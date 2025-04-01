Google Pixel 10 Pro Fold'un ilk görüntüleri ortaya çıktı: Tasarım değişmiyor, teknoloji gelişiyor

Tam Boyutta Gör Google'ın merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu Pixel 10 Pro Fold'un render görüntüleri, resmi tanıtımından aylar önce ortaya çıktı. Google'ın katlanabilir telefon dünyasında önemli bir adım attığı Pixel 10 Pro Fold, tasarım açısından selefine oldukça sadık kalırken köklü değişimler yerine ince iyileştirmeler ile geleceğini gösteriyor.

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İşte Google Pixel 10 Pro Fold'un muhtemel tasarımı:

Sızdırılan render görüntüleri, cihazın Pixel 9 Pro Fold ile neredeyse birebir aynı dış tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Kamera modülü de boyut olarak önceki modelle hemen hemen aynı görünüyor. Bu da sensörlerin muhtemelen aynı kalacağına veya en azından fiziksel boyut açısından değişiklik olmayacağına işaret ediyor.

Kod adı Rango olan Pixel 10 Pro Fold hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da cihazın TSMC tarafından üretilen yeni Tensor G5 işlemciyle geleceği kesinleşmiş durumda. Bu yeni işlemci, performans ve enerji verimliliği açısından önemli iyileştirmeler sunacak gibi görünüyor. Bellek ve depolama yapılandırmasının ise değişmeyeceği ve cihazın 16 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle sunulacağı tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan render görüntülerinden kesin bir sonuca varmak mümkün olmasa da kaynaklar cihazın boyutlarının yaklaşık 155,2 x 150,4 x 5,3 mm olacağını belirtiyor. İlginç bir şekilde bu ölçüler, Pixel 9 Pro Fold'a kıyasla biraz daha kalın bir profile işaret ediyor. Ancak tipster Onleaks'a göre bu fark, sadece 0,1-0,3 mm arasında olacak ve dolayısıyla pratikte fark edilemeyecek kadar küçük olacak. Bu nedenle, Pixel 10 Pro Fold'un fiziksel boyutlar açısından esasen selefine benzer olması bekleniyor.

Google, muhtemelen Ağustos ayında düzenlenecek olan Made by Google etkinliğinde Pixel 10 serisini tanıtacak. Bu, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'un aynı etkinlikte duyurulacağı anlamına geliyor. Ayrıca diğer telefon üreticileri fiyatlarını koruma veya artırma eğilimindeyken Google'ın Pixel 10 Pro Fold için daha uygun bir fiyat politikası izleyeceği söyleniyor. Ağustos ayındaki resmi tanıtımda, cihazın mütevazı bir fiyat indirimiyle piyasaya sürülmesi muhtemel.

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Google Pixel 10 Pro Fold'un ilk görüntüleri ortaya çıktı