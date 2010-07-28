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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un 4G destekli yeni telefonu Epic 4G satışa sunuluyor

Samsung'un 4G destekli yeni telefonu Epic 4G, Amerika'da satışa sunuluyor. İşte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin EVO 4G modelinden sonra yaygın kullanıma sunulacak ikinci 4G telefonu da tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Samsung tarafından dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S'in QWERTY klavyeli versiyonu olan Epic 4G, Amerikalı operatör Sprint tarafından önümüzdeki ay kullanıma sunulacak. Galaxy S ailesinin 6 modelinden birinden olan ve sahip olduğu özellikler sayesinde son kullanıcıların yanında profesyonelleri de hedef alan Epic 4G, güçlü donanımı sayesinde Droid ve yakında çıkacak Droid 2 gibi QWERTY klavyeli Android telefonların korkulu rüyası olabilir. Peki Samsung Epic 4G'yi özel kılan nedir ?

Samsung'un 4G destekli yeni telefonu Epic 4G satışa sunuluyor
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Epic 4G, Samung'un yenilikçi teknolojilerini üzerinde barındırıyor. Telefonun 4-inç büyüklüğündeki Super AMOLED çoklu dokunmatik ekranı, firma tarafından sınıfında rakipsiz olarak gösteriliyor. Keskin ve canlı renkler sunma konusunda IPS panelli retina ekrana sahip iPhone 4 ile karşılaştırılan ve Samsung'a göre daha üstün olan ekran, hem çoklu ortam uygulamalarında hem de elektronik posta, internet ve ofis gibi üretim programlarında, daha verimli bir kullanıcı deneyimi yaşatmayı vaad ediyor. En az ekranı kadar işlemci gücüyle de dikkat çekmesi beklenen Epic 4G'ye, Amerika'da operatörüne göre Vibrant ve Captivate isimleriyle satılan Galaxy S'teki Hummingbird işlemcisi güç veriyor. ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan işlemcinin, Samsung tarafından özel bir optimizasyon çalışmasına tabii tutulduğu ve sahip olduğu grafik işlem gücü açısından, akıllı telefonlara yönelik en güçlü mobil platform olduğu öne sürülüyor.

Samsung'un 4G destekli yeni telefonu Epic 4G satışa sunuluyor
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Sprint'in resmi dökümanlarına göre Samsung Epic 4G, 512MB RAM ve 1GB ROM kapasitesine sahip. Özellikle yüksek ROM kapasitesi dikkatlerden kaçmazken, bunda telefonla birlikte standart olarak sunulan Eclair kod adlı Android 2.1 işletim sisteminin, bellek kartı üzerinde uygulama çalıştıramamasının etkisi büyük. Android 2.1 tabanlı telefonlarda sadece rooting (jailbreak) işlemiyle yapılabilen kart üzerinde uygulama çalıştırma özelliği Android 2.2'de ise doğal olarak desteklenirken, Epic 4G'nin de çıktıktan hemen sonra Android 2.2 güncellemesi alması bekleniyor. Kablosuz iletişim için WiFi 802.11n ve Bluetooth gibi teknolojilere sahip olan Epic 4G'nin bu noktadaki en büyük farklılığı ise 4G ağ desteği sunması. 12Mbps'ye kadar indirme ve 5Mbps'ye kadar yükleme hızı sunan 4G teknolojisi, Sprint tarafından WiMAX alt yapısı kullanılarak sunulurken, bu noktada ortak bir standart bulunmuyor ve bazı operatörlerin WiMAX yerine LTE (Uzun Dönem Evrimi) teknolojisini kullanması bekleniyor.

Samsung'un 4G destekli yeni telefonu Epic 4G satışa sunuluyor
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4G'nin getirileri.

HTC EVO 4G'den sonraki ikinci 4G telefonu olan Samsung Epic 4G, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. 3x dijital yakınlaştırma yapan ve LED flash donanımına sahip olan Epic 4G, yüksek fotoğraf kalitesi ve 720p video kaydı sunuyor. Görüntülü konuşma için ön kameraya da sahip olan Epic 4G'de, gelişmiş oyun deneyimi için 6 yönlü hareket sensörüne yer veriliyor. 124.8 x 64.6 x 14.2 boyutlarında ve 155 gram ağırlığındaki (klavyesiz HTC EVO 4G?den daha hafif!) Epic 4G, 1500 mAh kapasiteli çıkartılabilir pilden güç alıyor. DLNA desteği ile oturma odanızdaki uyumlu cihazlara kablosuz dosya gönderebilen Epic 4G, standart olarak 16GB kapasiteli microSD bellek kartıyla sunulacak ancak dileyen kullanıcılar 32GB kapasiteli bellek kartı da kullanabilecek. QWERTY klavyesi ile telefonu, yazışmalarında kullanacak profesyonellere göz kırpan Epic 4G hakkında, Android 2.2 yerine Android 2.1 işletim sistemine sahip olduğu için bazı eleştriler yapılsa da Samsung, telefon piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra Android 2.2 (kod adı Froyo) güncellemesi çıkartacağını belirtiyor. Henüz doğrulanmasa da 20 Ağustos'ta lanse edileceği konuşulan Epic 4G için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Peerless 9 yıl
Daha 3G'den tam anlamıyla faydalanamazken 4G'ler sadece uzak bir hayal
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BayBağatur 9 yıl
Ben 3G'yi kullanmayı bir kerana bıraktım genelde kapatıyorum , Cep bilgisayarımın
batarya ömrü biraz daha uzasın diye

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Dreampark 9 yıl
KARDES GUZEL BİR KILIF GECİR KULLAN BOMBA GİBİ BEGENMEZSEN SAT BANA :D
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RevivaL 9 yıl
3g'yi daha kullanamadık
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GidekGaffur. 9 yıl
4G özellikli iphone a sahip im gerçekden türkiyede gereksiz böyle 4g telefonları neden diye sormayn şebeke yok diyor ya varmı böyle bişey izmir alsancak göbekdeyim daha nediyiyim gitti 1.5milyon telefonun adam gibi çalıstıgını görmedim napalm aglayalmmı ?
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120slim_fintr 9 yıl
iyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir , halikte bilmez ise malik kesin bilir.
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Windows10 9 yıl

SprinGMasteR

4G özellikli iphone a sahip im gerçekden türkiyede gereksiz böyle 4g telefonları neden diye sormayn şebeke yok diyor ya varmı böyle bişey izmir alsancak göbekdeyim daha nediyiyim gitti 1.5milyon telefonun adam gibi çalıstıgını görmedim napalm aglayalmmı ?

oo 4 ge özelliği yok iphone da...
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oup59 9 yıl
SprinGMasteR

4G özellikli iphone a sahip im gerçekden türkiyede gereksiz böyle 4g telefonları neden diye sormayn şebeke yok diyor ya varmı böyle bişey izmir alsancak göbekdeyim daha nediyiyim gitti 1.5milyon telefonun adam gibi çalıstıgını görmedim napalm aglayalmmı ?


Dostum o problem cihazin unlu anten problemidir bence.
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clopin 9 yıl
4g nin bize gelmesi 5 yılı bulur.
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BayBağatur 9 yıl
Firmalar işlerine geldiği gibi cihaz getiriyorlar saçma sapan modeller geliyor Türkiyeye, böyle
mükemmel modelleri göremiyoruz yada ayda yılda bir geliyor değişik modeller tek tük , misal
Teknosa'da 3-4 yıllık PDA modelleri var hala yani söyleyecek birşey bulamıyorum.

Bu modellere sadece bakar bakar dururuz , ya da Yurtdışından getirtmeye çalışırız
kayıt sorunlarıyla uğraşırız meeeler dururuz Meeeeeeeeeeeeeee

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oup59 9 yıl
Galaxy S cok guzel telefon. Hem cok guclu bir donanima sahip hem de Adnroid hizla gelisiyor.
Iphone severler bile yan gozle kesiyor hep :)
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oup59 9 yıl
cep bu da sim kartsız mı olcak? veya herhangi bi şekilde Türkiyede kullanılabilcek mi? yani şahsen düz galaxy s yerine bunu almayı tercih ederim. şunu tam bi öğrenebilsem ona göre hareket etcem. tabi burda çalışmıosa el mecbur gidip düzünü alcam.

Fotograflara gore telefonu SPRINT cikariyor ki kendisi sadece CDMA aglarda calisiyor. SIM Kart yok. Bu model ancak Turkiye ve Avrupa`da GSM aglara uygun cikar sanirim.
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spinalsurgeon 9 yıl

oup59

cep bu da sim kartsız mı olcak? veya herhangi bi şekilde Türkiyede kullanılabilcek mi? yani şahsen düz galaxy s yerine bunu almayı tercih ederim. şunu tam bi öğrenebilsem ona göre hareket etcem. tabi burda çalışmıosa el mecbur gidip düzünü alcam.


Fotograflara gore telefonu SPRINT cikariyor ki kendisi sadece CDMA aglarda calisiyor. SIM Kart yok. Bu model ancak Turkiye ve Avrupa`da GSM aglara uygun cikar sanirim.


cevap için çok teşekkürler. arkadaş tam bi telefon beğeniorum o da yalan oluo. başkada bu tarz versiyon yapcaklarını sanmam avrupada, millet tamamen dokunmatik ve ince istiyor. neyse düz galaxy s alcam heralde. o da yok bugün yok yarın gelcek derken haziran başında alcağım telefon taaa ağustos belki eylülde çıkıo.
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mehmetgirgin 9 yıl
güzel telefonda köseleri yuvarlak olunca hoşuma gitmiyo
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spinalsurgeon 9 yıl
acep bu da sim kartsız mı olcak? veya herhangi bi şekilde Türkiyede kullanılabilcek mi? yani şahsen düz galaxy s yerine bunu almayı tercih ederim. şunu tam bi öğrenebilsem ona göre hareket etcem. tabi burda çalışmıosa el mecbur gidip düzünü alcam.
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kurtar72 9 yıl
Bu şuna benziyor: Sen son model Ferrariyi alıyorsun ve bizim taşlı tarla yolunda sürüyorsun. O sürüşten ne verim ya da zevk alırsan bu telefondan da aynısını alırsın.
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aceleciburak 9 yıl
Telefon güzel gerçekten artık LTE uyumlu telefonları çok sık göreceğiz ama türkiye için yine sancılı olacak.
Geçen sene gerek avea gerek vodafone gerekse turkcell 3G hizmete girdiğinde bundan sonraki teknoloji(4G) içinde altyapımız hazır demişti.ve tam bir yıl geçti istanbul pendikteyim merkeze yakınım hala adam akıllı 3G şebekesine erişemiyorum.4G ye geçerken bari tüm yurdu LTE şebekesiyle sarsınlar ondan sonra geçsinler.keza bursada iznik taraflarındada durum aynı 3G modem alsam şebeke yok edge hızında girmek içinde 3G modem alınmaz bence türkiyede altyapıya önem vermeleri gerekiyor
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aspirin_00 9 yıl

DİYECEĞİM TEK ŞEY BURASI TÜRKİYE...
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legendaddy 9 yıl
bu teli almayı çok istiyordum ama çıkış tarihi biraz geç olmuş daha fazla bekleyebileceğimi sanmıyorum.
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