, 850 MHz saat hızında çalışan işlemci, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 2.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, 2 MP kamera, 4 GB dahili depolama alanı ve 1.200 mAh batarya şeklinde sıralamak mümkün. Akıllı telefonun ekran çözünürlüğü, önceki bilgilerin aksine 240 x 320 piksel değil; 320 x 480 piksel olarak listelenmiş. Galaxy Pocket Plus ile ilgili daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Xcover 2 (GT-S7710)
Şubat ayında satışa sunulacak olan Galaxy Xcover 2, gerek toza gerekse suya karşı dayanıklılık faktörüyle ön plana çıkacak. Yeni akıllı telefon, 1 GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyi, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 4.0-inç - 480 x 800 piksel dokunmatik ekranı, VGA ön / 5 MP arka kamerayı, 4 GB dahili depolama alanını ve 1.700 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındıracak. Galaxy Xcover 2 ile ilgili daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Young (GT-S6310 / 2)
Nisan ayından başlayarak teknoloji mağazalarının vitrinlerindeki yerini alacak Galaxy Young, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 3.3-inç - 480 x 320 piksel dokunmatik ekran, 3 MP kamera, 4 GB dahili depolama alanı ve 1300 mAh batarya gibi teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefonun, birden fazla GSM operatörü kullananlar kişiler için çift sim kart desteği bulunacak.
http://www.technobuffalo.com/2013/01/21/samsung-2013-roadmap-galaxy-note-8-galaxy-young-galaxy-x-cover-2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fanatizmle hiç ilgisi yok. Yıllarca Android'li cihaz kullandım. Aralarında S1,S2 One X ve S3'de var. S2'nin 2.3.6 LA4 stok romu hariç hiç birinde stabilitenin S'si yok. Güncellemeler bir türlü gelmez. Takılmalar, kilitlenmeler cabası. Çakal telefon üreticilerinin telefonun donanımı yetersiz deyip güncelleme getirmemesi, ardından çok daha düşük donanımlı yeni cihazlar üretip en son sürümü o cihaza vererek kullanıcıları enayi zannetmesi. Artık illallah dedirtti. iphone'a geri döndüm rahatladım.
ileride güncelleme, stabilite ve büyük ekran hastalığından kurtulduğu taktirde tekrar Android platformuna geri dönebilirim. körü körüne Apple'ı savunacak değilim..
Muhtemelen Xperia Z nedeniyle S4 de değişiklikler yapılıyordur.
merak etme s3 un satislari cok iyi gidiyo s4 cikarsa satislar durcak o yuzden samsung bekliyo xperia z cikinca da s3 un satislarinin pek azalcagini sanmam en azindan her sene 1 amiral gemi cikariyo bundan dolayi s4 te satis rekoru kirar rahat ol
İkincisi, Galaxy S'e gelemeyen(!) güncelleme nasıl olurda kendinden kat kat düşük konfigürasyonlu cihazlara gelebiliyor? Artı halen S2'ye jelly bean güncellemesi gelmemişken.
Üçüncüsü ise, iyi ki iphone 5 almışım da böyle çakallara para yedirip paramla rezil olmamışım.
Düzenleme: İmla
Adam dogru soylemis neden eksilediniz ki?
Yol haritasi denilen seyde bir tane Tizen/Bada ile ilgili bilgi yok varsa yoksa Android. Insallah bigun bi sistem cikar Android'den daha iyi de Samsung kullanamaz iste o zaman gorurum boyle sacma cihazlara JB veripte S'e vermemeyi.
ben senin yerinde olsam ipone forumunda gezip telefonumun özelliklerinden maksimum fayda sağlamaya çalışırdım. bu telefon işini yeşil vadi bizimdir bizim kalacağa çevirdiniz. fanatizm sadece sporda olur diye biliyordum.
Yav he he.Fanboy seni.
oldu seneye çıkarsınlar bu üst seviye cihazın her yıl aynı dönemde çıktığını daha anlamadınız mı mart sonunda tanıtılacak mayısta piyasaya çıkacak
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