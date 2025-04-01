Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 10 Pro Fold'un ilk görüntüleri ortaya çıktı: Tasarım değişmiyor, teknoloji gelişiyor

    Google'ın yeni katlanabilir akıllı telefonu Pixel 10 Pro Fold'un render görüntüleri, resmi tanıtımından aylar önce sızdırıldı. İşte tasarım değişikliklerinden teknik özelliklere kadar tüm detaylar:
    Google Pixel 10 Pro Fold'un ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google'ın merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu Pixel 10 Pro Fold'un render görüntüleri, resmi tanıtımından aylar önce ortaya çıktı. Google'ın katlanabilir telefon dünyasında önemli bir adım attığı Pixel 10 Pro Fold, tasarım açısından selefine oldukça sadık kalırken köklü değişimler yerine ince iyileştirmeler ile geleceğini gösteriyor.

    İşte Google Pixel 10 Pro Fold'un muhtemel tasarımı:

    Sızdırılan render görüntüleri, cihazın Pixel 9 Pro Fold ile neredeyse birebir aynı dış tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Kamera modülü de boyut olarak önceki modelle hemen hemen aynı görünüyor. Bu da sensörlerin muhtemelen aynı kalacağına veya en azından fiziksel boyut açısından değişiklik olmayacağına işaret ediyor.

    Kod adı Rango olan Pixel 10 Pro Fold hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da cihazın TSMC tarafından üretilen yeni Tensor G5 işlemciyle geleceği kesinleşmiş durumda. Bu yeni işlemci, performans ve enerji verimliliği açısından önemli iyileştirmeler sunacak gibi görünüyor. Bellek ve depolama yapılandırmasının ise değişmeyeceği ve cihazın 16 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle sunulacağı tahmin ediliyor.

    Google Pixel 10 Pro Fold'un ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan render görüntülerinden kesin bir sonuca varmak mümkün olmasa da kaynaklar cihazın boyutlarının yaklaşık 155,2 x 150,4 x 5,3 mm olacağını belirtiyor. İlginç bir şekilde bu ölçüler, Pixel 9 Pro Fold'a kıyasla biraz daha kalın bir profile işaret ediyor. Ancak tipster Onleaks'a göre bu fark, sadece 0,1-0,3 mm arasında olacak ve dolayısıyla pratikte fark edilemeyecek kadar küçük olacak. Bu nedenle, Pixel 10 Pro Fold'un fiziksel boyutlar açısından esasen selefine benzer olması bekleniyor.

    Google, muhtemelen Ağustos ayında düzenlenecek olan Made by Google etkinliğinde Pixel 10 serisini tanıtacak. Bu, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'un aynı etkinlikte duyurulacağı anlamına geliyor. Ayrıca diğer telefon üreticileri fiyatlarını koruma veya artırma eğilimindeyken Google'ın Pixel 10 Pro Fold için daha uygun bir fiyat politikası izleyeceği söyleniyor. Ağustos ayındaki resmi tanıtımda, cihazın mütevazı bir fiyat indirimiyle piyasaya sürülmesi muhtemel.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    S
    swordoftemple 22 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

    Profil resmi
    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metroya nasıl binilir patlak kız 1.3 multijet antibiyotik içtikten kaç saat sonra alkol içilir normal raporu iş kazasına çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HONOR Magic 6 Pro
    HONOR Magic 6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Extensa 15
    Acer Extensa 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum