Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un, 2013 yılının ilk yarısı için yol haritası sızdırıldı

6 yıl
882
1
22
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un, 2013 yılının ilk yarısı için yol haritası sızdırıldı
Şubat ayında Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi için yavaş yavaş geri sayımın başladığı şu günlerde, sık sık çeşitli kaynaklarca gerçekleştirilen bilgi sızıntılarına şahit oluyoruz. Bu seferki bilgi, Techno Buffalo cephesinden geldi. Samsung'un, 2013 yılının ilk yarısı için hazırladığı söylenen yol haritası, site tarafından internete sızdırıldı. Yol haritasında bir tanesi tablet, geriye kalanı akıllı telefon olmak üzere dört farklı mobil cihaz göze çarpıyor. Mobil cihazların ortak noktaları ise Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanmaları.
 
Samsung Galaxy Note 8.0 (GT-N5100)
Özellikle son birkaç gündür mobil dünyanın gündemini meşgul eden ve Samsung'un 8-inç ekranlı ilk tableti olarak nitelendirilen Galaxy Note 8.0, 1.6 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli işlemci, Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, hücresel ağ üzerinden internet bağlantısı için HSPA+ alt yapısı desteği, 16 GB / 32 GB dahili depolama alanı seçeneği, microSD kart desteği, 1.3 MP ön / 5 MP arka kamera ve 4.600 mAh batarya gibi teknik özellikler sunuyor. Yeni tabletin, mart ayından itibaren global pazara giriş yapması bekleniyor. Tabletle ilgili daha fazla detay için buraya ve buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Pocket Plus
Samsung'un alt segmentte konumlandırdığı Galaxy Pocket Plus'ın tek sim kart destekli ve çift sim kart destekli olmak üzere iki farklı modeli söz konusu. Tek sim kart girişli model bu aydan itibaren, çift sim kartlı model ise şubat ayından itibaren boy gösterecek.
Galaxy Pocket Plus'ın dikkat çeken bazı teknik özelliklerini, 850 MHz saat hızında çalışan işlemci, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 2.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, 2 MP kamera, 4 GB dahili depolama alanı ve 1.200 mAh batarya şeklinde sıralamak mümkün. Akıllı telefonun ekran çözünürlüğü, önceki bilgilerin aksine 240 x 320 piksel değil; 320 x 480 piksel olarak listelenmiş. Galaxy Pocket Plus ile ilgili daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Xcover 2 (GT-S7710)
Şubat ayında satışa sunulacak olan Galaxy Xcover 2, gerek toza gerekse suya karşı dayanıklılık faktörüyle ön plana çıkacak. Yeni akıllı telefon, 1 GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyi, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 4.0-inç - 480 x 800 piksel dokunmatik ekranı, VGA ön / 5 MP arka kamerayı, 4 GB dahili depolama alanını ve 1.700 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındıracak. Galaxy Xcover 2 ile ilgili daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Young (GT-S6310 / 2)
Nisan ayından başlayarak teknoloji mağazalarının vitrinlerindeki yerini alacak Galaxy Young, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 3.3-inç - 480 x 320 piksel dokunmatik ekran, 3 MP kamera, 4 GB dahili depolama alanı ve 1300 mAh batarya gibi teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefonun, birden fazla GSM operatörü kullananlar kişiler için çift sim kart desteği bulunacak.

http://www.technobuffalo.com/2013/01/21/samsung-2013-roadmap-galaxy-note-8-galaxy-young-galaxy-x-cover-2/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
talerk 6 yıl en beğenilen
bu mu yol haritası çok heyecanlandim gerçekten acaba hangisini beklesem
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Burak1916 6 yıl
s4 merak uyandırıyor ama samsung gene plastik kasa yaparsa kötü olur note 2 nin s3 ün bilindiği üzere arka kapağı çok kötü hemen çiziliyor, hatta bazı arkadaşlar soyuluyor yazmıştı samsung malzeme kalitesini artırmalı o zaman ortaya bir hazine çıkacağına inanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 6 yıl
gittiğin yol, yol değil samsung :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gürbüz G 6 yıl
qqyyxx
Gürbüz G Birincisi, bu yol haritası kasıtlı mı sızdırılıyor? Malum Xperia Z ve HTC M7 gündemi oldukça meşgul ediyor. İkincisi, Galaxy Se gelemeyen(!) güncelleme nasıl olurda kendinden kat kat düşük konfigürasyonlu cihazlara gelebiliyor? Artı halen S2ye jelly bean güncellemesi gelmemişken. Üçüncüsü ise, iyi ki iphone 5 almışım da böyle çakallara para yedirip paramla rezil olmamıştım.
ben senin yerinde olsam ipone forumunda gezip telefonumun özelliklerinden maksimum fayda sağlamaya çalışırdım. bu telefon işini yeşil vadi bizimdir bizim kalacağa çevirdiniz. fanatizm sadece sporda olur diye biliyordum.

Fanatizmle hiç ilgisi yok. Yıllarca Android'li cihaz kullandım. Aralarında S1,S2 One X ve S3'de var. S2'nin 2.3.6 LA4 stok romu hariç hiç birinde stabilitenin S'si yok. Güncellemeler bir türlü gelmez. Takılmalar, kilitlenmeler cabası. Çakal telefon üreticilerinin telefonun donanımı yetersiz deyip güncelleme getirmemesi, ardından çok daha düşük donanımlı yeni cihazlar üretip en son sürümü o cihaza vererek kullanıcıları enayi zannetmesi. Artık illallah dedirtti. iphone'a geri döndüm rahatladım.
ileride güncelleme, stabilite ve büyük ekran hastalığından kurtulduğu taktirde tekrar Android platformuna geri dönebilirim. körü körüne Apple'ı savunacak değilim..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 6 yıl
Sony, Xperia Z ile sağlam geldi onun için S4 yok yol haritasında.
Muhtemelen Xperia Z nedeniyle S4 de değişiklikler yapılıyordur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PwaGG 6 yıl Elektroterm
Elektroterm
Sony, Xperia Z ile sağlam geldi onun için S4 yok yol haritasında.
Muhtemelen Xperia Z nedeniyle S4 de değişiklikler yapılıyordur.

merak etme s3 un satislari cok iyi gidiyo s4 cikarsa satislar durcak o yuzden samsung bekliyo xperia z cikinca da s3 un satislarinin pek azalcagini sanmam en azindan her sene 1 amiral gemi cikariyo bundan dolayi s4 te satis rekoru kirar rahat ol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Plastiğe Hayır !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Where is the galaxy s4????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gürbüz G 6 yıl
Birincisi, bu yol haritası kasıtlı mı sızdırılıyor? Malum Xperia Z ve HTC M7 gündemi oldukça meşgul ediyor.

İkincisi, Galaxy S'e gelemeyen(!) güncelleme nasıl olurda kendinden kat kat düşük konfigürasyonlu cihazlara gelebiliyor? Artı halen S2'ye jelly bean güncellemesi gelmemişken.

Üçüncüsü ise, iyi ki iphone 5 almışım da böyle çakallara para yedirip paramla rezil olmamışım.

Düzenleme: İmla
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 6 yıl Gürbüz G
Gürbüz G
Birincisi, bu yol haritası kasıtlı mı sızdırılıyor? Malum Xperia Z ve HTC M7 gündemi oldukça meşgul ediyor.
İkincisi, Galaxy S'e gelemeyen(!) güncelleme nasıl olurda kendinden kat kat düşük konfigürasyonlu cihazlara gelebiliyor? Artı halen S2'ye jelly bean güncellemesi gelmemişken.
Üçüncüsü ise, iyi ki iphone 5 almışım da böyle çakallara para yedirip paramla rezil olmamıştım.

Adam dogru soylemis neden eksilediniz ki?
Yol haritasi denilen seyde bir tane Tizen/Bada ile ilgili bilgi yok varsa yoksa Android. Insallah bigun bi sistem cikar Android'den daha iyi de Samsung kullanamaz iste o zaman gorurum boyle sacma cihazlara JB veripte S'e vermemeyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qqyyxx 6 yıl Gürbüz G
Gürbüz G

Birincisi, bu yol haritası kasıtlı mı sızdırılıyor? Malum Xperia Z ve HTC M7 gündemi oldukça meşgul ediyor.

İkincisi, Galaxy S'e gelemeyen(!) güncelleme nasıl olurda kendinden kat kat düşük konfigürasyonlu cihazlara gelebiliyor? Artı halen S2'ye jelly bean güncellemesi gelmemişken.

Üçüncüsü ise, iyi ki iphone 5 almışım da böyle çakallara para yedirip paramla rezil olmamıştım.

ben senin yerinde olsam ipone forumunda gezip telefonumun özelliklerinden maksimum fayda sağlamaya çalışırdım. bu telefon işini yeşil vadi bizimdir bizim kalacağa çevirdiniz. fanatizm sadece sporda olur diye biliyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßadßoy31 6 yıl Gürbüz G
Gürbüz G
Birincisi, bu yol haritası kasıtlı mı sızdırılıyor? Malum Xperia Z ve HTC M7 gündemi oldukça meşgul ediyor.
İkincisi, Galaxy S'e gelemeyen(!) güncelleme nasıl olurda kendinden kat kat düşük konfigürasyonlu cihazlara gelebiliyor? Artı halen S2'ye jelly bean güncellemesi gelmemişken.
Üçüncüsü ise, iyi ki iphone 5 almışım da böyle çakallara para yedirip paramla rezil olmamıştım.

Yav he he.Fanboy seni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 6 yıl
Bence yanlış bir strateji izliyor Samsung. Galaxy markasını bu kadar oturtmuşken bu ismi böyle dandik modeller ile kirletmemeli bence. Başka bir isimle piyasaya sürmeli bu modelleri. Galaxy denince insanların aklına hep "Top Model" gelmeli.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl
S3 satışları halen çok iyi gidiyor. Samsung bunu baltalamak istemiyor. S4 Ne kadar geç çıkarsa o kadar iyidir bence. Çok daha yeni çok daha kaliteli olacaktır. Tasarım ve yazılım için daha çok vakit harcayacaklardır. Sanmıyorum ki telefon tamamlanacak ve çıkarmak için aylarca doğru zamanı bekleyecekler. Temmuz ayı S4 için çok iyi olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
parantezzz 6 yıl
ne yapsalar boş samsungun gizlilik politikasına bak sen :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl memoseler
memoseler

S3 satışları halen çok iyi gidiyor. Samsung bunu baltalamak istemiyor. S4 Ne kadar geç çıkarsa o kadar iyidir bence. Çok daha yeni çok daha kaliteli olacaktır. Tasarım ve yazılım için daha çok vakit harcayacaklardır. Sanmıyorum ki telefon tamamlanacak ve çıkarmak için aylarca doğru zamanı bekleyecekler. Temmuz ayı S4 için çok iyi olur.

oldu seneye çıkarsınlar
bu üst seviye cihazın her yıl aynı dönemde çıktığını daha anlamadınız mı mart sonunda tanıtılacak mayısta piyasaya çıkacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl en beğenilen
bu mu yol haritası çok heyecanlandim gerçekten acaba hangisini beklesem
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 6 yıl talerk
talerk

bu mu yol haritası çok heyecanlandim gerçekten acaba hangisini beklesem


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
882 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung ve yol haritası
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim