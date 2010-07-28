Samsung'un 4G destekli yeni telefonu Epic 4G satışa sunuluyor

HTC'nin EVO 4G modelinden sonra yaygın kullanıma sunulacak ikinci 4G telefonu da tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Samsung tarafından dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S'in QWERTY klavyeli versiyonu olan Epic 4G, Amerikalı operatör Sprint tarafından önümüzdeki ay kullanıma sunulacak. Galaxy S ailesinin 6 modelinden birinden olan ve sahip olduğu özellikler sayesinde son kullanıcıların yanında profesyonelleri de hedef alan Epic 4G, güçlü donanımı sayesinde Droid ve yakında çıkacak Droid 2 gibi QWERTY klavyeli Android telefonların korkulu rüyası olabilir. Peki Samsung Epic 4G'yi özel kılan nedir ?

Epic 4G, Samung'un yenilikçi teknolojilerini üzerinde barındırıyor. Telefonun 4-inç büyüklüğündeki Super AMOLED çoklu dokunmatik ekranı, firma tarafından sınıfında rakipsiz olarak gösteriliyor. Keskin ve canlı renkler sunma konusunda IPS panelli retina ekrana sahip iPhone 4 ile karşılaştırılan ve Samsung'a göre daha üstün olan ekran, hem çoklu ortam uygulamalarında hem de elektronik posta, internet ve ofis gibi üretim programlarında, daha verimli bir kullanıcı deneyimi yaşatmayı vaad ediyor. En az ekranı kadar işlemci gücüyle de dikkat çekmesi beklenen Epic 4G'ye, Amerika'da operatörüne göre Vibrant ve Captivate isimleriyle satılan Galaxy S'teki Hummingbird işlemcisi güç veriyor. ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan işlemcinin, Samsung tarafından özel bir optimizasyon çalışmasına tabii tutulduğu ve sahip olduğu grafik işlem gücü açısından, akıllı telefonlara yönelik en güçlü mobil platform olduğu öne sürülüyor.

Sprint'in resmi dökümanlarına göre Samsung Epic 4G, 512MB RAM ve 1GB ROM kapasitesine sahip. Özellikle yüksek ROM kapasitesi dikkatlerden kaçmazken, bunda telefonla birlikte standart olarak sunulan Eclair kod adlı Android 2.1 işletim sisteminin, bellek kartı üzerinde uygulama çalıştıramamasının etkisi büyük. Android 2.1 tabanlı telefonlarda sadece rooting (jailbreak) işlemiyle yapılabilen kart üzerinde uygulama çalıştırma özelliği Android 2.2'de ise doğal olarak desteklenirken, Epic 4G'nin de çıktıktan hemen sonra Android 2.2 güncellemesi alması bekleniyor. Kablosuz iletişim için WiFi 802.11n ve Bluetooth gibi teknolojilere sahip olan Epic 4G'nin bu noktadaki en büyük farklılığı ise 4G ağ desteği sunması. 12Mbps'ye kadar indirme ve 5Mbps'ye kadar yükleme hızı sunan 4G teknolojisi, Sprint tarafından WiMAX alt yapısı kullanılarak sunulurken, bu noktada ortak bir standart bulunmuyor ve bazı operatörlerin WiMAX yerine LTE (Uzun Dönem Evrimi) teknolojisini kullanması bekleniyor.

4G'nin getirileri.

HTC EVO 4G'den sonraki ikinci 4G telefonu olan Samsung Epic 4G, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. 3x dijital yakınlaştırma yapan ve LED flash donanımına sahip olan Epic 4G, yüksek fotoğraf kalitesi ve 720p video kaydı sunuyor. Görüntülü konuşma için ön kameraya da sahip olan Epic 4G'de, gelişmiş oyun deneyimi için 6 yönlü hareket sensörüne yer veriliyor. 124.8 x 64.6 x 14.2 boyutlarında ve 155 gram ağırlığındaki (klavyesiz HTC EVO 4G?den daha hafif!) Epic 4G, 1500 mAh kapasiteli çıkartılabilir pilden güç alıyor. DLNA desteği ile oturma odanızdaki uyumlu cihazlara kablosuz dosya gönderebilen Epic 4G, standart olarak 16GB kapasiteli microSD bellek kartıyla sunulacak ancak dileyen kullanıcılar 32GB kapasiteli bellek kartı da kullanabilecek. QWERTY klavyesi ile telefonu, yazışmalarında kullanacak profesyonellere göz kırpan Epic 4G hakkında, Android 2.2 yerine Android 2.1 işletim sistemine sahip olduğu için bazı eleştriler yapılsa da Samsung, telefon piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra Android 2.2 (kod adı Froyo) güncellemesi çıkartacağını belirtiyor. Henüz doğrulanmasa da 20 Ağustos'ta lanse edileceği konuşulan Epic 4G için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.